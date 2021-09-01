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FIA F2 / Monza Haberler

Enzo Fittipaldi, Charouz ile Formula 2'de yarışacak

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Enzo Fittipaldi, sezonun kalan yarışlarında Charouz Racing System ile Formula 2'de mücadele edecek.

Enzo Fittipaldi, Charouz ile Formula 2'de yarışacak

Çifte Formula 1 dünya şampiyonu Emerson Fittipaldi'nin torunu, bu yıl Charouz ile FIA Formula 3 Şampiyonası'nda mücadele ediyor.

Brezilyalı pilot, bu yıl geride kalan 12 yarışta bir podyum aldı ve topladığı 25 puanla şampiyonayı 16. sırada götürüyor.

Fittipaldi, F2 sezonunun ilk beş yarışında mücadele eden ve hem Bahreyn hem de Bakü'de podyuma çıkan David Beckmann'ın yerine Charouz Racing'e katılacak ve Guilherme Samaia ile takım arkadaşı olacak.

20 yaşındaki pilot, F2'deki ilk yarışına 10-12 Eylül tarihleri ​​arasında şampiyonanın beşinci yarışına ev sahipliği yapacak olan Monza'da çıkacak.

Fittipaldi, "İlk kez FIA Formula 2 şampiyonasında yer aldığım için çok mutluyum."

"Bu fırsat için Charouz Racing System'e ve tüm sponsorlarıma gerçekten teşekkür etmek istiyorum."

"F3 sezonunun ilk yarısında sağlam bir bölümü geride bıraktık ve bir sonraki bölümü sabırsızlıkla bekliyorum. Monza benim ilk F2 yarışım olacak ve çok heyecanlıyım.

"30 dakikalık bir antrenmanla önümde büyük bir öğrenme süreci olacak ve ardından doğrudan sıralama turlarına geçeceğim. Fakat yine de Monza'da araca binmek için sabırsızlanıyorum.

"Amaç sonraki F2 yarışlarına daha hazır hale gelmek için mümkün olduğunca fazla deneyim kazanmak olacak." dedi.

Charouz şu anda F2 şampiyonasında 25 puana sahip ve 11 takım arasında dokuzuncu sırada yer alıyor.

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