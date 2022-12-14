Drugovich: "Böylesine dominant bir şampiyonluk elde etmek şaşırtıcıydı"
Son Formula 2 şampiyonu Felipe Drugovich, bu kadar dominant bir şampiyonluğa ulaşacağını düşünmediğini itiraf ediyor.
Dominant bir sezon geçirdiğini söyleyebileceğimiz Drugovich, sezonu beş galibiyet, 11 şampiyonluk ve 265 puanla şampiyon tamamladı.
İkinci sırada tam 101 puan gerideki Theo Pourchaire yer alırken, üçüncülük ise Pourchaire'in 15 puan gerisindeki Liam Lawson'a gitti.
Bologna'daki FIA Ödül Töreni'nde konuşan Drugovich, bu kadar iyi bir sezon geçirmesinin kendisine birçok kapı açtığını söyledi - bu kapıların en önemlisi ise hiç şüphesiz ki Aston Martin'in kendisini yedek pilot olarak takıma katmasıydı.
Drugovich, "İnanılmaz bir sezon oldu, kelimelerle tarif etmek zor. Sanırım her şeyi bir araya getirmeyi başardık."
"Benim için asıl hedef yarış kazanmak, ancak bunu yaparken istikrarlı olmaktı, Bu hedefe ulaştığım için sonuçlardan gerçekten memnunum."
"Şampiyonluk gelecek için pek çok kapının açılmasını da sağladı." dedi.
Bu kadar dominant bir sezon geçirmesinin kendisini şaşırtıp şaşırtmadığı sorulan Drugovich, "Evet, sanırım oldukça şaşırtıcı."
"Sezon oldukça iyi başladı, sonra sezon ortasına doğru biraz tökezledik ve rakiplere karşı önemli puanlar kaybettik."
"Neyse ki daha iyi bir şekilde kalkmayı başardık, günün sonunda sezonun nasıl sonuçlandığından oldukça memnunum. Böyle bir performans ortaya koyabildiğimiz için şaşkınım."
Felipe Drugovich, MP Motorsport
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
2020 sezonunda MP Motorsport ile F2'ye giren ve o sezon göz dolduran Drugovich, sonraki sezon UNI-Virtuosi'ye geçmiş, burada hayal kırıklığı yaşadığı bir sezonun ardından MP'ye geri dönmüştü.
Dönüş sezonunda ise MP'ye tarihinin ilk pilotlar şampiyonluğunu getiren Brezilyalı pilot, ayrıca takım arkadaşı Clement Novalak ile takımlar şampiyonluğuna da ulaşmayı başarmıştı.
Drugovich, "Normalde ikinci yılın ardından F1'de devam etmeyecektim, ancak Aralık ayının sonlarına doğru takımdan bir telefon aldım."
"Bana yarışmak isteyip istemediğimi sordular. İlk aşamada kararsızdım, nitekim MP önemli bir başarısı olmayan bir takımdı, yine de 'tamam, belki de görmeliyiz' dedim."
"Takım bana finansal açıdan dahil olmak üzere her açıdan yardımcı oldu, ben de şampiyonluğa ulaştım. MP'e dönüş sanırım şu ana kadar verdiğim en iyi karardı." dedi.
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