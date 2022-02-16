Cem'in Formula 2'deki takım arkadaşı belli oldu

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20 yaşındaki Brezilyalı sürücü, Formula 2'deki ilk yarışına geçen yılın sonunda Monza'da çıkmıştı ve ilk puanlarını Suudi Arabistan'da aldı. Cidde'de talihsiz bir kaza geçiren ve sakatlanan Fittipaldi, yılın son yarışını kaçırdı.

Fakat Brezilyalı sürücü, 2022'de gride geri dönecek ve Charouz Racing System'de temsilcimiz Cem Bölükbaşı'nın takım arkadaşı olacak.

Fittipaldi, 2021'de F3'te yarışmış ve podyuma çıkmıştı.

Fittipaldi, "Formula 2'deki macerama Charouz Racing System ile devam edebilmek benim için büyük bir zevk ve onur."

"Geçen sezon, Formula 3'te iyi bir ilk yarı geçirmemin ardından bana bu kategoride yarışma verdiler. Bu da benim ve takımın ilk test seansından itibaren performans üzerinde çalışmamızı sağlayacak."

"Uzun ve zorlu bir şampiyona olacak. Rekabet gücü hiç bu yılki kadar yüksek olmamıştı, bu yüzden ilk test günlerini aracını öğrenmek için harcamak zorunda kalmamak büyük bir avantaj olacak."

"Kesinlikle düzenli olarak ilk ona girmeye ve biraz podyum alıp, birkaç galibiyet için karşımıza çıkan her fırsatı değerlendirmeye çalışacağız." dedi.

Charouz geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, 2022 yılında temsilcimiz Cem Bölükbaşı ile yarışacağını duyurmuştu.

Böylelikle Fittipaldi ve Cem, aynı takımı paylaşacaklar.