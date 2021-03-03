Campos Racing, Adrian Campos anısına özel bir renk düzeniyle yarışacak

İspanyol ekip son yıllarda turuncu renk düzeniyle yarışıyordu ancak Campos'un anısına, 1998'de kullanılan çarpıcı bir siyah&beyaz renk düzenine geçiş yapıldı.

Eski Formula 1 sürücüsü ve ekibin kurucusu Adrian Campos ne yazık ki geçen ay 60 yaşında hayatını kaybetmişti.

Ayrıca Campos'un imzası, İspanyol sürücünün anısına motor kapağının üstünde yer alacak.

Campos livery Photo by: Campos Racing

Campos, bu yıl Formula 2'de Gianluca Petecof ve Ralph Boschung kadrosuyla mücadele edeceğini açıklamıştı.

FIA F3'teki sürücü kadrosu ise tamamen açıklanmadı. Şimdilik takımın Amaury Cordeel ve Lorenzo Colombo ile anlaşması var.

Yeni renk düzeni ilk kez 8-10 Mart'ta Bahreyn'de gerçekleştirilecek olan FIA F2 testinde kullanılacak. İlk yarış ise 26-28 Mart'ta Bahreyn'de yapılacak.

FIA F3 sezonu ise 7-9 Mayıs'ta başlayacak ve sezonun ilk iki testi, katı COVID-19 kuralları nedeniyle ertelenmiş durumda.