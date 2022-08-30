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FIA F2 / Spa Haberler

Drugovich, 2023'te F1'de yedek pilot olmayı hedefliyor

Formula 2 şampiyona lideri Felipe Drugovich, 2023'te yarış koltuğu için yeterli yer olmadığını, bu yüzden F1'de yedek pilot olmayı hedeflediğini ve kendisinin herhangi bir akademiye üye olmamasının avantaj olabileceğini söyledi.

Megan White
Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
Drugovich, 2023'te F1'de yedek pilot olmayı hedefliyor
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MP Motorsport sürücüsü, şu anda ikinci sıradaki Sauber destekli Theo Pourchaire'nin 43 puan önünde lider durumda.

F2'de 3 sezon geçiren Drugovich, 2023'te artık sıradaki adımını atmak istiyor. F1'deki müsait yarış koltuğu sayısı çok kısıtlı olduğu için Drugovich, yedek pilot olarak da olsa ana seriye yükselmek istediğini söyledi.

Herhangi bir takımın akademisine yer almamanın bir dezavantaj olabileceğini kabul eden Drugovich, diğer taraftan bunun kendisine bir avantaj sağlayabileceğini de düşünüyor.

Drugovich, "Geleceğimi görüyorum... Gelecek sene bir şekilde bir şeyler sürebilmeyi planlıyorum."

"Ancak hâlâ ne olacağını, ne süreceğimi bilmiyorum. Nyck de Vries gibi olabilir. Günümüzde F1 aracına oturmak çok zor bir şey ve gelecek sene için F1'de ana koltuğa oturma fırsatları çok kısıtlı gibi görünüyor."

"Bir yerlerde yedek koltuk olma potansiyeli var, bu yüzden onlara bakmalı ve bir yerlerde yedek koltuk bulmalıyız." 

"Bunun dışında, bir şeyler sürebileceğimiz farklı kategoriler de var. Ancak şu an için bu şampiyonaya, onu kazanmaya odaklandım. Umarım bu sonuç bir gün bana F1'i getirir. Şu an için endişe edecek bir şey yok."

"F1'den konuşurken, dürüst olmak gerekirse her takım ile iletişim kurmaya ve neler dediklerine bakmaya çalışıyoruz." 

Felipe Drugovich, MP Motorsport on the podium

Felipe Drugovich, MP Motorsport on the podium

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Şu anda daha çok yedek koltuk olabilir gibi, bilmiyorum, bekleyip göreceğiz ancak neler olduğuna bakmaya devam etmeli ve güçlü sonuçlar almalıyız. Bu bana bir koltuk bulmamda yardımcı olabilecek şey."

"Diğer taraftan IndyCar'a pek fazla bakmıyoruz. Daha çok F1'e odaklanmaya çalışıyoruz. Hayalim ve hedefim bu. Öncelikle ona yükselmeye çalışıyoruz."

"Açıkçası IndyCar harika bir seri ancak şu an için tamamen F1'e odaklanmış durumdayım." dedi.

Drugovich, F2'de ön sıralarda mücadele edip bir F1 takımıyla bağlantısı olmayan nadir pilotlardan. O, daha önceki açıklamalarında kendisine böyle bir fırsatın hiç gelmediğini söylemişti.

Pourchaire Sauber'in, Logan Sargeant ise Williams Akademi'nin bir üyesi. Jack Doohan ve Olli Caldwell Alpine Akademi'sinde yer alırken Frederik Vesti Mercedes programında yer alıyor. 

Lawson, Ayumu Iwasa, Dennis Hauger ve Jehan Daruvala ise Red Bull bünyesinde yer alıyorlar.

Drugovich, "Bunun bana yardımcı olduğunu düşünüyorum. Çoğu takımda müsait koltuk olabilir, yedek pilotluk ya da ana pilotluk fırsatı doğabilir. O koltukların boşta olan genç pilotlar için olacağını düşünüyorum."

"Bu yüzden bu pozisyonda olmanın aslında oldukça iyi olduğunu düşünüyorum."

"Açıkçası, tam olarak o pozisyona, bir koltuk elde etmeye zorlanmamamızın dezavantajları da var çünkü bir takımla bağlantılı değilim ama diğer yandan tamamen özgürüm, bu yüzden bunun iyi bir şey olduğunu düşünüyorum." dedi.

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Formula 2 şampiyona lideri Felipe Drugovich, 2023'te yarış koltuğu için yeterli yer olmadığını, bu yüzden F1'de yedek pilot olmayı hedeflediğini ve kendisinin herhangi bir akademiye üye olmamasının avantaj olabileceğini söyledi.

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