Doohan ve Cordeel, F2'de Virtuosi için yarışacak

Ekleyen: Ezel Tan , Editör Haberi dinle Jack Doohan, Virtuosi'deki ikinci Formula 2 sezonuna hazırlanıyor. MotoGP efsanesi Mick Doohan'ın oğlu, geçen sezon Japon Marino Sato ile birlikte Virtuosi için yarışmıştı. Avustralyalı pilot, F2'deki ilk sezonunda üç galibiyet, üç pole pozisyonu ve toplam altı podyum elde etti. Doohan toplam 128 aldığı yılı altıncı sırada noktaladı ve nispeten iyi bir işe imza attı. Doohan, "Virtuosi Racing ile bir yıl daha geçireceğim için çok heyecanlıyım. Birlikte geçirdiğimiz ilk yıl çok güçlü geçti, bu nedenle 2023'te de bu ekiple devam etmekten mutluluk duyuyorum. 2023 için sabırsızlanıyorum." dedi. Doohan'ın yeni takım arkadaşı Amaury Cordeel olacak. Belçikalı sürücü geçen yıl, Van Amersfoort Racing ile Formula 2'deki ilk tam sezonunu geçirip, sezonun ikinci yarısında düzenli olarak puan almıştı. Cordeel, "Gelecek yıl Virtuosi için yarışacağımı açıklamaktan mutluluk duyuyorum." "Virtuosi en iyi takımlardan biri ve bu anlaşma benim kişisel gelişimim için epey faydalı olacak. Abu Dhabi'deki üç günlük test sırasında bunu zaten fark ettim. Bana çok fazla destek vardı." "2022'nin ikinci yarısı gelecek yıl için umut vadedecek kadar güçlüydü." "Burada, hayallerimin peşinden gitmeye başlayabileceğimden eminim. Bu fırsat için son derece minnettarım." dedi. Öte yandan Charouz'un F2'deki yerini alan PHM Racing, 2023 sezonu için Roy Nissany ve Brad Benavides ile anlaştığını duyurdu.