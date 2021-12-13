Doohan ve Sato, 2022'de Virtuosi ile F2'de yarışacak

Doohan, 2021 F3 Şampiyonası'nda 179 puan, dört galibiyet ve yedi podyum almasının ardından üçüncü olmuştu. Birlikte yarıştığı Trident ise F3 takımlar şampiyonluğuna ulaştı.

MP Motorsport ile 2021 F2 sezonunun son iki yarışına katılan ve etkileyici bir iş yapan Doohan, gelecek yıl seride tam zamanlı olarak mücadele edecek.

Sato ise, Trident ile geçirdiği yılın ardından gelecek sezon Doohan'ın takım arkadaşı olacak.

Japon sürücü, daha önce 2019 Euroformula Open'a damgasını vurmuş ve dokuz galibiyet, 11 podyum ve altı pol pozisyonu aldığı yılda şampiyon olmuştu.

Sato, 2020 Genç Sürücü Testi'nde AlphaTauri ile piste çıkmıştı. Bu yüzden F1 deneyimi de var.

Doohan, anlaşmayla ilgili şunları söyledi: "2022 FIA Formula 2 sezonu için Virtuosi Racing ile yarışacak olmaktan dolayı çok mutlu ve heyecanlıyım.

"Takımın başarısını sürdürmeyi ve bu hafta yapılacak sezon sonu testinde, takımla birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

Sato şunları ekledi: "Şampiyonluk için savaşan bir takıma katılmak, benim için gerçek bir ayrıcalık."

"Bunun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese ve bana güvendikleri için takıma çok teşekkür etmeliyim. Önümüzdeki sezonu gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum."

Virtuosi, bu yıl F2 takımları şampiyonasında Prema Racing'in arkasında ikinci oldu.

Bu yıl takım adına yarışan Guanyu Zhou da sezonu Oscar Piastri ve Robert Shwartzman'ın gerisinde üçüncü bitirdi.