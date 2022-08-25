Cem'den ilk açıklama geldi: "Anlaşmam haksız yere feshedildi"
Temsilcimiz Cem Bölükbaşı, Charouz Racing System'in mevcut kontratını haksız şekilde feshettiğini açıkladı.
Temsilcimiz, bu yılın başında Charouz Racing System ile 1+1 yıllık anlaşma imzalamış ve Formula 2'de yarışan ilk Türk olmuştu.
Ancak Macaristan GP sonrası takımla arasında gerginlik olduğu iddia edildi ve Belçika GP öncesi kontratının feshedildiği duyuruldu.
Charouz, Cem'in kontratının "büyük bir ihlal" nedeniyle iptal edildiğini öne sürse de, akşam saatlerinde açıklama yapan temsilcimiz, durumun tam tersi olduğunu belirtti.
Cem, sosyal medya hesaplarından şu ifadeleri kullandı: "2022 Formula 2 sezonu için tam yıllık anlaşmaya sahip olduğum Charouz takımının son dört yarış için sunduğu yeni maddi talepleri karşısında tüm yapıcı ve iyi niyetli tavrımıza rağmen ortak mutabakata varılamadığından maalesef bu hafta sonu Belçika Spa'da yarışamıyorum."
"Haksız olduğuna inandığımız fesih süreci ve sözleşmedeki diğer ihlallerle ilgili tüm yasal seçeneklerimizi değerlendirmeye devam ediyoruz."
"Formula 2 serüveni benim için tabii ki burada bitmedi. Bize gelen farklı opsiyonları görüşüyoruz. Umarım en kısa sürede yeni, güzel gelişmeleri paylaşabilirim."
"Charouz takımında yer alan mekanik, mühendis ve tüm spor personeline bugüne kadar verdikleri tüm destekler için teşekkür eder ve kendilerine başarılar dilerim. Takım olarak birlikte çok iyi bir uyum yakaladık, hepimizin mutlu olduğu, çok iyi bir ilerleme kat ettik."
"Sportif açıdan herhangi bir konuyla alakası olmayan bu yaşananlardan ötürü ne yazık ki üzgünüz. Bize her koşulda destek veren sponsorlarıma ve genç motor sporları gönüllülerine karşı sorumluluğumun bilincindeyim. Bu yüzden her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim."
Resmi: Charouz ve Cem Bölükbaşı yollarını ayırdı
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