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FIA F2 / Son dakika

Drugovich, 2021 F2 sezonunda UNI-Virtuosi ile yarışacak

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Drugovich, 2021 F2 sezonunda UNI-Virtuosi ile yarışacak
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Felipe Drugovich, Formula 2'deki ikinci sezonu için UNI-Virtuosi ile anlaştı.

Çaylak Formula 2 sürücüsü Felipe Drugovich, bu yıl MP Motorsport ile katıldığı Formula 2 Şampiyonası'ndaki ilk yılında, üç galibiyet ve toplamda 4 podyum alarak iyi bir sezon geçirmeyi başardı.

Şampiyonayı dokuzuncu sırada tamamlayan Brezilyalı sürücü, şu anda serideki en iyi genç sürücülerden birisi olarak görülüyor.

Geçen yıl FIA Formula 3'te yarışan ve sadece sekiz puan alıp 16. olabilen eski EuroFormula Open ve MRF Challenge Şampiyonu, gelecek yıl için UNI-Virtuosi F2 takımıyla anlaştı.

Drugovich, "Şampiyonaya genel bir çerçeveden bakarsanız, bence UNI-Virtuosi en iyi hıza sahip takımdı. Sezon boyunca sıralama tempoları çok iyiydi ve her pistte gerçekten hızlı oldular."

"Diğer takımlara baktığınızda, bazı pistlerde çok iyiyken, bazı pistlerde o kadar da iyi olmayabiliyorlardı. İşte bu yüzden onlarla birlikte olmak istedik." dedi.

UNI-Virtuosi sürücüsü Callum Ilott, son yarışa kadar Mick Schumacher'le şampiyonluk savaşı verdi ve sezonu ikinci bitirdi. Renault'nun genç sürücüsü Guanyu Zhou ise altıncı oldu.

Takımlar şampiyonasında Prema şampiyon olurken, Virtuosi ikinci ve Carlin üçüncü oldu.

Virtuosi ise şu açıklamayı yaptı: "UNI-Virtuosi Racing, Felipe Drugovich'in 2021 FIA Formula 2 sezonu için takıma katılmasından çok memnun" 

"Felipe, 2020'nin getirdiği belirsizliğe rağmen, bu yıl Formula 2'de harika bir ilk sezon geçirdi ve üç galibiyet aldı. Henüz ilk yılında olmasına rağmen yeteneğini ve hızını gösterdi." 

UNI-Virtuosi, Drugovich'in 2021'de kiminle takım arkadaşı olacağını açıklamadı. Ancak bu duyuru, Ilott ya da Zhou'dan en az birinin takımdan ayrılacağı anlamına geliyor.

Prema da bugün Robert Shwartzman ve Oscar Piastri ikilisiyle yarışacağını duyurmuştu.

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Seri FIA F2
Pilotlar Felipe Drugovich
Editör Rachit Thukral

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