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FIA F2 / Son dakika

Drugovich, MP Motorsport ile F2'ye geçiyor

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Drugovich, MP Motorsport ile F2'ye geçiyor
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
4 Oca 2020 16:35

MP Motorsport, 2018 Euroformula Open ve MRF Challenge şampiyonu Felipe Drugovich ile 2020 Formula 2 sezonu için anlaşmaya vardığını açıkladı.

Brezilyalı pilot Drugovich, geçen sezon FIA Formula 3 Şampiyonası'nda Carlin'le mücadele etti ancak İngiliz ekip yarışmaya yeni başladığı seriye uyum sağlamakta zorluk çekti.

Sezonu Logan Sargeant ve Honda destekli Tappei Natori gibi isimlerin önünde (aynı zamanda takım arkadaşları) 16. sırada tamamladı.

Drugovich, Abu Dhabi sezon sonu F2 testinde yer aldı ve şimdi geçen yıl Jordan King ile Mahaveer Raghunathan'ın yarıştığı MP Motorsport'a katıldı.

Drugovich, "FIA Formula 2'deki ilk sezonum için MP Motorsport'a katılmaktan gerçekten mutluluk duyuyorum. Abu Dhabi testinde birlikte çok iyi şekilde çalıştık ve bu da bana 2020 için çok iyi bir kombinasyon olabileceğimiz konusunda güven verdi."

"Sezon öncesi testleri ve Formula 2'deki ilk yarış hafta sonumu sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Takım patronu Sander Dorsman ise, "Felipe bizimle Formula 2 testinde çok iyi bir iş yaptı ve hem öğrenme konusunda hevesliydi hem de her seans gelişti. 2020 sezonu için onunla anlaşma vakti geldiğinde bir an olsun tereddüt etmedik. Alt kategorilerdeki zamanlarından beri onu seyrettik ve şimdi takımın bir parçası olması harika." dedi.

MP Motorsport, henüz 2020'de yarışacağı ikinci ismi açıklamadı.

2020 F2 gridi:

Takım Sürücüler
Carlin

Japan Yuki Tsunoda

Açıklanmadı
ART Grand Prix

New Zealand Marcus Armstrong
Denmark Christian Lundgaard
UNI-Virtuosi

United Kingdom Callum Ilott

China Guanyu Zhou
DAMS

United Kingdom Dan Ticktum

Indonesia Sean Gelael
Prema Racing

Germany Mick Schumacher

Russian Federation Robert Shwartzman
Charouz Racing System

Switzerland Louis Deletraz

Brazil Pedro Piquet 
MP Motorsport

Brazil Felipe Drugovich

Açıklanmadı
HWA

Russian Federation Artem Markelov

France Giuliano Alesi
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Seri FIA F2
Pilotlar Felipe Drugovich
Takımlar MP Motorsport
Editör Jack Benyon

FIA F2 Sıradaki seans

Abu Dhabi

Abu Dhabi

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