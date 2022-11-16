Boschung, 2023'te Campos ile F2'de yarışacak

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Bu yıl Campos Racing'le Formula 2'de yarışan 25 yaşındaki Boschung, Imola'da podyuma çıkmasının ardından, boyun ağrısına sebep olan faset sendromundan muzdaripti.

Bu nedenle Katalonya, Monako, Silverstone, Red Bull Ring, Paul Ricard ve Macaristan yarışlarına katılamadı. Spa'da pistlere döndü ve sprint yarışını üçüncü bitirdi. Fakat sonraki beş yarışta puan dahi alamadı.

Yapılan anlaşma kapsamında gelecek yıl da Campos Racing'de yarışacak olan Boschung şunları söyledi: "Gelecek yıl Campos Racing ile FIA F2'de devam etme fırsatına sahip olduğum için minnettarım."

"Aslında bu yıl çok iyi başladı ama boynumdaki sakatlık nedeniyle tüm sezonum tehlikeye girdi. Yarım kalan bir işim var ve Campos Racing ile birlikte sürekli olarak çok iyi sonuçlar elde edebileceğimizi kanıtlamak istiyorum."

Boschung'un sakatlığı Mayıs ayındaki Barselona hafta sonunda ortaya çıktı ve hafta sonundan çekilmek zorunda kaldı. Monako'da yarışmayı denedi ve etkinlikten çekilmeden önce hem antrenmanlara hem de sıralamalara katıldı.

Bu yıl 40 puan toplayan Boschung, sezonu 15. sırada götürüyor.

Ralph Boschung, Campos Racing Photo by: Formula Motorsport Ltd