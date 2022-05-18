Cem Bölükbaşı, İspanya ile F2'ye dönüyor!

Haberi dinle

Temsilcimiz Cem Bölükbaşı, Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen sezonun ikinci yarışında kaza yapmış ve ardından kaburgasında oluşan kırık nedeniyle hem o yarışta hem de Imola'da yer alamamıştı.

Cem o günden bu yana tedavi sürecine devam ediyordu ve bir yandan da 2022 sezonunun kalan yarışları için hazırlanıyordu.

Artık kendisini daha iyi hisseden Cem, Barselona ile pistlere geri döneceğini doğruladı.

Temsilcimiz, #23 Charouz Racing System aracının direksiyonuna geçecek ve Enzo Fittipaldi ile takım arkadaşı olacak.

Charouz'un açıklamasına göre Cem, perşembe günü tıbbi muayeneden geçecek ve sonrasında yarışma izni alması bekleniyor.

Cem, pistlere geri döneceği için epey heyecanlı olduğunu söyledi.

Cem, yaptığı açıklamada, "Cidde ve Imola'daki iki yarışı kaçırdıktan sonra bu hafta sonu pistlere dönüyor olmak harika hissettiriyor."

"Çok heyecanlıyım ve Barselona'da piste çıkmak için sabırsızlanıyorum." dedi.