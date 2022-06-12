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FIA F2 / Bakü Haberler

Cem'in babası, Nissany ile yaşanan olaya açıklık getirdi

Cem Bölükbaşı'nın babası Yavuz Bölükbaşı, kazanın ardından Dams sürücüsü Roy Nissany ile yaşadıkları olaya açıklık getirdi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Yardımcı Editör:
Aybike Simay Erden
Cem'in babası, Nissany ile yaşanan olaya açıklık getirdi
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Temsilcimiz Cem Bölükbaşı ve Nissany, Pazar günkü ana yarışta DAMS sürücüsünün ikinci virajdaki temasıyla yarış dışı kalmışlardı.

Nissany, kazanın ardından radyodan temsilcimize "aptal" dedi fakat FIA, İsrailli sürücüyü "tamamen suçlu" buldu. Nissany bir sonraki yarış için üç sıra grid cezası alırken, kendisine bir de ceza puanı verildi.

FIA kazanın ardından Yavuz Bölükbaşı ve Cem'in menajeri Temuçin Ünalp'ın DAMS çadırına gittiğini açıkladı.

İddiaya göre Cem'in babası, Nissany'nin oğlu hakkında aşağılayıcı bir yorum yaptığını düşünerek öfkesine hakim olamamış ve bu yüzden Williams Formula 1 test pilotu ile tartışmıştı.

Yavuz Bölükbaşı'nın Silverstone'da gerçekleşecek bir sonraki yarışta padoğa girmesi yasaklandı.

Cem'in babası, FIA tarafından yayınlanan bu bültenin ardından Twitter üzerinden bir açıklama yayınladı ve olaya açıklık getirdi.

Bölükbaşı şöyle yazdı: "FIA açıklamasını toparlayıp düzeltmekte fayda görüyorum. Roy Nissany’nin takımı Dams ile biz komşu çadırlardayız. Kazanın ardından Cem için sarf ettiği kelime nedeniyle yanlarına gittiğimde Nissany’nin bana ağır küfürlü yanıt vermesi üzerine aramızda sözlü tartışma çıktı."

"Temuçin sağolsun arkamdan gelip beni sakinleştirdiği için geri kendi garajımıza döndük. Hemen arkasından olayı duyan Roy Nissany’nin babası garajımıza gelerek özür diledi, hatta ardından Roy Nissany ile de gelip özür dilediler ve olayı tatlıya bağladık."

"FIA genel kuralları gereği bana para cezası ve tek yarış padokta bulunmama cezası verdi. Ceza Cem’e değildir. Bu şekilde ilk ağızdan doğru bilgileri almanızı istedim."

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