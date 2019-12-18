Deletraz ve Piquet 2020'de Charouz ile F2'de yarışacak

Daha önce 2018'de Charouz ile çalışan Deletraz, bu yıl Carlin'le mücadele ettiği Formula 2 sezonununda üç kez podyuma çıktı.

Charouz, 2019'da Sauber Junior Team haline geldi ancak bir sonraki yıl eski isimlerine geri dönecekler.

2016 Formula V8. 3.5 ikincisi ve 2015 Formula Renault Kuzey Avrupa şampiyonu Deletraz, "Bu yıl Charouz çok fazla şey kanıtladı. Bu yıl beş sıralama turlarında ilk üçte yer aldılar, bir kez pole aldılar ve her zaman hızlı bir araçları vardı."

"Oraya döneceğimize eminim çünkü onları tanıyorum, testlerdeki ilerlemeyi gördüm ve 2018 ile 2019 arasında büyük bir ilerleme oldu." dedi.

Deletraz sonrasında F1'e geçmeyi hedefliyor.

"Eğer Formula 1'e girme şansım olmasaydı, Formula 2'de yarışmayacağımı hep söyledim. Formula 2'de, sırf burada yarışmak içi yer almıyorum. Süper lisansım var ve Formula 1'de olmak istiyorum. Bu yüzden gelecek yıl bizim için iyi olmalı. Bunun için çabalayacağız."

Takım, Deletraz'ın takım arkadaşının Pedro Piquet olacağını duyurdu.

Brezilyalı Piquet, Abu Dhabi testinde direksiyona geçmişti ve koltuk için ana adaydı.

Geçen haftaki Bahreyn WEC testinde Rebellion LMP1 aracını test eden Deletraz, Motorsport.com'a verdiği demeçte Rebellion ve Charouz arasında iyi bir kombinasyona sahip olabileceğini dile getirdi.

Motorsport.com'a konuşan Deletraz, "Spa ve ve Le Mans yarışlarıyla birlikte Formula 2'yi yapabilirsem, benim içi harika bir program olur. Yeni hiper araç sınıfı geldiğinde, WEC'e katılmak için iyi bir zaman olacak. Rebellion ile konuşuyoruz, Bahreyn'de bu yüzden test yaptım." dedi.