Carlin ile Rodin Cars güçlerini birleştirdi, takımın yeni ismi Rodin Carlin oldu

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Avustralyalı işadamı ve girişimci David Dicker'ın liderliğindeki bu hamleyle Rodin Cars, takımın çoğunluk hissedarı haline gelecek.

Trevor ve Stephanie Carlin, personel veya operasyonlarda herhangi bir değişiklik olmaksızın takımı günlük bazda yönetmeye devam edecek.

İngiliz F4, İngiliz GB3, FIA F3 ve FIA F2'de varlık gösteren takım, gelecek sezondan itibaren F1 Academy ve İspanyol F4'de de mücadele edecek.

1999'da kurulan Carlin, F4, F3, F2, Indy Lights, IndyCar, ELMS ve Asya Le Mans Serilerinde 470'in üzerinde yarış zaferi ve 30 şampiyonluk elde etti. Birçok başarılı ismin yolunun düştüğü takım, 30'dan fazla sürücünün F1'e terfi etmesine de yardımcı oldu.

Geçen yıl F2 yarış galibi Liam Lawson ve F4 yarış galibi Louis Sharp'a sponsor olan Rodin Cars, yüksek performanslı pist araçları üretmeye odaklanmış, gelişmekte olan bir otomobil üreticisi.

Carlin son olarak 2010 yılında Grahame Chilton aracılığıyla Capsicum Motorsport'undan önemli bir yatırım almış ve yeniden yapılanmaya gitmişti.

Rodin Carlin Yönetim Kurulu Başkanı David Dicker, "Geçtiğimiz sezon boyunca Carlin ile birlikte büyük başarılara imza atan Liam ve Louis ile olan ilişkimizden son derece etkilendik.

Trevor Carlin, David Dicker Photo by: Carlin

"Trevor ve ben aynı hedefleri paylaşıyoruz. Takımın halihazırda neler başarabildiğini ilk elden gördükten sonra, gelecekte bir itici güç olarak katkı sağlamak heyecan verici olacak."

"Yaptığımız yatırım, benim için uzun yıllardır büyük bir tutku olan motor sporları sektöründeki niyetimizi vurguluyor."

"Trevor ve ben, Rodin Carlin takımının önümüzdeki sezonlarda ön sıralardaki yerini sağlamlaştıracak bir performans ve rekabet takıntısına sahibiz."

Trevor Carlin ise, "Rodin Carlin olarak yeni bir döneme adım atmak, yarışlar ve şampiyonluklar kazanmaya devam etmek için son derece heyecanlıyız."

"David, yarıştığımız her şampiyonada lider takım olma vizyonumuzu paylaşıyor ve Rodin Cars gibi yenilikçi bir şirketle birlikte bu yolculuğa çıkmaktan heyecan duyuyorum."

"Grahame Chilton'a da hissedar ve iş ortağı olarak son 13 sezondur verdiği inanılmaz destek için teşekkür etmek istiyorum."

"Birlikte geçirdiğimiz süre boyunca dünyanın dört bir yanında çok sayıda şampiyonluk ve yarış kazandık ve sayısız sürücünün sporun en üst seviyesine ulaşmasına yardımcı olduk."

"Muhteşem fabrikamız, birlikte inşa ettiklerimizin büyük bir mirası olmaya devam edecek." dedi.

Takım bu sezon F2'de Zane Maloney ve Enzo Fittipaldi olmak üzere iki Red Bull genç pilotuyla yarışacak; Hunter Yeany ve Ollie Gray ise üç F3 pilotundan ikisi olarak açıklandı."