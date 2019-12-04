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FIA F2 / Son dakika

Calderon, 2020'de F2'de yarışamayacağını kabul ediyor

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Calderon, 2020'de F2'de yarışamayacağını kabul ediyor
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör
4 Ara 2019 09:40

Alfa Romeo Formula 1 test pilotu Tatiana Calderon, 2020 Formula 2 sezonunda seride yer almasının mümkün olmadığını ve alternatif isimlere baktığını kabul etti.

Calderon, GP3'te geçirdiği yılların ardından bu yıl Arden ile Formula 2'ye katıldı ancak tek bir puan dahi alamadığı yılı 21. sırada noktaladı.

Arden F2 takımı, 2020'de HWA tarafından satın alındı ve yeni ekip, Ferrari'nin genç yeteneği Giuliano Alesi ve Artem Markelov ile anlaştı.

Calderon, Motorsport.com'a verdiği demeçte şöyle konuştu:  “Henüz tanımlanmış bir planımız yok, hâlâ bir şey çıkıp çıkmayacağını görmek için test yapmaya devam ediyorum. Ama dürüst olmak gerekirse, F2'de kalma ihtimalim yüksek görünmüyor."

“Bütçe şu an için büyük bir sorun. Bu yüzden şu an için diğer fırsatlara bakıyoruz ve bunu yaparken, F1'e ulaşma isteğimi aklımda tutuyorum. Umarım bu haftanın ardından daha fazla habere sahip oluruz."

Calderon, Eylül ayında Almeria'da yapılan  W Serisi sürücü seçim testlerinde danışmanlık görevini üstlenmişti.

Ancak, burada rekabet etme ihtimaliyle ilgili sorulara, “Hayır, bununla ilgilenmiyorum” şeklinde yanıt verdi.

Tatiana Calderon, Arden

Tatiana Calderon, Arden

Photo by: Joe Portlock / Motorsport Images

Gelecek sezon için en muhtemel hedefinin ne olduğu sorusuna Calderon, “Muhtemelen dayanıklılık yarışları, ancak asla asla dememelisiniz."

“Amerika'ya hâlâ bakıyorum, farklı araçları sürmek için ortaya çıkabilecek herhangi bir fırsat olabilir. Sonuçta araç sürmeyi seviyorum. Tabii ki F1'de yarışmak istiyorum ama F1'e giden başka yollar da var."

“Öyleyse, Formula E'ye de göz atıyorum, bu belki yarış pilotluğu olarak olmayabilir, ama orada bir role sahip olmanın iyi olacağını düşünüyorum." yanıtını verdi.

Calderon kariyerinde daha önce Amerika'da yarıştı ve 2011'de Star Mazda'da (şu an Indy Pro 2000) altıncı oldu. Bir sonraki yıldan itibaren de Avrupa'da yarışmaya başladı.

IndyCar'ın çekici olup olmayacağı sorusu üzerine Kolombiyalı şunları söyledi: “Ovaller dışında oldukça ilginç olurdu, çünkü onların büyük bir fanı değilim."

“Indy Lights serisi var, gidip test etmek ve Amerika'da daha fazla fırsat olup olmadığını görmek isterim."

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Seri FIA F2
Pilotlar Tatiana Calderon
Takımlar Arden International
Editör Jack Benyon

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Abu Dhabi

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