Doohan, bu sezon araçla birtakım problemler yaşıyor

Haberi dinle

Geçen yıl güçlü bir çaylak sezonu geçiren ve birtakım şanssızlıklar sonucu sezonu ancak altıncı tamamlayabilen Doohan, yeni sezona Bahreyn'de puansız bir başlangıç yaparak hayal kırıklığı yaşadı.

Suudi Arabistan'da ise işler daha iyiye gitti; sprint yarışından puanla ayrılan Doohan, ana yarışta ise ikinci olarak podyuma çıktı.

Podyuma çıkmasından ötürü mutlu olduğunu söyleyen Doohan, araçla ilgili ise birtakım şoke edici problemler olduğundan bahsetti.

Doohan şöyle dedi: "Sağlam puanlar almak gayet iyi. Şampiyonluk adayları bugün çok iyi puanlar alamadılar, bu yüzden yukarılarda olmak harika."

"Ancak araca güven duymakta zorlanıyordum. Bu sezon şimdiye kadar birkaç temel sorun yaşadık ve bu hepimiz için büyük bir şok oldu çünkü bunlar bizim kontrolümüzde değildi."

"Piste her çıktığımızda bunu ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Cidde'de piste çıkarken maalesef hiç güvenim yoktu ama değiştirdiğimiz şeylerle eski halimize dönebileceğimizi umuyorum."

"İyi bir yarış çıkardık, maksimumu almayı başardık. Yeterince hızlı olduğumu sanmıyorum ama biraz şansın da yardımıyla ikinci olmaktan mutluyum."

Jack Doohan, Virtuosi Photo by: Formula Motorsport Ltd

Takımın yaşadığı sorunlara açıklık getirmeyi reddeden Doohan, gelecek haftaki Avustralya GP'si öncesi bazı şeyleri çözmeye çalıştıklarını itiraf etti.

Şöyle ekledi: "Dürüst olmak gerekirse, bu konuda çok derinlere inmek istemiyorum, bunu perde arkasında yapmayı tercih ediyorum."

"Sanırım bu yıl elimizdekiler bu, elbette harika değil ama üstesinden gelmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz."

"Adım adım ilerliyoruz, bazı şeyleri çözmeye çalışıyoruz ve istediğimiz noktaya varıyoruz."

"Hâlâ geçen yılın sonundaki kadar iyi hissetmiyorum. Ama bence bu olumlu bir şey."

"Yarışın bazı bölümlerinde güçlü bir tempo gösterdik. Acı tatlı bir histi, bundan mutlu değilim ve takım da bu konumda olduğumuz için mutlu değil."

"Bence işleri yoluna koyduğumuzda, yenilmemiz epey zorlaşacak."