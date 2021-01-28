Eski F1 pilotu Merhi, iki yıl aradan sonra Formula 2'ye dönebilir

Merhi, hem MP hem de Campos Racing için yarıştığı 2018'den bu yana ilk kez Formula 2'de yarışmayı değerlendiriyor. İspanyol sürücü, MP Motorsport'ta Lirim Zendeli'nin takım arkadaşı olabilir.

Merhi, geçen ay Bahreyn'deki sezon öncesi testinde Formula 2 kokpitine dönmüş ve burada FIA F3 sürücüsü Matteo Nannini ile birlikte HWA Racelab'le piste çıkmıştı.

Merhi, Motorsport.com'a verdiği demeçte 2021 sezonu için seçeneklerinden birinin F2 olduğunu ancak henüz bir karar vermediğini söyledi.

İspanyol, "Formula 2'de yarışma konusunda küçük bir olasılık var, ancak %100 diyemem. Dürüst olmak gerekirse tüm alanlardaki seçeneklere bakıyorum. Ayrıca Amerika'ya ve WEC'e de bakıyorum. Durumun nasıl olduğunu yaklaşık iki hafta içinde anlayacağım." dedi.

Merhi son kez geçen yıl FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda yarışmış ve Eurasia Motorsport'un Ligier JS P217'sini Spa'da Le Mans 24 Saat'te sürmüştü.

2021 sezonunda LMP2 sınıfında yarışacak takımlardan sadece WRT ve ARC Bratislava tam sürücü kadrosunu açıklamadı.

Merhi, HWA'nın Bahreyn F2 testi için çağrısının son dakikada geldiğini söyledi ve çağrıyı aldığı zaman hemen planlarını değiştirerek piste uçtuğunu belirtti.

İspanyol pilot, ”Araçla ilgili büyük sorunlarımız vardı, ancak ekip iyi çalıştığından emin olma konusunda iyi bir iş çıkardı." diye de ekledi.

Tecrübeli F2 sürücüsü Louis Deletraz'ın da MP koltuğu için verilen yarışta olduğu anlaşılıyor.

Takım, geçen yıl F2'deki en güçlü sezonlarından birini geçirdi ve Felipe Drugovich takımla üç yarış kazanmayı başardı. Ayrıca Nobuharu Matsushita da seriden ayrılmadan önce bir galibiyet aldı.