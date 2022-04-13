Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / F2 Barselona testi 1. gün: İlk günün en hızlısı Boschung Sonraki / F2 Barselona testi 2. gün: Zorlu şartlarda Nissany lider
FIA F2 / Barcelona Nisan testi Haberler

Cem Bölükbaşı, Barselona F2 testlerinden çekildi

Temsilcimiz Cem Bölükbaşı, hissettiği ağrılar nedeniyle Barselona testlerinden çekildi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Cem Bölükbaşı, Barselona F2 testlerinden çekildi
Haberi dinle

Temsilcimiz Cem Bölükbaşı, Bahreyn'deki umut verici başlangıcın ardından Suudi Arabistan'a pozitif şekilde gitmişti ancak antrenmanlardaki talihsiz kazasıyla hafta sonundan çekildi.

Cem, Mick Schumacher'in kaza yaptığı noktada sert bir kaza yapmıştı ve o günü hastanede geçirmişti. Neyse ki sağlık durumu iyiydi.

Formula 2'de bir sonraki pist üstü aktivitesi bu hafta Barselona'da gerçekleşiyor ve İspanya GP'ye ev sahipliği yapan pistte, sezon içi testi düzenleniyor.

Üç günlük testin ilk gününde Cem, sabah bölümünde şanssız bir kaza yaptı ve bundan ötürü de günü erken kapattı.

Cem, aracı hazır olmasına rağmen bugün sabah piste çıkamadı ve sırtındaki ağrılar nedeniyle İstanbul'a döndüğünü açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cem, İstanbul'da tedavi göreceğini ve Imola için en iyi şekilde hazırlanacağını belirtti.

Cem şöyle dedi: "Herkese merhaba! Dün sırtımda oluşan sert ve ani ağrı nedeniyle test sürüşüne devam edemedim ve bugün hemen İstanbul'a geldik. Cidde'deki kazadan kalma bir sıkıntının olabileceği söyleniyor."

"O yüzden tedavi için şimdi İstanbul'dayım. Size de haber vermek istedim. Imola için hazırlıklar devam ediyor. Sezona şanssız başlasak da kaldığımız yerden devam edeceğiz."

paylaşım
yorumlar
F2 Barselona testi 1. gün: İlk günün en hızlısı Boschung
Önceki haber

F2 Barselona testi 1. gün: İlk günün en hızlısı Boschung
Sonraki haber

F2 Barselona testi 2. gün: Zorlu şartlarda Nissany lider

F2 Barselona testi 2. gün: Zorlu şartlarda Nissany lider
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Coulthard: "Leclerc'in Melbourne performansı, beni Schumacher zamanlarına götürdü" Avustralya GP
Formula 1

Coulthard: "Leclerc'in Melbourne performansı, beni Schumacher zamanlarına götürdü"

F2 Barselona testi 2. gün: Zorlu şartlarda Nissany lider Barcelona Nisan testi
FIA F2

F2 Barselona testi 2. gün: Zorlu şartlarda Nissany lider

Magnussen: "Artık Formula 1'deki koltuğumu kaybetmekten korkmuyorum"
Formula 1

Magnussen: "Artık Formula 1'deki koltuğumu kaybetmekten korkmuyorum"

Son Haberler

F2 Barselona testi 2. gün: Zorlu şartlarda Nissany lider
FIA F2 FIA F2

F2 Barselona testi 2. gün: Zorlu şartlarda Nissany lider

Cem Bölükbaşı, Barselona F2 testlerinden çekildi
FIA F2 FIA F2

Cem Bölükbaşı, Barselona F2 testlerinden çekildi

F2 Barselona testi 1. gün: İlk günün en hızlısı Boschung
FIA F2 FIA F2

F2 Barselona testi 1. gün: İlk günün en hızlısı Boschung

Formula 2 sezon içi testi bugün başlıyor
FIA F2 FIA F2

Formula 2 sezon içi testi bugün başlıyor

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.