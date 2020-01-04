Drugovich, MP Motorsport ile F2'ye geçiyor

Brezilyalı pilot Drugovich, geçen sezon FIA Formula 3 Şampiyonası'nda Carlin'le mücadele etti ancak İngiliz ekip yarışmaya yeni başladığı seriye uyum sağlamakta zorluk çekti.

Sezonu Logan Sargeant ve Honda destekli Tappei Natori gibi isimlerin önünde (aynı zamanda takım arkadaşları) 16. sırada tamamladı.

Drugovich, Abu Dhabi sezon sonu F2 testinde yer aldı ve şimdi geçen yıl Jordan King ile Mahaveer Raghunathan'ın yarıştığı MP Motorsport'a katıldı.

Drugovich, "FIA Formula 2'deki ilk sezonum için MP Motorsport'a katılmaktan gerçekten mutluluk duyuyorum. Abu Dhabi testinde birlikte çok iyi şekilde çalıştık ve bu da bana 2020 için çok iyi bir kombinasyon olabileceğimiz konusunda güven verdi."

"Sezon öncesi testleri ve Formula 2'deki ilk yarış hafta sonumu sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Takım patronu Sander Dorsman ise, "Felipe bizimle Formula 2 testinde çok iyi bir iş yaptı ve hem öğrenme konusunda hevesliydi hem de her seans gelişti. 2020 sezonu için onunla anlaşma vakti geldiğinde bir an olsun tereddüt etmedik. Alt kategorilerdeki zamanlarından beri onu seyrettik ve şimdi takımın bir parçası olması harika." dedi.

MP Motorsport, henüz 2020'de yarışacağı ikinci ismi açıklamadı.

2020 F2 gridi: