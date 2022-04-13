Cem Bölükbaşı, Barselona F2 testlerinden çekildi

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Temsilcimiz Cem Bölükbaşı, Bahreyn'deki umut verici başlangıcın ardından Suudi Arabistan'a pozitif şekilde gitmişti ancak antrenmanlardaki talihsiz kazasıyla hafta sonundan çekildi.

Cem, Mick Schumacher'in kaza yaptığı noktada sert bir kaza yapmıştı ve o günü hastanede geçirmişti. Neyse ki sağlık durumu iyiydi.

Formula 2'de bir sonraki pist üstü aktivitesi bu hafta Barselona'da gerçekleşiyor ve İspanya GP'ye ev sahipliği yapan pistte, sezon içi testi düzenleniyor.

Üç günlük testin ilk gününde Cem, sabah bölümünde şanssız bir kaza yaptı ve bundan ötürü de günü erken kapattı.

Cem, aracı hazır olmasına rağmen bugün sabah piste çıkamadı ve sırtındaki ağrılar nedeniyle İstanbul'a döndüğünü açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cem, İstanbul'da tedavi göreceğini ve Imola için en iyi şekilde hazırlanacağını belirtti.

Cem şöyle dedi: "Herkese merhaba! Dün sırtımda oluşan sert ve ani ağrı nedeniyle test sürüşüne devam edemedim ve bugün hemen İstanbul'a geldik. Cidde'deki kazadan kalma bir sıkıntının olabileceği söyleniyor."

"O yüzden tedavi için şimdi İstanbul'dayım. Size de haber vermek istedim. Imola için hazırlıklar devam ediyor. Sezona şanssız başlasak da kaldığımız yerden devam edeceğiz."