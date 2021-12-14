Cem Bölükbaşı, Abu Dhabi F2 testine katılacak!

Cem Bölükbaşı, bu yıl GT4 Avrupa'nın yanı sıra Avrupa Le Mans, F3 Asya ve Euroformula gibi serilerde yarışmıştı. Bu serilerden F3 Asya hariç hepsinde podyuma çıktı ve Euroformula Open'da iki kez kazanmayı başardı.

Euroformula Open'da, Van Amersfoort ekibi ile yarışan Cem'in adı, son dönemde Formula 2 ile anılıyordu ve kendisinin de bu plan üzerinde çalıştığı biliniyordu.

Dün itibariyle Cem'in takımı Van Amersfoort'un gelecek yıl HWA'nın yerini alarak F2'ye gireceği açıklandı.

Van Amersfoort, henüz teste katılacağı veya gelecek yıl yarışacağı isimleri açıklamadı, fakat temsilcimiz, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile bu hafta yapılacak sezon sonu F2 testinde yer alacağını duyurdu.

Cem şöyle yazdı: "Formula 2 sezon sonu testlerinde ben de varım! Destekleriniz için teşekkürler, daha yeni başlıyoruz."

Cem, hangi takımla piste çıkacağını açıklamadı fakat bu takımın Van Amersfoort olması bekleniyor.