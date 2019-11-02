Öne çıkan etkinlikler
Formula 1
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
28 Kas
-
01 Ara
FP1:
7 gün
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Malezya GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Valencia GP
15 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
WRC
R
WRC
Katalonya Rallisi
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
Avustralya Rallisi
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
World SUPERBIKE
R
World SUPERBIKE
Villicum
11 Eki
-
13 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
World SUPERBIKE
Losail
24 Eki
-
26 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
Formula E
R
Formula E
Ad Diriyah E-prix
22 Kas
-
22 Kas
Sıradaki Etkinlik
03 Saat
:
25 Dakika
:
32 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula E
Santiago E-prix
17 Oca
-
18 Oca
Sıradaki Etkinlik
56 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
FIA F2 / Son dakika

Correa, Miami'deki evine döndü

paylaşım
yorumlar
Correa, Miami'deki evine döndü
2 Kas 2019 18:26

Juan Manuel Correa, hastanedeki tedavi sürecinin bitmesinin ardından Miami'deki evine döndü.

Correa, 31 Ağustos’ta Spa’da gerçekleştirilen Formula 2 yarışında Anthoine Hubert’in hayatını kaybettiği kazaya karışmıştı.

Correa, kazanın etkisiyle şoka girmiş ve akciğerleri sıvıyla dolmuştu, bu yüzden de bir haftadan uzun bir süre yaşam destek ünitesine bağlı kalmıştı. Amerikalı sürücü, geçtiğimiz ay bacağından 17 saatlik bir operasyon geçirmişti.

Instagram hesabından bir video yayınlayan Alfa Romeo'nun gelişim pilotu, iki ay sonra ilk kez Miami'deki evine döndüğünü açıkladı.

Correa, "Herkese merhaba! Hastanede geçirdiğim birkaç aydan sonra eve döndüm. Amerika'ya döndüm, ailemle birlikte Miami'deyim. Bugün bu hafta sonu takıma destek vermek için Alfa Romeo tişörtünü giydim. Onlara Amerika GP için en iyisini diliyorum." dedi.

 
Sonraki haber
Correa, F2 kazasından sonra ilk kez ayağa kalktı

Önceki haber

Correa, F2 kazasından sonra ilk kez ayağa kalktı

Sonraki haber

Lundgaard, Abu Dhabi F2 yarışında Boschung'un yerini alacak

Lundgaard, Abu Dhabi F2 yarışında Boschung'un yerini alacak
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri FIA F2

FIA F2 Sıradaki seans

Abu Dhabi

Abu Dhabi

28 Kas - 1 Ara

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari: “Saçma Vettel/Leclerc mücadelesini netleştirmemiz gerekiyor”

2
Formula 1

Mercedes, Verstappen ile mücadelede Hamilton’ın bataryasının neden dolu olmadığını açıkladı

3
Formula 1

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor

4
Formula 1

Hulkenberg, Formula 1'den ayrılıyormuş gibi hissetmiyor

2s
5
Formula 1

Lehto, Honda ile ilgili ilginç bir komplo teorisi ortaya attı

Son Haberler

Lundgaard, Abu Dhabi F2 yarışında Boschung'un yerini alacak
F2

Lundgaard, Abu Dhabi F2 yarışında Boschung'un yerini alacak

Correa, Miami'deki evine döndü
F2

Correa, Miami'deki evine döndü

Correa, F2 kazasından sonra ilk kez ayağa kalktı
F2

Correa, F2 kazasından sonra ilk kez ayağa kalktı

HWA, Arden'in yerine F2'ye giriyor
F2

HWA, Arden'in yerine F2'ye giriyor

Correa: "F2 kazasından sonra 'burada' olduğum için minnettarım"
F2

Correa: "F2 kazasından sonra 'burada' olduğum için minnettarım"

Program

Formula 1
Biletler
Sağlayan
28 Kas
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.