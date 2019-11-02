Correa, Miami'deki evine döndü

Correa, 31 Ağustos’ta Spa’da gerçekleştirilen Formula 2 yarışında Anthoine Hubert’in hayatını kaybettiği kazaya karışmıştı.

Correa, kazanın etkisiyle şoka girmiş ve akciğerleri sıvıyla dolmuştu, bu yüzden de bir haftadan uzun bir süre yaşam destek ünitesine bağlı kalmıştı. Amerikalı sürücü, geçtiğimiz ay bacağından 17 saatlik bir operasyon geçirmişti.

Instagram hesabından bir video yayınlayan Alfa Romeo'nun gelişim pilotu, iki ay sonra ilk kez Miami'deki evine döndüğünü açıkladı.

Correa, "Herkese merhaba! Hastanede geçirdiğim birkaç aydan sonra eve döndüm. Amerika'ya döndüm, ailemle birlikte Miami'deyim. Bugün bu hafta sonu takıma destek vermek için Alfa Romeo tişörtünü giydim. Onlara Amerika GP için en iyisini diliyorum." dedi.