DAMS pilotu Gelael, F2 aracından çıkamayınca hastaneye kaldırıldı

Gelael, cumartesi günkü yarışın bitmesine sadece 2 viraj varken aracını durdurdu ve aracından kendi gücüyle çıkamadı.

FIA tarafından yapılan açıklamada, Endonezyalı pilotun tıbbi ekibin yardımıyla çıkarıldığı ve önlem için yakındaki bir hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.

Açıklamada, "FIA, bugün Barcelona'da gerçekleştirilen FIA Formula 2 yarışının son turunda Sean Gelael'in dahil olduğu olay hakkında bilgilendiriyor. DAMS pilotu hemen acil yardım ve tıbbi ekip tarafından alındı."

"Tıbbi ekip tarafından aracından çıkarıldı ve önlem için ambulansla General De Granollers Hastanesi'ne transfer edildi." sözlerine yer verildi.

İlk gelen bilgilere göre Gelael'in bordürlerden geçtiği bir esnada sırt bölgesinde kırık oluştuğu, o yüzden araçta kaldığı iddia ediliyor.