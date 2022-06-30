Cem Bölükbaşı, F2'deki ilk puanlarını almayı hedefliyor

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Türkiye’nin ilk Formula 2 yarış pilotu Cem Bölükbaşı, 2022 FIA Formula 2 Dünya Şampiyonası’nın yedinci ayağında 1-3 Temmuz hafta sonunda İngiltere, Silverstone pistinde yarışacak.

Silverstone’da pilotlar yarış hafta sonuna 1 Temmuz Cuma TSİ 12:45’te antrenman turları ile başlayıp TSİ 19:30’da sıralama turlarıyla devam edecek.

Bölükbaşı, 2 Temmuz Cumartesi TSİ 19:00’da sprint yarışına çıkacak. Silverstone’da yarışlar 3 Temmuz Pazar TSİ 12:05’te başlayacak ana yarışla sona erecek.

Temsilcimiz, hafta sonundan iyi bir sonuçla ayrılmak istediğini söylerken, kalan süreçte ilk puanlarını almayı umduğunu söyledi.

Cem, “Bakü’de yaşadığım şanssızlıkların ardından Formula 2'ye Silverstone’da devam edeceğim için heyecanlıyım."

"Monako ve Bakü'nün ardından Silverstone'da yarışmayı merakla bekliyorum. Her seferinde araca daha iyi alışıp, hızımı artırıyorum."

"Önümüzde gidilecek daha yedi yarış var."

"Bu süreçte ilk puanımızı almayı ve ortaya koyduğumuz hedeflere adım adım yaklaşmayı istiyoruz." dedi.

Cem Bölükbaşı’nın Formula 2 yarışlarını F1TV üzerinden kesintisiz şekilde takip edebilirsiniz.