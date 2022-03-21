Cem: "Bu şekilde devam edersek harika bir yıl geçirebiliriz"

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Cem Bölükbaşı, kariyerinin ilk Formula 2 yarışına geçtiğimiz günlerde Bahreyn'de çıktı ve oldukça güçlü bir performans sergiledi.

Pazar günü bir noktada puan almaya çok yaklaşan Cem, rakibinin kendisine çarpmasıyla spin attı ve geriye düştü. Yine de ilk hafta sonundaki performansı umut vericiydi.

Cem, yarışın ardından Motorsport.com'un sorularını yanıtladı ve kariyerinin ilk F2 hafta sonunu yorumladı.

Cem, sözlerine şöyle başladı: "Açıkçası çok olumlu bir hafta sonuydu, öğrenecek çok şeyimiz vardı. Hayatımda ilk kez bu hafta sonu pit stop yaptım. Her şeyin iyi gittiğini düşünüyorum."

"Bu benim ilk ana yarışımdı ve pit stoplarımız gayet normaldi. Elbette gelişebileceğimiz noktalar var ama bence genel anlamda güzeldi."

Cem Bolukbasi, Charouz Racing System, Olli Caldwell, Campos Racing, Enzo Fittipaldi, Charouz Racing System Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Testlerde özellikle kum fırtınası ve bunun gibi şeyler nedeniyle biraz dezavantajlıydım. Durumdan en iyi şekilde faydalanmaya çalıştık ve ana yarışta puan almaya çok yaklaştık."

"Ana yarışın sonuna doğru bazı puanlar almaya çok yakındık, bunun için çok iyi bir pozisyondaydım fakat bana arkadan çarptılar. Bu da bizi puan barajının dışına düşürdü."

"Bence gayet iyi durumdayız, ilk hafta sonunda puan savaşı vermemiz bunu gösteriyor."

Cem, gelişebileceği pek çok alan olduğunu gizlemiyor fakat bu gelişim seviyesini korursa, güçlü bir yıl geçireceklerini söylüyor.

"Bu benim ilk hafta sonum ve genel olarak her yerde gelişebiliriz. Özellikle sıralama turları için bu geçerli. Diğer sürücülerle kıyaslarsak, hayatımda sadece üç set yumuşak lastik kullandım."

"Bence biraz tecrübe eksikliği var. Fakat eminim ilerleme kaydedeceğiz. Çok iyi bir temelimiz var, araçta harika hissediyoruz. Bu yüzden çabucak arayı kapatacağımızı düşünüyorum. Eğer şu an olduğu gibi gelişmeye devam edersek, iyi bir sezon geçirebiliriz."

Cem Bolukbasi, Charouz Racing System, Marino Sato, Virtuosi Racing, Olli Caldwell, Campos Racing Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Cem daha sonra lastik yönetiminin ne kadar farklı olduğu sorulduğunda şöyle yanıt verdi: "Açıkçası bu benim ilk ana yarışım oldu. Bu yüzden lastikler üzerinde biraz kumar oynamaya çalıştık, biraz işe yaradı biraz yaramadı."

"Bence bizim için zor bir yarıştı. Son anlarda güvenlik aracı bize yardım etti çünkü bu sayede yeni lastiklere geçme şansı yakaladık."

"Sonuç olarak öğrenecek çok şeyimiz var fakat nerede gelişebileceğimizi gayet iyi biliyoruz. Bence iyi görünüyoruz."

Sıradaki yarış Suudi Arabistan GP olacak ve Cem, bu pisti sadece sim yarışlarından biliyor.

Suudi Arabistan'da Bahreyn'den daha iyi olmayı hedeflediğini belirten Cem, pistle ilgili de, "Orayı sim yarışlarından biliyorum ama bunun dışında kesinlikle bilgim yok, nasıl olduğuna dair hiçbir fikrim yok! Görmek lazım. Fakat bu çok zihinsel bir pist, çok çılgınca. Yine de iyi olmalı." dedi.

Cem, Formula 1 padoğunda yer almanın da inanılmaz bir his olduğunu söyledi ve atmosferden etkilendiğini dile getirdi.

Cem, "Tüm atmosfer, Formula 1'le aynı padokta yer almak çılgınca. Adeta şoke edici! Sanki bazen bir filmin içerisindeymişsiniz gibi geliyor. Işıklar altında yarışıyoruz, özellikle gece yarışı muhteşemdi. Formula 1 padoğundan geçiyorsunuz, kendi padoğunuz var..."

"Yani benim için bu, gerçekten çok farklı, bu yüzden kaskımı takıp yarışa odaklanıncaya kadar çok heyecanlı geçiyor."

"Ben hâlâ hayalini yaşayan bir çocuk gibiyim." diyerek gülümsedi.

Amaury Cordeel, Van Amersfoort Racing, Cem Bolukbasi, Charouz Racing System pass a spun car Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images