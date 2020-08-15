Öne çıkan etkinlikler
TOSFED Dijital Şampiyonası
R
TOSFED Dijital Şampiyonası
TDPŞ Raund VI: Le Mans
01 Ağu
Etkinlik Bitti
R
TOSFED Dijital Şampiyonası
TDPŞ Raund VII: Circuit de Catalunya
15 Ağu
Etkinlik Bitti
Formula 1
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
Yarış:
15 Saat
:
08 Dakika
:
11 Saniye
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Çek GP
02 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Avusturya GP
14 Ağu
Warm Up:
09 Saat
:
38 Dakika
:
11 Saniye
Tüm programı gör
WRC
R
WRC
Kenya Rallisi
16 Tem
Postponed
R
WRC
Estonya Rallisi
04 Eyl
Shakedown:
19 gün
Tüm programı gör
World Superbike
R
World Superbike
Algarve
07 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
World Superbike
Assen
21 Ağu
Postponed
Formula E
R
Formula E
Berlin ePrix V
12 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Berlin ePrix VI
13 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
FIA F2 / Son dakika

DAMS pilotu Gelael, F2 aracından çıkamayınca hastaneye kaldırıldı

paylaşım
yorumlar
DAMS pilotu Gelael, F2 aracından çıkamayınca hastaneye kaldırıldı
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik
15 Ağu 2020 21:35

DAMS Formula 2 pilotu Sean Gelael, Barcelona'daki ilk yarışta geçirdiği olay sonrasında hastaneye kaldırıldı.

Gelael, cumartesi günkü yarışın bitmesine sadece 2 viraj varken aracını durdurdu ve aracından kendi gücüyle çıkamadı.

FIA tarafından yapılan açıklamada, Endonezyalı pilotun tıbbi ekibin yardımıyla çıkarıldığı ve önlem için yakındaki bir hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.

Açıklamada, "FIA, bugün Barcelona'da gerçekleştirilen FIA Formula 2 yarışının son turunda Sean Gelael'in dahil olduğu olay hakkında bilgilendiriyor. DAMS pilotu hemen acil yardım ve tıbbi ekip tarafından alındı."

"Tıbbi ekip tarafından aracından çıkarıldı ve önlem için ambulansla General De Granollers Hastanesi'ne transfer edildi." sözlerine yer verildi.

İlk gelen bilgilere göre Gelael'in bordürlerden geçtiği bir esnada sırt bölgesinde kırık oluştuğu, o yüzden araçta kaldığı iddia ediliyor.

 
Barcelona F2: Matsushita, 18. sıradan başlayıp kazandı

Önceki haber

Barcelona F2: Matsushita, 18. sıradan başlayıp kazandı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri FIA F2
Pilotlar Sean Gelael
Editör Filip Cleeren

Çok Okunanlar Bugün

İspanya GP: Hamilton, 0.059 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı!
Formula 1 Formula 1 / Sıralama turları raporu

İspanya GP: Hamilton, 0.059 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı!

Türkiye GP'nin dönüşüyle alakalı görüşmeler ileri seviyede!
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

Türkiye GP'nin dönüşüyle alakalı görüşmeler ileri seviyede!

Wolff: "Verstappen, İspanya GP'nin favorisi olarak gösterilmeli"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
3s

Wolff: "Verstappen, İspanya GP'nin favorisi olarak gösterilmeli"

Leclerc: "Bugünkü sıralama turlarından memnun değilim"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
24dk

Leclerc: "Bugünkü sıralama turlarından memnun değilim"

Verstappen neden ters lastik stratejisini seçmediğini açıkladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen neden ters lastik stratejisini seçmediğini açıkladı

Q2'de elenen Vettel: "Araçtaki bazı sorunlarla ilgili cevabım yok"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Q2'de elenen Vettel: "Araçtaki bazı sorunlarla ilgili cevabım yok"

Sky İtalya: "Türkiye, 15 Kasım'da F1'e ev sahipliği yapacak!"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sky İtalya: "Türkiye, 15 Kasım'da F1'e ev sahipliği yapacak!"

Mercedes pilotları, son haklarında neden daha iyi olamadıklarını bilmiyorlar
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes pilotları, son haklarında neden daha iyi olamadıklarını bilmiyorlar

Son Haberler

DAMS pilotu Gelael, F2 aracından çıkamayınca hastaneye kaldırıldı
F2 FIA F2 / Son dakika
26dk

DAMS pilotu Gelael, F2 aracından çıkamayınca hastaneye kaldırıldı

Barcelona F2: Matsushita, 18. sıradan başlayıp kazandı
F2 FIA F2 / Yarış raporu

Barcelona F2: Matsushita, 18. sıradan başlayıp kazandı

Barcelona F2: Pole pozisyonu Ilott'un
F2 FIA F2 / Sıralama turları raporu

Barcelona F2: Pole pozisyonu Ilott'un

Barcelona F2: Antrenmanların lideri Ticktum, Schumacher ikinci
F2 FIA F2 / Antrenman raporu

Barcelona F2: Antrenmanların lideri Ticktum, Schumacher ikinci

Çok Okunanlar

1
Formula 1

İspanya GP: Hamilton, 0.059 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı!

2
Formula 1

Wolff: "Verstappen, İspanya GP'nin favorisi olarak gösterilmeli"

3s
3
Formula 1

Türkiye GP'nin dönüşüyle alakalı görüşmeler ileri seviyede!

4
Formula 1

Leclerc: "Bugünkü sıralama turlarından memnun değilim"

24dk
5
Formula 1

Sky İtalya: "Türkiye, 15 Kasım'da F1'e ev sahipliği yapacak!"

Son Haberler

DAMS pilotu Gelael, F2 aracından çıkamayınca hastaneye kaldırıldı
F2

DAMS pilotu Gelael, F2 aracından çıkamayınca hastaneye kaldırıldı

Barcelona F2: Matsushita, 18. sıradan başlayıp kazandı
F2

Barcelona F2: Matsushita, 18. sıradan başlayıp kazandı

Barcelona F2: Pole pozisyonu Ilott'un
F2

Barcelona F2: Pole pozisyonu Ilott'un

Barcelona F2: Antrenmanların lideri Ticktum, Schumacher ikinci
F2

Barcelona F2: Antrenmanların lideri Ticktum, Schumacher ikinci

Honda: "Tsunoda, aldığı F2 galibiyeti ile ne kadar geliştiğini gösterdi"
F2

Honda: "Tsunoda, aldığı F2 galibiyeti ile ne kadar geliştiğini gösterdi"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.