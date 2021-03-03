Öne çıkan etkinlikler
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
28 Mar
FP1:
22 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
11 Nis
Canceled
MotoGP
R
MotoGP
Katar GP
28 Mar
FP1:
22 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Doha GP
02 Nis
Sıradaki Etkinlik
29 gün
Tüm programı gör
WRC
R
WRC
Arktik Ralli
22 Şub
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
Hırvatistan Rallisi
22 Nis
Sıradaki Etkinlik
49 gün
Tüm programı gör
World Superbike
R
World Superbike
Estoril
07 May
Sıradaki Etkinlik
64 gün
Tüm programı gör
R
World Superbike
Aragon
21 May
Sıradaki Etkinlik
78 gün
Tüm programı gör
Formula E
R
Formula E
Diriye E-Prix II
27 Şub
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Roma E-Prix
10 Nis
Sıradaki Etkinlik
37 gün
Tüm programı gör
WEC
R
WEC
Sebring
17 Mar
Canceled
R
WEC
Algarve
04 Nis
Yarış:
31 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Trident, 2021 F2 sezonu için Viscaal ve Sato ile anlaştı
FIA F2 / Son dakika

Campos Racing, Adrian Campos anısına özel bir renk düzeniyle yarışacak

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Campos Racing, hayatını kaybeden takım kurucusu Adrian Campos'ın anısına bu yıl hem Formula 2 hem de Formula 3'te özel bir renk düzeni kullanacak.

Campos Racing, Adrian Campos anısına özel bir renk düzeniyle yarışacak

İspanyol ekip son yıllarda turuncu renk düzeniyle yarışıyordu ancak Campos'un anısına, 1998'de kullanılan çarpıcı bir siyah&beyaz renk düzenine geçiş yapıldı.

Eski Formula 1 sürücüsü ve ekibin kurucusu Adrian Campos ne yazık ki geçen ay 60 yaşında hayatını kaybetmişti.

Ayrıca Campos'un imzası, İspanyol sürücünün anısına motor kapağının üstünde yer alacak.

Campos livery

Campos livery

Photo by: Campos Racing

Campos, bu yıl Formula 2'de Gianluca Petecof ve Ralph Boschung kadrosuyla mücadele edeceğini açıklamıştı.

FIA F3'teki sürücü kadrosu ise tamamen açıklanmadı. Şimdilik takımın Amaury Cordeel ve Lorenzo Colombo ile anlaşması var.

Yeni renk düzeni ilk kez 8-10 Mart'ta Bahreyn'de gerçekleştirilecek olan FIA F2 testinde kullanılacak. İlk yarış ise 26-28 Mart'ta Bahreyn'de yapılacak.

FIA F3 sezonu ise 7-9 Mayıs'ta başlayacak ve sezonun ilk iki testi, katı COVID-19 kuralları nedeniyle ertelenmiş durumda.

paylaşım
yorumlar
Trident, 2021 F2 sezonu için Viscaal ve Sato ile anlaştı

Önceki haber

Trident, 2021 F2 sezonu için Viscaal ve Sato ile anlaştı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri FIA F2
Takımlar Campos Racing
Editör Tom Howard

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Alonso yeni sezonda kullanacağı kask tasarımını tanıttı!

26 dk
2
Formula 1

Aston Martin yeni aracının örtüsünü bugün kaldırıyor

4s
3
Formula 1

Bottas 2021 F1 şampiyonluğu yolunda "biraz daha bencil" olacak

2s
4
Formula 1

Alpine F1 takımı, 2021 aracı A521'i tanıttı!

23s
5
Formula 1

Alpine: "Alonso ve Ocon birbirleriyle yarışmakta özgür olacaklar"

1s
Son Haberler
Campos Racing, Adrian Campos anısına özel bir renk düzeniyle yarışacak
F2

Campos Racing, Adrian Campos anısına özel bir renk düzeniyle yarışacak

41dk
Trident, 2021 F2 sezonu için Viscaal ve Sato ile anlaştı
F2

Trident, 2021 F2 sezonu için Viscaal ve Sato ile anlaştı

2 Mar 2021
Charouz, 2021 F2 sezonu için Samaia ve Beckmann ile anlaştı
F2

Charouz, 2021 F2 sezonu için Samaia ve Beckmann ile anlaştı

22 Şub 2021
Alpine: "Zhou, 15 yıl boyunca Çin'in tek umudu"
F2

Alpine: "Zhou, 15 yıl boyunca Çin'in tek umudu"

14 Şub 2021
Piastri: "F2 çaylak sezonum, F1 temelim için 'çok önemli' bir konumda"
F2

Piastri: "F2 çaylak sezonum, F1 temelim için 'çok önemli' bir konumda"

12 Şub 2021
Tom Howard More from
Tom Howard
Trident, 2021 F2 sezonu için Viscaal ve Sato ile anlaştı
FIA F2 / Son dakika

Trident, 2021 F2 sezonu için Viscaal ve Sato ile anlaştı

Hâlâ acı çeken Correa, F3 testinden sonra cesaretlendi
FIA F3 / Son dakika

Hâlâ acı çeken Correa, F3 testinden sonra cesaretlendi

FIA F3 ikinci sezon öncesi testini de erteledi
FIA F3 / Son dakika

FIA F3 ikinci sezon öncesi testini de erteledi

More from
Campos Racing
Aitken, Ghiotto ile yaşadığı 250 km/s'lik "korkutucu" kazayı anlattı Sochi
FIA F2 / Son dakika

Aitken, Ghiotto ile yaşadığı 250 km/s'lik "korkutucu" kazayı anlattı

Floersch, Campos ile FIA F3'te yarışacak
FIA F3 / Son dakika

Floersch, Campos ile FIA F3'te yarışacak

Aitken, Campos’la F2’de yarışmaya devam edecek
FIA F2 / Son dakika

Aitken, Campos’la F2’de yarışmaya devam edecek

Çok Okunanlar Bugün

Aston Martin yeni aracının örtüsünü bugün kaldırıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Aston Martin yeni aracının örtüsünü bugün kaldırıyor

Bottas 2021 F1 şampiyonluğu yolunda "biraz daha bencil" olacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Bottas 2021 F1 şampiyonluğu yolunda "biraz daha bencil" olacak

Alonso yeni sezonda kullanacağı kask tasarımını tanıttı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alonso yeni sezonda kullanacağı kask tasarımını tanıttı!

2021 Formula 1 takvimi onaylandı, 23 yarış olacağı kesinleşti!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2021 Formula 1 takvimi onaylandı, 23 yarış olacağı kesinleşti!

Alpine: "Alonso ve Ocon birbirleriyle yarışmakta özgür olacaklar"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alpine: "Alonso ve Ocon birbirleriyle yarışmakta özgür olacaklar"

Alonso, bisiklet kazasına rağmen ilk test için "tamamen" hazır olacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alonso, bisiklet kazasına rağmen ilk test için "tamamen" hazır olacak

Rossi: "MotoGP'de vakit geçirmek için yarışmıyorum"
MotoGP MotoGP / Son dakika

Rossi: "MotoGP'de vakit geçirmek için yarışmıyorum"

Alonso: "Bu yıl 2020'den daha güçlü olmalıyız"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alonso: "Bu yıl 2020'den daha güçlü olmalıyız"

Son Haberler

Campos Racing, Adrian Campos anısına özel bir renk düzeniyle yarışacak
F2 FIA F2 / Son dakika

Campos Racing, Adrian Campos anısına özel bir renk düzeniyle yarışacak

Trident, 2021 F2 sezonu için Viscaal ve Sato ile anlaştı
F2 FIA F2 / Son dakika

Trident, 2021 F2 sezonu için Viscaal ve Sato ile anlaştı

Charouz, 2021 F2 sezonu için Samaia ve Beckmann ile anlaştı
F2 FIA F2 / Son dakika

Charouz, 2021 F2 sezonu için Samaia ve Beckmann ile anlaştı

Alpine: "Zhou, 15 yıl boyunca Çin'in tek umudu"
F2 FIA F2 / Son dakika

Alpine: "Zhou, 15 yıl boyunca Çin'in tek umudu"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.