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FIA F2 / Son dakika

Correa, 2021'de F2'ye dönmeyi hedefliyor

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Correa, 2021'de F2'ye dönmeyi hedefliyor
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Geçen yıl Spa'da meydana gelen kazadan sonra pistlere henüz dönemeyen Juan Manuel Correa, 2021'de yeniden Formula 2'ye dönmeyi umuyor.

Geçen yıl Belçika'da gerçekleştirilen Formula 2 yarışında Juan Manuel Correa ve Anthoine Hubert'ın karıştığı büyük bir kaza yaşanmıştı. Correa o kazada ciğerinden ve sağ bacağından ağır şekilde yaralandı. Hubert ise hayatını kaybetti.

Correa belli bir süre komada kaldı ancak sonunda duruma iyiye gitti ve sağ bacağı için rehabilitasyona odaklanmak üzere Amerika'ya gitti.

F2’nin Instagram sayfasındaki bir röportajda konuşan Correa, iyileşme sürecinin "oldukça iyi" gittiğini ve önümüzdeki yıl seriye geri dönmeyi umduğunu söyledi.

Correa, "Gerçekten hızlı şekilde toparlanıyorum, bu yarışçı zihniyetiyle çok fazla zorluyorum, her zaman gereğinden fazlasını yapıyorum ve bu iyi sonuç verdi."

"Aslında önümüzdeki yıl bir geri dönüş yapmayı umuyorum, yani başlangıçta düşündüğümüzden daha erken, ama durum iyi görünüyor."

"Daha yapılması gereken epeyce ameliyat var, ancak bacağımın etrafındaki tüm metal çerçeve bu yılın sonuna kadar gitmiş olacak. Bu da belki Aralık ayı başında araca dönebileceğim anlamına geliyor."

Correa, kazadan bir yıl sonra F2'nin konuğu olarak Belçika'ya dönecek.

 

Correa, "Bu bölümü kapatmam için bir yol olduğunu hissettim, ama daha da önemlisi Anthoine'ı anmak için iyi bir yol olacak."

"Miami'den bunu doğru düzgün yapamazdım. Bu hafta sonu buraya geleceğimi hissettim, F2'den davet aldım ve hemen kabul ettim."

"Burada olmaktan memnunum, padoktaki herkesi tekrar gördüğüm için mutluyum. Ama benim için çok duygusal bir hafta sonu olacak. " dedi.

Correa, sürekli olarak Hubert'in ailesiyle iletişimde olduğunu söyledi.

"Kazadan birkaç gün sonra aileme mesaj atıp nasıl olduğumu soruyorlardı. Benim için oldukça endişelendiler."

"Kız arkadaşı Julie, ben komadayken Londra'daki hastanede beni ziyarete gelmiş. Aslında her yerde tüpler ve sensörlerin olduğu ve onun yanımda olduğu bir fotoğrafım var. Bence bu size gerçekten çok iyi insanlar olduklarını ve Anthoine'in neden bu kadar iyi bir adam olduğunu gösteriyor."

"Gerçekten iyi bir adamdı. O iyi bir arkadaştı, mücadele ettiğimiz insanlarla her zaman arkadaş olmuyoruz. Basit bir adamdı. Her zaman çok havalıydı, gerçekten olumluydu."

"Onun hakkında konuşmak benim için zor. Piste bakmak beni ürpertiyor ve yaptığım her şey bana onu hatırlatıyor. Olanlar bugün bile inanılmaz. Bir şekilde gerçek gibi görünmüyor."

“Ailesi için de üzülüyorum. Sık sık onları düşünüyorum. Ona bir saygı duruşunda bulunmak için buradayım. Bu hafta sonu onun için buradayım. Bu bölümü kapatmak ve ileriye bakmak için..."

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Bu Haber Hakkında

Seri FIA F2
Pilotlar Juan Correa
Editör Luke Smith

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