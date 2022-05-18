Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Önceki / F2 Imola: Pourchaire kazandı, Fittipaldi ilk podyumunu aldı Sonraki / F2, iptal edilen Sochi yarışının yerine Paul Ricard'ı takvime ekledi
FIA F2 / Barselona Haberler

Cem Bölükbaşı, İspanya ile F2'ye dönüyor!

Charouz Racing System, Cem Bölükbaşı'nın bu hafta sonu yapılacak İspanya GP'de yer alacağını doğruladı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Cem Bölükbaşı, İspanya ile F2'ye dönüyor!
Haberi dinle

Temsilcimiz Cem Bölükbaşı, Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen sezonun ikinci yarışında kaza yapmış ve ardından kaburgasında oluşan kırık nedeniyle hem o yarışta hem de Imola'da yer alamamıştı.

Cem o günden bu yana tedavi sürecine devam ediyordu ve bir yandan da 2022 sezonunun kalan yarışları için hazırlanıyordu.

Artık kendisini daha iyi hisseden Cem, Barselona ile pistlere geri döneceğini doğruladı.

Temsilcimiz, #23 Charouz Racing System aracının direksiyonuna geçecek ve Enzo Fittipaldi ile takım arkadaşı olacak.

Charouz'un açıklamasına göre Cem, perşembe günü tıbbi muayeneden geçecek ve sonrasında yarışma izni alması bekleniyor.

Cem, pistlere geri döneceği için epey heyecanlı olduğunu söyledi.

Cem, yaptığı açıklamada, "Cidde ve Imola'daki iki yarışı kaçırdıktan sonra bu hafta sonu pistlere dönüyor olmak harika hissettiriyor."

"Çok heyecanlıyım ve Barselona'da piste çıkmak için sabırsızlanıyorum." dedi.

paylaşım
yorumlar
F2 Imola: Pourchaire kazandı, Fittipaldi ilk podyumunu aldı
Önceki haber

F2 Imola: Pourchaire kazandı, Fittipaldi ilk podyumunu aldı
Sonraki haber

F2, iptal edilen Sochi yarışının yerine Paul Ricard'ı takvime ekledi

F2, iptal edilen Sochi yarışının yerine Paul Ricard'ı takvime ekledi
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Verstappen: "Hava sıcaksa bizim için iyi olacak" İspanya GP
Formula 1

Verstappen: "Hava sıcaksa bizim için iyi olacak"

Sainz: "Şu ana kadar güncelleme yapmadık ve buna rağmen Miami'de ilk çizgideydik" İspanya GP
Formula 1

Sainz: "Şu ana kadar güncelleme yapmadık ve buna rağmen Miami'de ilk çizgideydik"

AMuS'a göre gridin en iyi güç ünitesi Ferrari'de İspanya GP
Formula 1

AMuS'a göre gridin en iyi güç ünitesi Ferrari'de

Son Haberler

F2, iptal edilen Sochi yarışının yerine Paul Ricard'ı takvime ekledi
FIA F2 FIA F2

F2, iptal edilen Sochi yarışının yerine Paul Ricard'ı takvime ekledi

Cem Bölükbaşı, İspanya ile F2'ye dönüyor!
FIA F2 FIA F2

Cem Bölükbaşı, İspanya ile F2'ye dönüyor!

F2 Imola: Pourchaire kazandı, Fittipaldi ilk podyumunu aldı
FIA F2 FIA F2

F2 Imola: Pourchaire kazandı, Fittipaldi ilk podyumunu aldı

F2 Imola: Vips, bu yılki ilk pole pozisyonunu kazandı
FIA F2 FIA F2

F2 Imola: Vips, bu yılki ilk pole pozisyonunu kazandı

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.