Cem Bölükbaşı, Formula 2 aracıyla testlere başladı

Gelecekte Formula 1'e girmeyi hedefleyen ve bu yıl F3 Asya serisinde yarışıp, tecrübeli rakipleri karşısında güçlü bir performans sergileyen Cem, aynı zamanda Euroformula Open Championship'te yarışıyor ve yılın ilk üç yarışını kaçırmasına rağmen, aldığı güçlü podyumlar sayesinde şampiyonayı altıncı götürüyor.

Cem, katıldığı 12 yarışın 7'sinde podyuma çıkarken, son beş yarışta dört podyum almayı başardı.

Gelecek yıl için hedefini Formula 2'ye geçmek olarak belirleyen Cem, bu kapsamda hazırlıklarına devam ediyor ve bugün, Brno pistine giderek Formula 2 aracıyla testlere başladı.

Cem, modern Formula 2 aracının direksiyonuna değil, 2011-17 yılları arasında GP2/F2'de kullanılan bir önceki nesil F2/GP2 aracının direksiyonuna geçti.

23 yaşındaki Cem, bu yıl Avrupa Le Mans Serisi'nde tek yarışa katılmış ve LMP3 aracıyla podyuma çıkmıştı. Aynı zamanda GT4 Avrupa Serisi'nde de başarılı performanslar sergiliyor.