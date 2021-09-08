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FIA F2 / Monza Haberler

Beckmann, Monza F2 yarışında Nannini'nin Campos'taki yerini alacak

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

David Beckmann, 2021 Formula 2 sezonunun beşinci yarışı olan Monza'da Matteo Nannini'nin yerine Campos Racing'e katılacak.

Beckmann, Monza F2 yarışında Nannini'nin Campos'taki yerini alacak

Bu yılki ilk dört Formula 2 yarışında Charouz Racing System ile mücadele eden ve podyuma da çıkan Beckmann, sezon ortasında koltuğunu F3 sürücü Enzo Fittipaldi'ye kaybetti.

Fakat Campos Racing, önceki yıllarda Formula 3'te başarılı sonuçlar alan Beckmann'ın Monza F2 yarışlarında kendileri adına yarışacağını duyurdu.

Bekcmann'ın takım arkadaşı Ralph Boschung  olacak ve bu sezon #20 aracın direksiyonuna geçen üçüncü pilot olacak. Bu yıl daha önce bu koltuğa Gianluca Petecof ve Nannini geçmişti.

Beckmann, 2020 Formula 3 sezonunda şampiyonluk savaşı verdi ve sonunda iki galibiyet/beş podyum aldığı yılı altıncı bitirdi.

Beckmann, "Campos Racing'e katılıp, Monza'da FIA Formula 2 Şampiyonas'ında yarışmaya devam edecek olmaktan son derece mutluyum. Campos Racing güçlü ve deneyimli bir ekip. Son derece yetenekli ve başarılı sürücülerle çalışma konusunda geçmişe dayanan bir gelenekleri var."

"Bu ilk fırsatı uzun vadeli bir ortaklığa dönüştürmek harika olurdu ama her şeyi adım adım yapacağız. Monza'da hızımı göstermek ve Campos Racing için iyi puanlar alıp, sonrasında üzerine koymaya devam etmek istiyorum." dedi.

David Beckmann, Charouz Racing System

David Beckmann, Charouz Racing System

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Campos sportif direktörü Adrian Campos Jr ise şunları ekledi: "Monza, takvimdeki en ikonik ve en hızlı pistlerden biri ve mümkün olduğunca fazla puan toplayabilmek adına hafta sonu boyunca rekabetçi olabilmeyi umuyoruz."

"Bu vesileyle David Beckmann'ı büyük bir sevgiyle karışlıyoruz. Böyle yetenekli bir sürücüye sahip olmak bizim için harika. Ralph (Boschung) ile beraber, geleceği parlak iki genç pilottan oluşan olağanüstü bir kadromuz var."

"Monza'dan sonra da Campos Racing için yarışmasını  istiyoruz ve bunun için çalışıyoruz."

Bu hamle, Nannini'nin kendi ülkesindeki yarılarda yer almayacağı anlamına geliyor.

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