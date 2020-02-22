Daruvala, Red Bull'un genç sürücüsü oldu, Carlin'le F2'de yarışacak

Force India'nın eski genç yeteneği Daruvala, önümüzdeki sezon, Carlin ile Formula 2'de yarışacak ve burada Red Bull'un bir diğer genç yeteneği Yuki Tsunoda'nın takım arkadaşı olacak.

Daruvala, "Red Bull'un genç sürücüsü olmaktan gurur duyuyorum ve bunun ekstra baskı getireceğini biliyorum. Ama kendimi gösterebilirim ve bu yüzden her şey bana bağlı olacak." dedi.

2015 yılında kariyerine başlayan Daruvala, Formula Renault 2.0 NEC'i beşinci sırada bitirirken, 2016'da aynı seride dördüncü oldu ve aynı yıl Toyota Racing Series'i ikinci bitirdi.

Şimdiye kadar hiçbir seride şampiyonluk yaşayamadı ve 2017'de FIA F3'ü altıncı bitirirken, 2018'de onuncu bitirdi. En göze çarpan başarısı, 2019'da aynı seriyi iki galibiyetle üçüncü bitirmesiydi.

Ama o yıl bile takım arkadaşları Robert Schwartzman ve Marcus Armstrong'un gerisinde kaldı.

Carlin takım sahibi Trevor Carlin, "Jehan'ı takıma çağırmaktan mutluluk duyuyoruz."

“Geçen yıl FIA F3'teki performansı son derece etkileyiciydi ve ona gerçekten inanıyoruz. En üst seviyeye çıkmaması için hiçbir neden yok."

“Şüphesiz öğrenecek çok şeyi olacak. Ayrıca bu sezon 18 inç lastikler de geliyor. Fakat bu zorlukları aşmaya hazır olan hazır harika bir ekibimiz var.” dedi.

Red Bull daha önce Tsunoda, Juri Vips, Liam Lawson, Dennis Hauger, Jack Doohan, Jak Crawford ve Jonny Edgar'ı 2020'deki genç sürücüleri olarak açıklamıştı.

Daruvala'nın Carlin'de yarışacağının açıklamasının ardından, gridde sadece iki boş koltuk kaldı ve bunlardan birisinin Roy Nissany'e gitmesi bekleniyor.

2020 F2 gridi: