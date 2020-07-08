DAMS, “olgun” Ticktum’u övdü

Motorsport.com’a konuşan Sicard, iki kez Macau Grand Prix galibi Ticktum’un F2 sezonunun açılış ayağı olan Red Bull Ring’deki performansını övdü.

Eski Red Bull akademisi sürücüsü Ticktum, daha önce sadece 2018’in sonunda tek bir F2 yarışına katılmıştı.

2019’da Super Formula serisine kötü bir başlangıç yaptıktan sonra Red Bull programından çıkartılan Ticktum, F2’ye geçmeden önce sadece iki Formula Regional yarışına katılmıştı.

Ticktum’un tartışmalı karakteri konusunda konuşan Sicard, “İnsanlar, Dan’i fazla tanımıyor.”

“Bana göre o, çok akıllı ve çok genç. Geçmişte biraz alıngandı, ancak edindiği tecrübelerle beraber olgunlaşıyor ve enerjisini daha iyi yönetiyor.”

“Anlaşma yapmadan önce, bu sezona nasıl yaklaşacağımız konusunda uzun tartışmalar gerçekleştirdik ve DAMS’e daha olgun bir adam, daha olgun bir sporcu olarak geldi.”

“Sezona iyi değil, çok iyi bir şekilde başladı. Bu seviyede bir senedir yarışmadığını unutmamak lazım ve bu, diğer sürücülerle karşılaştırıldığında çok uzun bir süre.”

“Bu sadece hızla alakalı bir şey değil, çünkü herkes onun ne kadar yetenekli olduğunu biliyor. Ancak bu, mühendislerle çalışma şekli ve hafta sonu ile başa çıkma şekli ile de ilgili.”

“Çok sakindi ve bu önemli, çünkü hızını biliyor.” ifadelerini kullandı.

F2’nin yeni 18 inç lastikleri hakkında Sicard, “Yeni lastikler birçok şeyi değiştirdi. 18 inç lastiklerin etkisi, aracın davranışları konusunda oldukça fazla.”

“Sıfırdan başlamıyoruz, ancak bir değişiklik var. Buna ve lastik hamuruna uyum sağlamalıyız.”

“Sert hamurla yarıştık, ki bu da geçmişte daha az aşınma anlamına geliyordu ve bu konuda geçmişte oldukça iyiydik. Bu yüzden artık bu konuda daha az avantajımız var.”

“Ancak daha yumuşak hamurlarla bile geçmişe göre daha az aşınmaya sahip olacağız gibi gözüküyor.” dedi.

Sicard ayrıca FOM ve F2 organizasyonunun COVID-19 pandemisi sonrasında yarışları tekrar başlatmalarını övdü.

“Yarışmaya devam edebildiğimiz için şanslıydık. Biraz kafesteki aslanlar gibiydik!”

“Dürüst olmak gerekirse her şey oldukça organize şekildeydi ve prosedürler oldukça netti. Başlarda dikkatli olmalı ve bu konu hakkında düşünmeliydik. Ancak iki günün sonunda işler oldukça kolaydı. Maske takmak ve sosyal mesafeyi korumak çok zor değildi ve yemek konusu bile çok iyi organize edilmişti.”

“Sporumuza devam edebildiğimiz için şanslıydık ve F3, F2 ve F1 ile TV için oldukça iyi bir gösteri sunduk.”