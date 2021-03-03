Campos Racing, Adrian Campos anısına özel bir renk düzeniyle yarışacak

\u0130spanyol ekip son y\u0131llarda turuncu renk d\u00fczeniyle yar\u0131\u015f\u0131yordu ancak Campos'un an\u0131s\u0131na, 1998'de kullan\u0131lan \u00e7arp\u0131c\u0131 bir siyah&beyaz renk d\u00fczenine ge\u00e7i\u015f yap\u0131ld\u0131.\nEski Formula 1 s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc ve ekibin kurucusu Adrian Campos ne yaz\u0131k ki ge\u00e7en ay 60 ya\u015f\u0131nda hayat\u0131n\u0131 kaybetmi\u015fti.\nAyr\u0131ca Campos'un imzas\u0131, \u0130spanyol s\u00fcr\u00fcc\u00fcn\u00fcn an\u0131s\u0131na motor kapa\u011f\u0131n\u0131n \u00fcst\u00fcnde yer alacak.\n\nCampos livery\nPhoto by: Campos Racing\n\nCampos, bu y\u0131l Formula 2'de Gianluca Petecof ve Ralph Boschung kadrosuyla m\u00fccadele edece\u011fini a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131.\nFIA F3'teki s\u00fcr\u00fcc\u00fc kadrosu ise tamamen a\u00e7\u0131klanmad\u0131. \u015eimdilik tak\u0131m\u0131n Amaury Cordeel ve Lorenzo Colombo ile anla\u015fmas\u0131 var.\nYeni renk d\u00fczeni ilk kez 8-10 Mart'ta Bahreyn'de ger\u00e7ekle\u015ftirilecek olan FIA F2 testinde kullan\u0131lacak. \u0130lk yar\u0131\u015f ise 26-28 Mart'ta Bahreyn'de yap\u0131lacak.\nFIA F3 sezonu ise 7-9 May\u0131s'ta ba\u015flayacak ve sezonun ilk iki testi, kat\u0131 COVID-19 kurallar\u0131 nedeniyle ertelenmi\u015f durumda.