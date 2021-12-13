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FIA F2 / Abu Dhabi Haberler

Cem'in takımı Van Amersfoort, 2022'de Formula 2'ye geçiyor

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Cem Bölükbaşı'nın Euroformula Open'da mücadele ettiği Van Amersfoort Racing, yeni sezonda FIA ​​Formula 2 Şampiyonası'na geçeceğini açıkladı. Deneyimli takım patronu Frits van Amersfoort'un ekibi, HWA Racelab'ın yerini alıyor.

Cem'in takımı Van Amersfoort, 2022'de Formula 2'ye geçiyor

Birkaç hafta önce Van Amersfoort Racing'in HWA'dan boşalana yere geçeceği ve önümüzde önümüzdeki yıllarda FIA Formula 3'te yer alacağı duyurulmuştu.

Şimdi de Hollandalı takımın en az üç yıl boyunca Formula 2'de yer alacağı duyuruldu.

Cem Bölükbaşı bu yıl Euroformula Open'da Van Amersfoort ile yarışmıştı ve takımla çok iyi bağlara sahip olması sayesinde, gelecek yıl için adı bu takımla F2'de yarışmak için anılıyor.

Van Amersfoort Racing, 16-18 Aralık tarihleri ​​arasında Abu Dhabi'de gerçekleştirilecek teste katılacak.

Van Amersfoort Racing CEO'su Rob Niessink, "Yakın zamanda FIA Formula 3 Şampiyonası'na katıldığımızı duyurmamızın ardından, şimdi de FIA F2 Şampiyonası'nın bir parçası olacağımız için mutluyuz."

"Sadece gururluyuz ve bunu ekibimizin uzun tarihi için bir dönüm noktası olarak görüyoruz. Bu zorluğu hafife almıyoruz."

"Abu Dhabi'de yapılacak olan testlerde  F2 araçlarımızın ilk kez garajdan çıktığını görmek bizim için harika olacak." dedi.

HWA son üç sezonda, Formula 2 ve Formula 3'te yarışmasına rağmen hiçbir galibiyet alamadı.

Van Amersfoort Racing ise alt kategorilerde büyük bir deneyime sahip. Takım geçmişte Max ve Jos Verstappen, Charles Leclerc, Mick Schumacher, Christijan Albers, Tom Coronel ve daha pek çok sürücü ile birlikte çalıştı.

Önümüzdeki hafta Abu Dhabi'de yapılacak testte F2 araçlarının direksiyonuna kimin geçeceği daha sonra açıklanacak. Fakat bu isimlerden birisinin Cem olması bekleniyor.

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