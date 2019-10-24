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FIA F2 / Son dakika

Correa, F2 kazasından sonra ilk kez ayağa kalktı

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Correa, F2 kazasından sonra ilk kez ayağa kalktı
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
24 Eki 2019 19:11

Spa’daki Formula 2 kazasından sonra sağ bacağından birçok operasyon geçiren Juan Manuel Correa, kaza sonrası ilk kez ayağa kalktı.

Correa, 31 Ağustos’ta Spa’da gerçekleştirilen Formula 2 yarışında Anthoine Hubert’in hayatını kaybettiği kazaya karışmıştı.

Correa, kazanın etkisiyle şoka girmiş ve akciğerleri sıvıyla dolmuştu, bu yüzden de bir haftadan uzun bir süre yaşam destek ünitesine bağlı kalmıştı. Amerikalı sürücü, geçtiğimiz ay bacağından 17 saatlik bir operasyon geçirmişti.

Correa’yı, Red Bull Formula 1 sürücüsü Alex Albon ve geçen sene Macau’da büyük bir kaza geçiren Sophia Floersch gibi isimler ziyaret etmişti.

Geçtiğimiz günlerde, kazadan bu yana ilk kez sosyal medyayı kullanan Correa, Instagram hesabından kendi durumu hakkında güncellemeler paylaşmaya başladı.

Correa, kazadan sonra ilk kez ayağa kalktığı anı, “İlk kez ayaktayım. Yavaş yavaş ilerleme kaydediyorum.” sözleriyle paylaştı.

Videoda bir hemşirenin, “Nasıl hissediyorsun?” sorusuna Correa, “Korkunç!” şeklinde cevap veriyor ve gülüp yatağına oturuyor.

İşte Correa'nın o videosu:

 
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Seri FIA F2
Pilotlar Juan Correa
Editör Jack Benyon

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