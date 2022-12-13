Pourchaire, bir sezon daha F2'de yarışmaya sıcak bakıyor

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Önümüzdeki yılların en yetenekli sürücülerinden biri olarak görülen Pourchaire, tüm beklentilere rağmen henüz F2 şampiyonluğuna ulaşamadı.

İlk sezonunu beşinci, ikinci sezonunu ise ikinci sırada tamamlayan Fransız sürücü için birçok değişkeni sıfırlayan bir yaş faktöründen de bahsedilebilir; nitekim kendisi daha 20 yaşına dahi girmedi!

Bu yaş faktöründen ötürü pozitif düşüncelere sahip olan Pourchaire, F1 hayalini gerçekleştirebileceğine emin.

Pourchaire, "Açık konuşmak gerekirse, şampiyon olsam bile gelecek sezon Formula 1'de yarışamayacaktım. Bundan eminim. Bu durumun ortaya çıkmasında rol oynayan birkaç faktör var ve bu spor böyle. Dolayısıyla herhangi bir sorunum yok."

"Halen oldukça gencim ve 2024 sezonunda F1'de olmak için sıkı çalışmaya hazırım. Hayalim bir gün F1'de olmak ve F1 şampiyonluğuna ulaşmak."

"Diğer disiplinlerle ilgilendiğimi pek söyleyemem. GT serilerinde veya Formula E'de yarışmak gibi şeyler pek ilgimi çekmiyor."

"Eğer F1 hayalimi gerçekleştiremezsem belki bunlar bir seçenek olabilir, fakat şu anlık tek odağım F1'e yükselmek." dedi.

Theo Pourchaire, ART Grand Prix Fotoğraf: Formula Motorsport Ltd

Gelecek sezon Alfa Romeo yedek ve test sürücüsü olarak rol almaya hazırlanan Pourchaire'in sezon içinde birkaç kez ilk antrenman seansında direksiyon başına geçmesi bekleniyor.

2022 ABD GP'si ilk antrenman seansında kariyerinde ilk kez bir F1 seansına çıkan Pourchaire, "Bu sene antrenmanlarda yer almak inanılmazdı. F1 araçları gerçekten çok hızlı. Diğer pilotlarla pistte olmak çok iyi hissettirdi."

"Austin mükemmel bir pist. Sadece 15 tur atsam da pisti çok sevdim, umarım burada bir daha piste çıkma imkanı yakalarım. Benim için iyi bir tecrübeydi"

"Gelecek sezon Sauber simülatöründe epey vakit geçireceğim, bu nedenle aracın pistte nasıl tepki verdiğini görmek iyi oldu. Simülatördeki verileri pist üstünü düşünerek yorumlayabileceğim, bu da takımı pozitif etikleyecek."

"Takım iyi bir yolda ilerliyor, geçen sene birçok başarılı güncellememiz oldu. Gelecek sezonun takım için başarılı geçmesini bekliyorum.

"Sıkı çalışmaya devam edeceğiz, ben de Zürih'e, Hinwil'deki fabrikanın yakınına taşınacak ve çalışmalara katkı sunacağım."

Théo Pourchaire, ART Grand Prix Fotoğraf: DPPI

Temmuz ayında gelecek sezon Formula 2'de olmayacağını açıklayan Pourchaire, F2 seçeneğinin yeniden masada olduğunu itiraf ediyor.

Fransız sürücü, "Geçtiğimiz günlerde takımla bu konuyu tartıştık. F2 halen bir seçenek, nitekim F1 dışında yarışılabilecek en iyi seri konumunda."

"F1 hafta sonlarında pistte oluyor, F1 takımlarıyla aynı padoğu paylaşıyor ve tüm takımlar tarafından dikkatle izleniyoruz."

"F2 şampiyonluğuna ulaşabilecek kapasitede olduğumu düşünüyorum, eğer devam edersem hiç olmazsa elimden gelenin en iyisini yapacağım."

"İşlerin nasıl gideceğini göreceğiz, iyi bir sözleşme bulursam neden F2'de devam etmeyeyim ki?" dedi.