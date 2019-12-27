De Vries neredeyse tek koltuklu yarış serileri kariyerinden vazgeçmiş

2019 sezonunun bitimine tek yarış kala F2’de şampiyonluğunu ilan eden ART Grand Prix pilotu De Vries, Avrupa ve Dünya şampiyonlukları alarak parlak bir karting kariyeri geçirdi.

Formula Renault Eurocup’ta şampiyonayı iki kez 5.sırada bitirdikten sonra 2015’te

şampiyonayı kazandı ve daha sonrasında da World Series Formula V8 3.5 serisine geçti.

GP3’te ART ile yakaladığı şampiyona beşinciliğinden sonra Rapax takımı ile 2017’de F2’ye geçti ancak seriye başlar başlamaz sorunlarla karşılaştı.

De Vries, Motorsport.com’a yaptığı açıklamada “Dürüst olmak gerekirse bence ilk sezonum gerçek bir şampiyonluk sezonu olarak görülmemeliydi. Rapax ile yarışmaya başladım, finansal problemler yaşıyorlardı ve sezonun ortasında Spa yarışından 2 gün önce ve bana bir açıklama yapılmadan benim yerime başkasını getirdiler. Bu yüzden biraz dağınık bir sezondu, ancak ayakta kalmak için yeterliydi. Bence bu durum kariyerimde önemli bir noktaydı çünkü tek koltuklu serilerden uzaklaşıp GT’de profesyonel kariyerime başlayabilirdim. Ancak buna şu anda hazır olmadığımı hissettim ve tek koltuklu seriler kariyerime bir daha şans vermek istedim.” dedi.

Bir sonraki yılda de Vries, Prema Racing’e transfer oldu ve takımla beraber 2018’de bir yarış galibi oldu.

Ancak de Vries, 2018 sezonu boyunca şampiyonluk yarışına girmek yerine yarış kazanmaya daha konsantre olduğunu hissettiğini ve bunun ona ART ile geçirdiği sezon öncesi iyi bir ders olduğunu söyledi.

“Evet kesinlikle, galibiyete çok fazla konsantre oldum.” diyen de Vries ekledi: “Çünkü garip bir şekilde o temponun içine girdiğinizde kazanmak çok doğal geliyor ve kendinizi şampiyonaya uygun hale getiriyorsunuz. Etrafınızdaki insanlar size güvenmeye başlıyor, daha sakin bir hava söz konusu oluyor ve bir anda her şey sizin istediğiniz şekilde gelişiyor. Bunu bu sene tecrübe ettim, her ne kadar zor bir sezon başlangıcımız olsa da. Yıllar boyunca kazandığım deneyim beni yeterince özgüvenli ve sakin yaptı, buna ek olarak takımın desteği de aynı düşünce ve yaklaşımla bağlantılı olduğu için sakinliğimiz ve odağımızı beraber topladık ve gittikçe üstüne koyduk, bence bu çok kritikti.”

De Vries, Toyota’nın Dünya Dayanıklılık Şampiyonası takımı için Aralık’ta Bahreyn’de yapılmış olan çaylak testine katıldı ve LMP1 takımı gelecek sezonlar için de Vries ile ilgilendiklerini doğruladı.