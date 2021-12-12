Enzo Fittipaldi, Suudi Arabistan'daki F2 kazasından sonra hastaneden taburcu edildi

Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen yarışta ART Grand Prix sürücüsü Theo Pourchaire, startta hareket edememiş ve arkadan gelen Fittipaldi onun yolda kaldığını fark etmeyerek büyük bir süratle arkadan çarpmıştı.

Kazada, darbenin büyüklüğü 72G kuvvetindeydi ve her iki sürücü de araçlarından, sağlık ekipleri tarafından çıkarıldı ve ambulansla/helikopterle hastaneye götürüldü.

Pourchaire'nin durumu iyiydi ancak 20 yaşındaki Fittipaldi'nin sağ ayak bileğinde/topuğunda kırık oluştu.

Fittipaldi, cumartesi günü sosyal medya hesaplarından yayınladığı bir fotoğrafla, Amerika'daki evine döndüğünü ve iyileşme sürecine burada devam edeceğini açıkladı. Fittipaldi, bir an önce toparlanabilmek adına rehabilitasyon sürecine başlayacak.

Yayınlanan görüntülerde Fittipaldi'nin sol ayağından da yaralandığı ancak o ayağının durumunun sağ ayağı kadar kötü olmadığı görüldü. Ayrıca sağ kaşında ve vücudunun bazı bölgelerinde morluklar var.