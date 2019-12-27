Öne çıkan etkinlikler
Formula 1
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
28 Kas
-
01 Ara
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
Sıradaki Etkinlik
75 gün
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Malezya GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Valencia GP
15 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
WRC
R
WRC
Avustralya Rallisi
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Formula E
R
Formula E
Diriyah E-prix II
23 Kas
-
23 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Santiago E-prix
17 Oca
-
18 Oca
Sıradaki Etkinlik
20 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
FIA F2 / Son dakika

De Vries neredeyse tek koltuklu yarış serileri kariyerinden vazgeçmiş

paylaşım
yorumlar
De Vries neredeyse tek koltuklu yarış serileri kariyerinden vazgeçmiş
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
27 Ara 2019 10:28

Formula 2 şampiyonu ve Mercedes Formula E sürücüsü Nyck de Vries, 2017 senesinin onun için önemli bir sene olduğunu ve o sene neredeyse tek koltuklu yarış serisi kariyerinden vazgeçtiğini söyledi.

2019 sezonunun bitimine tek yarış kala F2’de şampiyonluğunu ilan eden ART Grand Prix pilotu De Vries, Avrupa ve Dünya şampiyonlukları alarak parlak bir karting kariyeri geçirdi.

Formula Renault Eurocup’ta şampiyonayı iki kez 5.sırada bitirdikten sonra 2015’te
şampiyonayı kazandı ve daha sonrasında da World Series Formula V8 3.5 serisine geçti.

GP3’te ART ile yakaladığı şampiyona beşinciliğinden sonra Rapax takımı ile 2017’de F2’ye geçti ancak seriye başlar başlamaz sorunlarla karşılaştı.

De Vries, Motorsport.com’a yaptığı açıklamada “Dürüst olmak gerekirse bence ilk sezonum gerçek bir şampiyonluk sezonu olarak görülmemeliydi. Rapax ile yarışmaya başladım, finansal problemler yaşıyorlardı ve sezonun ortasında Spa yarışından 2 gün önce ve bana bir açıklama yapılmadan benim yerime başkasını getirdiler. Bu yüzden biraz dağınık bir sezondu, ancak ayakta kalmak için yeterliydi. Bence bu durum kariyerimde önemli bir noktaydı çünkü tek koltuklu serilerden uzaklaşıp GT’de profesyonel kariyerime başlayabilirdim. Ancak buna şu anda hazır olmadığımı hissettim ve tek koltuklu seriler kariyerime bir daha şans vermek istedim.” dedi.

Bir sonraki yılda de Vries, Prema Racing’e transfer oldu ve takımla beraber 2018’de bir yarış galibi oldu.

Ancak de Vries, 2018 sezonu boyunca şampiyonluk yarışına girmek yerine yarış kazanmaya daha konsantre olduğunu hissettiğini ve bunun ona ART ile geçirdiği sezon öncesi iyi bir ders olduğunu söyledi.

“Evet kesinlikle, galibiyete çok fazla konsantre oldum.” diyen de Vries ekledi: “Çünkü garip bir şekilde o temponun içine girdiğinizde kazanmak çok doğal geliyor ve kendinizi şampiyonaya uygun hale getiriyorsunuz. Etrafınızdaki insanlar size güvenmeye başlıyor, daha sakin bir hava söz konusu oluyor ve bir anda her şey sizin istediğiniz şekilde gelişiyor. Bunu bu sene tecrübe ettim, her ne kadar zor bir sezon başlangıcımız olsa da. Yıllar boyunca kazandığım deneyim beni yeterince özgüvenli ve sakin yaptı, buna ek olarak takımın desteği de aynı düşünce ve yaklaşımla bağlantılı olduğu için sakinliğimiz ve odağımızı beraber topladık ve gittikçe üstüne koyduk, bence bu çok kritikti.”

De Vries, Toyota’nın Dünya Dayanıklılık Şampiyonası takımı için Aralık’ta Bahreyn’de yapılmış olan çaylak testine katıldı ve LMP1 takımı gelecek sezonlar için de Vries ile ilgilendiklerini doğruladı.

Sonraki haber
De Vries: "İşlerin nasıl yürüdüğünü anlayacak kadar gerçekçiyim"

Önceki haber

De Vries: "İşlerin nasıl yürüdüğünü anlayacak kadar gerçekçiyim"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri FIA F2
Pilotlar Nyck deVries
Editör Jack Benyon

FIA F2 Sıradaki seans

Abu Dhabi

Abu Dhabi

28 Kas - 1 Ara

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Russell: "Norris ve Albon'dan daha fazla şey öğrendim"

2
Formula 1

Ferrari: "Singapur'da Vettel'in kazanmasına izin vermek önemliydi"

3
Formula 1

2019'da en çok Ricciardo ve Vettel ceza puanı aldı

4
Formula 1

Sainz: "Verstappen'le aramızdaki savaş doğaldı"

5
Formula 1

Honda, “toparlanma” konusunda artık zaman kaybetmiyor

Son Haberler

De Vries neredeyse tek koltuklu yarış serileri kariyerinden vazgeçmiş
F2

De Vries neredeyse tek koltuklu yarış serileri kariyerinden vazgeçmiş

De Vries: "İşlerin nasıl yürüdüğünü anlayacak kadar gerçekçiyim"
F2

De Vries: "İşlerin nasıl yürüdüğünü anlayacak kadar gerçekçiyim"

2019'un en iyi 50 yarış pilotu
F1

2019'un en iyi 50 yarış pilotu

Deletraz ve Piquet 2020'de Charouz ile F2'de yarışacak
F2

Deletraz ve Piquet 2020'de Charouz ile F2'de yarışacak

Michel, Formula 2'nin 18 inç lastiklere geçişi karşısında heyecanlı
F2

Michel, Formula 2'nin 18 inç lastiklere geçişi karşısında heyecanlı

Program

Formula 1
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.