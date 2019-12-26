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FIA F2 / Son dakika

De Vries: "İşlerin nasıl yürüdüğünü anlayacak kadar gerçekçiyim"

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De Vries: "İşlerin nasıl yürüdüğünü anlayacak kadar gerçekçiyim"
Ekleyen:
, Editör
26 Ara 2019 07:57

Nyck de Vries, şampiyon olmasına rağmen Formula 1'e geçememesinin ardından, bunu etkileyen pek çok faktör olduğunu söyledi.

Formula 2'de iyi bir performans gösteren Nyck de Vries, bu yıl şampiyonluğa ulaşmayı başardı ancak yeni sezonda Formula 1 yerine Formula E'de yarışacak.

Bununla birlikte Nicholas Latifi, geride kalan yıllarda şampiyonluk elde edememesine rağmen Williams'la Formula 1'e giriyor.

De Vries "adaletsiz" olarak görülen bu duruma rağmen moralini bozmadığını ve gerçekçi kaldığını söyledi.

2019'un ardından McLaren'ın sürücü programından ayrılan Hollandalı pilot, "Kişisel bir hedefim vardı. Bu sezon şampiyon olmak ve en güçlüsü olmak adına her şeye sahip olduğumu dünyaya kanıtlamak istedim. Ama bu dünyanın o kadar da basit olmadığını biliyorum."

"Motor sporları dünyasında her şey hızla değişiyor, Formula 1'e girip girmeyeceğinizi belirleyen pek çok faktör var. Yani sadece iyi sonuçlar yeterli olmuyor. Ama ben gerçekçiyim her şeyi anlıyorum. Kimseyi suçlamıyorum."

"Formula 1'e girme şansı yakalayan Nicholas Latifi için mutluyum. Sezonu ikinci bitirdi ve çok iyi performans gösterdi."

"Benim de Mercedes ile Formula E'de yarışma fırsatım var, bundan çok memnunum."

"Geçen yıl çok fazla hata yaptık ve Formula 2'de şampiyonluğa ulaşamadık. Kesinlikle böyle bir şansımız vardı, ama hem takım hem de ben çok fazla hata yaptık. Kendinizi geride bulup, öndekileri yakalamaya çalıştığınız zaman daha da fazla hata yapıyorsunuz."

"İlk üçe girenlerin hepsinin Formula 1'e girdiğini görmek ve hata yapmasaydık sezonu ikinci bitireceğimi bilmek üzüntü vericiydi." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1 , FIA F2
Editör Kemal Şengül

FIA F2 Sıradaki seans

Abu Dhabi

Abu Dhabi

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