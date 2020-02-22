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FIA F2 / Son dakika

Daruvala, Red Bull'un genç sürücüsü oldu, Carlin'le F2'de yarışacak

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Daruvala, Red Bull'un genç sürücüsü oldu, Carlin'le F2'de yarışacak
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
22 Şub 2020 10:12

Formula 3 sürücüsü Jehan Daruvala, Red Bull'un genç sürücüsü haline geldi ve 2020 yılında Carlin ile Formula 2'de yarışacak.

Force India'nın eski genç yeteneği Daruvala, önümüzdeki sezon, Carlin ile Formula 2'de yarışacak ve burada Red Bull'un bir diğer genç yeteneği Yuki Tsunoda'nın takım arkadaşı olacak.

Daruvala, "Red Bull'un genç sürücüsü olmaktan gurur duyuyorum ve bunun ekstra baskı getireceğini  biliyorum. Ama kendimi gösterebilirim ve bu yüzden her şey bana bağlı olacak." dedi.

2015 yılında kariyerine başlayan Daruvala, Formula Renault 2.0 NEC'i beşinci sırada bitirirken, 2016'da aynı seride dördüncü oldu ve aynı yıl Toyota Racing Series'i ikinci bitirdi.

Şimdiye kadar hiçbir seride şampiyonluk yaşayamadı ve 2017'de FIA F3'ü altıncı bitirirken, 2018'de onuncu bitirdi. En göze çarpan başarısı, 2019'da aynı seriyi iki galibiyetle üçüncü bitirmesiydi.

Ama o yıl bile takım arkadaşları Robert Schwartzman ve Marcus Armstrong'un gerisinde kaldı.

Carlin takım sahibi Trevor Carlin, "Jehan'ı takıma çağırmaktan mutluluk duyuyoruz."

“Geçen yıl FIA F3'teki performansı son derece etkileyiciydi ve ona gerçekten inanıyoruz. En üst seviyeye çıkmaması için hiçbir neden yok."

“Şüphesiz öğrenecek çok şeyi olacak. Ayrıca bu sezon 18 inç lastikler de geliyor. Fakat bu zorlukları aşmaya hazır olan hazır harika bir ekibimiz var.” dedi.

Red Bull daha önce Tsunoda, Juri Vips, Liam Lawson, Dennis Hauger, Jack Doohan, Jak Crawford ve Jonny Edgar'ı 2020'deki genç sürücüleri olarak açıklamıştı.

Daruvala'nın Carlin'de yarışacağının açıklamasının ardından, gridde sadece iki boş koltuk kaldı ve  bunlardan birisinin Roy Nissany'e gitmesi bekleniyor.

2020 F2 gridi:

Takım Sürücüler
Carlin

Japan Yuki Tsunoda

India Jehan Daruvala
ART Grand Prix

New Zealand Marcus Armstrong
Denmark Christian Lundgaard
UNI-Virtuosi

United Kingdom Callum Ilott

China Guan Yu Zhou
DAMS

United Kingdom Dan Ticktum

Indonesia Sean Gelael
Prema Racing

Germany Mick Schumacher

Russian Federation Robert Shwartzman
Charouz Racing System

Switzerland Louis Deletraz

Brazil Pedro Piquet
MP Motorsport

Brazil Felipe Drugovich
Japan Nobuharu Matsushita
Campos Racing

United Kingdom Jack Aitken

Brazil Guilherme Samaia
Trident

Açıklanmadı.

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HWA

Russian Federation Artem Markelov

France Giuliano Alesi
Hitech GP

Italy Luca Ghiotto
Russian Federation Nikita Mazepin
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1 , FIA F2
Pilotlar Jehan Daruvala
Takımlar Carlin
Editör Valentin Khorounzhiy

FIA F2 Sıradaki seans

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