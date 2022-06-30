Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Önceki / Hitech, ırkçı söylemine rağmen Vips ile yarışmaya devam edecek
FIA F2 / Bakü Haberler

Cem Bölükbaşı, F2'deki ilk puanlarını almayı hedefliyor

Temsilcimiz Cem Bölükbaşı, Formula 2 Dünya Şampiyonası’nın yedinci ayağı kapsamında Silverstone'da piste çıkıyor. 

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Cem Bölükbaşı, F2'deki ilk puanlarını almayı hedefliyor
Haberi dinle

Türkiye’nin ilk Formula 2 yarış pilotu Cem Bölükbaşı, 2022 FIA Formula 2 Dünya Şampiyonası’nın yedinci ayağında 1-3 Temmuz hafta sonunda İngiltere, Silverstone pistinde yarışacak.

Silverstone’da pilotlar yarış hafta sonuna 1 Temmuz Cuma TSİ 12:45’te antrenman turları ile başlayıp TSİ 19:30’da sıralama turlarıyla devam edecek.

Bölükbaşı, 2 Temmuz Cumartesi TSİ 19:00’da sprint yarışına çıkacak. Silverstone’da yarışlar 3 Temmuz Pazar TSİ 12:05’te başlayacak ana yarışla sona erecek. 

Temsilcimiz, hafta sonundan iyi bir sonuçla ayrılmak istediğini söylerken, kalan süreçte ilk puanlarını almayı umduğunu söyledi.

Cem, “Bakü’de yaşadığım şanssızlıkların ardından Formula 2'ye Silverstone’da devam edeceğim için heyecanlıyım."

"Monako ve Bakü'nün ardından Silverstone'da yarışmayı merakla bekliyorum. Her seferinde araca daha iyi alışıp, hızımı artırıyorum."

"Önümüzde gidilecek daha yedi yarış var."

"Bu süreçte ilk puanımızı almayı ve ortaya koyduğumuz hedeflere adım adım yaklaşmayı istiyoruz." dedi.

Cem Bölükbaşı’nın Formula 2 yarışlarını F1TV üzerinden kesintisiz şekilde takip edebilirsiniz.

paylaşım
yorumlar
Hitech, ırkçı söylemine rağmen Vips ile yarışmaya devam edecek
Önceki haber

Hitech, ırkçı söylemine rağmen Vips ile yarışmaya devam edecek
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Perez: "Podyuma geri dönmek istiyorum" Britanya GP
Formula 1

Perez: "Podyuma geri dönmek istiyorum"

BOM Karting Takımı bu hafta sonu Tuzla Karting Park Yarış Pisti'ne çıkıyor
TÜRK SPORCULAR

BOM Karting Takımı bu hafta sonu Tuzla Karting Park Yarış Pisti'ne çıkıyor

Ocon: "Umarım yeni güncellemelerle birkaç iyi hafta sonu daha geçirebiliriz" Britanya GP
Formula 1

Ocon: "Umarım yeni güncellemelerle birkaç iyi hafta sonu daha geçirebiliriz"

Son Haberler

Cem Bölükbaşı, F2'deki ilk puanlarını almayı hedefliyor
FIA F2 FIA F2

Cem Bölükbaşı, F2'deki ilk puanlarını almayı hedefliyor

Hitech, ırkçı söylemine rağmen Vips ile yarışmaya devam edecek
FIA F2 FIA F2

Hitech, ırkçı söylemine rağmen Vips ile yarışmaya devam edecek

Red Bull, ırkçılık sebebiyle Juri Vips'le ilişkilerini askıya aldı
FIA F2 FIA F2

Red Bull, ırkçılık sebebiyle Juri Vips'le ilişkilerini askıya aldı

Daruvala, McLaren ile test yapacak
Formula 1 Formula 1

Daruvala, McLaren ile test yapacak

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.