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FIA F2 Haberler

Cem Bölükbaşı'nın geleceği belli oluyor

Ekleyen:
, Şef Editör

Temsilcimiz Cem Bölükbaşı, 12 Ocak Çarşamba günü yapacağı basın toplantısıyla, geleceğiyle ilişkin alınan kararı açıklayacak.

Cem Bölükbaşı'nın geleceği belli oluyor

Sanal dünyada elde ettiği başarılarla adından söz ettiren Cem Bölükbaşı, son yıllarda pist üstünde de önemli başarılar yakaladı.

Temsilcimiz, son üç yılda GT4 European Series'de mücadele ederken, geçen yıl F3 Asian ve Euroformula Open gibi serilerde de yer almıştı.

Cem, yarıştığı hemen hemen her seride podyuma çıkmayı başardı ve özellikle Euroformula Open performansı, oldukça etkileyiciydi.

Hedefini hep Formula 1 olarak belirleyen Cem, geçen yılın sonunda düzenlenen Abu Dhabi F2 testine katıldı ve performansıyla Van Amersfoort'u etkiledi.

F1'e geçmeden önceki son adım olan F2'de yer almak için çaba gösteren Cem'in geleceği artık netleşmiş durumda ve bu karar, çarşamba günü düzenlenecek basın toplantısıyla beraber açıklanacak.

Bu basın toplantısına TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı da katılacak.

Cem Bölükbaşı

Cem Bölükbaşı

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