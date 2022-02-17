Eski F1 pilotu Pic, DAMS takımını satın aldı

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Charles Pic, 2012'de Marussia takımıyla Formula 1'e adım attı ve ertesi yıl Caterham'a geçti. 2014'te Lotus F1 takımının test pilotu olan Pic, ayrıca bir dizi Formula E yarışında da yer aldı.

Profesyonel pilot kararı 2015 yılının ardından sona erdi. Fakat Pic, DAMS takımının sahibi olarak motor sporlarına dönüyor.

Yapılan açıklamaya göre bugün 32 yaşına giren Pic, yarış ekibini Oliver ve Gregory Diot'tan devralacak. Takımı, ikilinin babası Jean Paul Driot kurmuştu. Fakat 2019'da hayatını kaybetti. Sonrasında yönetim çocuklarına geçti.

DAMS şu anda Nissan e.dams ile Formula E'de aktif şekilde yer alıyor ve aynı zamanda Formula 2'de de iki araca sahip.

Pic'in takımı devralması, herhangi bir değişikliğe neden olmayacak. DAMS, aynı sürücülerle devam edecek ve personel açısından da değişen bir şey olmayacak. Bu, François Sicard'ın takım patronu olarak kalacağı ve Remi Decorzant'ın da baş mühendis olarak devam edeceği anlamına geliyor.

Emekli olduktan sonra yönetim tarafına geçen Pic, "Motor sporları konusunda hâlâ tutkuluyum ve bunun uzun vadeli bir proje olduğunu söyleyebilirim."

"Günlük işlere önderlik etmeye devam edecek olan François Sicard ve Remi Decorzent ile çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Onlara güvenim tam. DAMS'ın hem pistte hem de pist dışında başarılı olabileceğine inanıyorum, bu yüzden François, Remi ve ekibin geri kalanıyla neler başaracağımızı görmek için sabırsızlanıyorum." dedi.

Olivier and Gregory Driot, DAMS Photo by: Sebastiaan Rozendaal / Dutch Photo Agency

"Değerlerimiz Charles'ınkilerle tamamen uyumluydu"

Driot kardeşlere göre, Pic onlarla iletişime geçmeden takım satılık değildi. Ancak, Fransız'ın takımı daha ileriye götürmek için doğru kişi olduğu hissine kapıldılar.

İkili, "Charles bizimle iletişime geçtikten hemen sonra, sahip olduğu yaklaşımının ve vizyonunun, kendi değerlerimiz ve yarış tutkumuzla uyumlu olduğunu gördük."

"Charles motor sporlarında çok şey başardı. Planları da takımın ilerlemesine ve mirasın korunmasına yardımcı olacak."

"Para gerçekten bu anlaşmada herhangi bir rol oynamadı. Pic, şüphesiz çalışanların geleceğini garanti edebilir. DAMS emin ellerde." açıklamasında bulundular.

Fransız ekip şu anda 2022 Formula 2 sezonuna hazırlanıyor. F2'de takımı Ayumu Iwasa ve Roy Nissany sürecek. Formula E'de ise Sebastien Buemi ve Maximilian Gunther ikilisi yarışıyor. Takımın orada Nissan markasıyla ile anlaşması var.

DAMS, 1988 yılında kuruldu ve ardından Formula 3000 şampiyonasında yarışmaya başladı. Şimdiye kadar Formula E, Formula 2, Formula Renault 3.5 ve Auto GP gibi serilerde toplam 15 sürücüler şampiyonluğu ve 16 takımlar şampiyonluğu kazandı.

Ayrıca DAMS, Carlos Sainz, Kevin Magnussen, Romain Grosjean ve, Jolyon Palmer gibi isimlerin F1'e ulaşmasında büyük rol oynadı.