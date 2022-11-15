Bearman, 2023 sezonunda Prema ile Formula 2'de yarışacak!

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Geçtiğimiz sezon Prema ile Formula 3'te iyi bir çaylak sezonu geçiren ve şampiyonayı üçüncü sırada tamamlayan Bearman, F2'de de mevcut takımıyla devam edecek.

F3'teki tek sezonunda bir galibiyet ve sekiz podyum elde eden Britanyalı sürücü, takım arkadaşları Arthur Leclerc ve Jak Crawford ile Prema'nın takımlar şampiyonluğuna büyük katkı sağlamıştı.

2022 Aston Martin Autosport BRDC Yılın Genç Sürücü ödülüne de aday gösterilen Bearman, F1'e giden yolda bir basamak daha yükseldiği için memnun.

Bearman, "Prema ailesiyle bir sezon daha birlikte olacağım için çok mutluyum, ancak bu kez F2'de!"

"F3'teki ilk sezonumdan oldukça mutluyum. Güzel bir başlangıç oldu ve takımın yıl boyunca beni başarılı bir şekilde yönlendirdiğini hissettim."

"Kış arası boyunca Ferrari Sürücü Akademisi ile sıkı bir şekilde çalışmaya ve 2023 sezonuna hazırlanmaya devam edeceğim."

"Zor bir meydan okuma olacak, ancak herkes çok sıkı çalışıyor ve ben de bu meydan okuma için sabırsızlanıyorum. Şimdiden Abu Dhabi'deki sezon sonu testlerini ve Bahreyn'deki ilk yarışı iple çekiyorum!" dedi.

Oliver Bearman, Prema Racing Photo by: Formula Motorsport Ltd

Prema takım patronu Rene Rosin, "Ollie'nin F4'ten Formula 3 yarışlarına ne kadar hızlı ve başarılı uyum sağlayabildiğini gördük."

"Gerçekten yetenekli bir sürücü. F2'ye ilk adımlarını atacak olsa da, ekibimizin ve Ferrari Sürücü Akademisi'nin de desteğiyle yarıştan yarışa gelişeceğinden eminiz.

"Kolay olmayacak, çünkü F3'ten F2'ye geçiş önemli bir adım, ancak önümüzdeki sezon için potansiyeline güveniyoruz." dedi.

Bearman'ın F2'ye geçişi, 2021 F3 şampiyonu Dennis Hauger'in 2023 sezonu için MP Motorsport'a katılmak üzere Prema'dan ayrılacağının doğrulanmasının ardından gerçekleşti.

Norveçli pilot, Felipe Drugovich'i şampiyonluğa taşıyan ve şu anda ART Grand Prix ile takımlar sıralamasında liderliği paylaşan Hollanda ekibine katılacak.

Hauger ayrıca Abu Dhabi testlerinde de ilk kez MP direksiyonuna geçecek.

2023 F2 gridine dair bir açıklama da Red Bull F1 danışmanı Helmut Marko'dan geldi. Marko, Charouz sürücüsü Enzo Fittipaldi'nin Red Bull Akademisi'ne katılacağını ve Brezilyalı sürücünün gelecek sezon Carlin'de yarışacağını açıkladı.

F3'teki ilk sezonunu ikinci sırada tamamlayan ve gelecek sene F2'ye yükselmeye hazırlanan Trident sürücüsü Zane Maloney ise bu hafta sonu Calan Williams'ın yerini alarak ilk F2 yarışına çıkacak.