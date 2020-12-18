Daruvala: "Motor sorunlarım sebebiyle, Tsunoda'yla karşılaştırılmak tatsızdı"

2019’da FIA Formula 3 şampiyonasını 3. sırada tamamlayan Daruvala bu sene F2’ye Carlin takımıyla yükseldi ve takım arkadaşı da diğer bir genç Red Bull sporcuu olan Tsunoda oldu.

Fakat Tsunoda hemen hızını yakalarken ve serideki 3. yarışında galibiyeti kıl payı kaçırırken Daruvala sezon boyunca puan almakta zorlandı ve ilk 8 yarışta aldığı en iyi sıralama sadece 4.lüktü.

Hintli sürücünün Mecachrome motorundaki sorunun anlaşılması ise Spa’daki hafta sonunda takım arkadaşı ve pole pozisyonunu alan Tsunoda’nın 0.5 saniyeden büyük bir farkla gerisinde 9. sırada sıralama turlarını tamamlandığında oldu.

Daruvala ve Carlin’in gerekçelerini haklı bulan F2 organizatörleri Monza sprint yarışından önce motor değişikliği yaptı ve 22 yaşındaki sürücünün sezonu Mugello’da bir sonraki yarış itibariyle tamamen yön değiştirdi.

Sezonun ilk 8 yarışında sadece 23 puan toplayabilen Daruvala senenin son 4 yarışında hanesine bir 49 puan daha yazdırdı ve Bahreyn’de DAMS sürücüsü Dan Ticktum’la zorlu mücadelesinden sonra galibiyeti alan isim oldu.

F2 galibiyeti sonrasında konuşan ve 2008-08'dan beri ilk F2/GP2 galibiyeti alan Hintli sürücü olma unvanını kazanan Daruvala, kendisi güçsüz bir motorla zorlanırken Tsunoda’nın yarışlar kazandığını ve AlphaTauri’ye yükseltildiğini görmenin sinir bozucu olduğunu kabul etti.

Motorsport.com tarafından motor sorununu anlatması istendiğinde Daruvala: “Genel olarak Spa’da anlaşıldı. Sıralamalarda takım arkadaşıma kıyasla düzlüklerde en az 0.5 saniye kaybediyordum ve Monza’da da önceki aracın hava koridorunda olmama rağmen düzlüklerde 0.4-0.5 saniye kaybediyordum.”

“Sonunda motorum Monza’daki 2. yarış öncesinde değiştirildi ve Mugello itibariyle aracımda yeni bir motor vardı. O noktadan sonra çok daha iyiydi.”

“O sıralar sinir bozucuydu. Spa’da ve Monza’Da verileri incelediğinizde sıralama turlarımın pole pozisyonu için yeterince iyi olduğunu görürsünüz, ama 8 ya da 9. sıralarda tamamladım.”

“Her iki hafta sonu da ön sıradaki takım arkadaşıma kıyasla çok iyi bir tur attım ama 9 ve 8.ydim. Sadece onunki gibi bir motorla ön sırada olacaktım. Bunun gibi şeyler sinirimi bozdu.”

“Ama içerideki insanlar neler olduğunu görebiliyor ve biliyorlar. O yönden kafam sakindi.”

Daruvala’nın performans değişimi:

İlk 8 yarış Son 4 yarış Puanlar 23 49 Galibiyetler 0 1 Podyumlar 0 2 Ön sıradan başlama sayısı (feature yarışı) 0 1 Ort. Başlangıç pozisyonu 11 5.125

Daruvala sezonun ilk yarısında yarış kalkışlarıyla da zorlandı ve sıralama turlarını genel oalrak iyi tamamlasa da ilk turlarda çokça sıra kaybetti.

Bu özellikle Hungaroring pistinde sadece ilk 2 virajda 3.lükten 8.liğe düştüğünde ve yarışı ancak 7. sırada tamamlayabildiğinde görüldü.

Sezonun başında kalkışta neden yavaş olduğu sorulduğunda ise Daruvala: “Sadece sezonun başında prosedürde zorlandım.”

“genel olarak araçlarla kalkış yapmak kolay değil ama diğerlerinden daha çok zorlandım. İlk 6-8 sırada sıralamayı tamamlıyordum ve kötü kalkışlar alınca direkt geriye düşüyordum. 3 ya da 4 sıra kaybetmek yarışın o noktadan sonra zor olacağı manasına geliyor.”

“Bu, sezon boyunca üstüne çok düştüğüm bir şeydi ve sezonun yarısında gayet iyi bir noktaya geldiğimi söyleyebilirim ve sezonun 2. yarısında Mick Schumacher haricinde griddeki en iyi kalkış yapanlardan biriydim, ama onun haricinde muhtemelen en iyilerdendim.”

Daruvala sezonu 12. Sırada tamamladı ve 1 seneliğine daha F2’de kalması bekleniyor, sezon sonrası testlerini de yine Carlin takımıyla yaptı.

Tsunoda ise gelecek sene Daniil Kvyat’ın yerine AlphaTauri’ye geçerek 2014’te Kamui Kobayashi’den sonraki ilk Japon F1 pilotu olacak.

Eski Red Bull genç sürücülerinden Ticktum ise çaylak testinde Tsunoda’nın Carlin’deki yerini doldurdu ve gelecek sezon İngiliz takımla yarışması en muhtemel aday olarak gözüküyor.