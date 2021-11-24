Caldwell, Campos Racing ile 2022 F2 sezonunun son iki yarışına katılacak

19 yaşındaki Formula 3 sürücüsü, Cidde ve Yas Marina'da yapılacak final yarışlarında, Campos Racing sürücüsü Ralph Boschung'a katılacak.

Caldwell, Valensiya'daki son Formula 3 testine katılmazken, 2022'de Formula 2'de yarışmayı hedeflediğini söylemişti.

2021'de Prema Racing ile yarışan ve bir galibiyetin yanı sıra üç podyum olarak sezonu sekizinci bitiren Caldwell, Formula 3'teki ikinci tam sezonunu geride bırakmıştı.

Caldwell, "Son iki yarış için Campos'a katılmaktan heyecan duyuyorum."

"Yıl boyunca iyi ilerleme kaydettiler ve şimdi onlarla çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

"Fırsat için takıma teşekkür etmek istiyorum, aracın neler yapabileceğini görmek ve gelecek yıl Formula 2'de tam sezon yarışma hedefim öncesinde deneyim kazanmak için sabırsızlanıyorum." dedi.

Haber, takımın Boschung'un 2022 için Campos'la yeni kontrat imzaladığını duyurmasından yalnızca bir gün sonra geldi.

F2, Eylül ayındaki son yarıştan bu yana uzun bir aradaydı ve sezon, 3-5 Aralık'ta Suudi Arabistan'da yapılacak yarışla devam edecek.

Sezon finali, 10-12 Aralık tarihleri arasında Abu Dhabi'de gerçekleşecek.

Olli Caldwell, Prema Racing Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images