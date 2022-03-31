Doohan, MotoGP efsanesi babasını onurlandıran F2 kaskından "gurur duyuyor"

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Virtuosi sürücüsü, kaskında her zaman beş kez MotoGP şampiyonunu bir şekilde onurlandırdı.

Ancak geçtiğimiz yıl Red Bull genç programından ayrılan Doohan'ın kaskında yer açıldı ve babasının 1990'larda kullandığı ikonik kırmızı, mavi ve beyaz çizgili tasarıma yer verebildi.

Doohan daha sonra 2021 F2 şampiyonu Oscar Piastri'nin yanında Alpine'in sürücü akademisine katıldı.

Suudi Arabistan ana yarışı için sıralamalarda üçüncü olan Doohan, şunları söyledi: "2019 yılından bu yana her zaman bu tasarımı kullandım. Ancak kaskın büyük bir kısmı sponsorluk ile kaplandığı için oldukça sınırlı bir alan vardı."

"Bu yıl kaskımda hakimiyet benim elimdeydi. Bu yüzden, babamın tasarımını kullanabildim ve gurur duyduğum mirasını devam ettirebildim.

"Kaskı ve tasarımı çok seviyorum. Göze çarpıyor. Bu yüzden daha fazlasını isteyemezdim."

Mick Doohan, Repsol Honda Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Mick'in, oğlunun kaskında kendisiyle aynı tasarımı görmekten memnun olup olmadığı sorulan Jack, "Bunu söylemedi ama renkleri değiştirmeyi veya farklı bir tasarıma geçmeyi düşündüğümde bana, 'kırmızı ve beyaz gerçekten göze çarpıyor.' dedi."

"Eminim bunu söylemez ama kesinlikle içten içte bu renkleri ve tasarımı çok seviyor." dedi.

Doohan, pazar günkü yarış için sıralamada üçüncü oldu ama takımı, teknik düzenlemeleri ihlal ederek, kapalı parkta aracında olması gereken 0.8 kg yakıtı sağlayamadığı için her iki yarışta da gridin arkasından başlamak zorunda kaldı.

Doohan'ın sprint yarışı Logan Sergent ile yaşadığı çarpışmanın ardından bitti ve pazar günkü yarışı dokuzuncu sırada tamamladı.