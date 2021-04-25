Barselona F2 testi: Son günün lideri Drugovich
Barselona'da gerçekleştirilen FIA Formula 2 sezon içi testinin son gününde UNI Virtuosi sürücüsü Felipe Drugovich ilk sırada yer aldı.
UNI Virtuosi sürücüsü Felipe Drugovich, bugün gerçekleştirilen 3. test gününün sabah bölümünde, 1:28'in altına indi ve testlerde bunu başarabilen tek isim oldu.
Sabah bölümünde pist kuruydu ve belki de üç günlük testlerin en iyi şartları vardı. Drugovich bu bölümde 1:27.945 yaparak sabah bölümünün en hızlı zamanına imza attı.
2021 için hazırlanan yeni orta lastiği deneyen Brezilyalı pilot, Prema Racing'den Oscar Piastri'nin turunu 0.160 saniye ile geçti. İkinci olan Piastri'yi ART Grand Prix'den Christian Lundgaard takip etti.
Drugovich'in turu, cumartesi günü en hızlı zamanı yapan MP Motorsport sürücüsü Richard Verschoor'un turundan 0.355 saniye daha hızlıydı.
Sabah bölümünde sürücülerin çoğunluğu orta lastiklerle sıralama simülasyonları yaptıkları için, en iyi zamanlar bu bölümde geldi ve ilk on sadece 0.8 saniye içinde dizildi.
Bahreyn yarışının galibi ve F2 çaylağı Liam Lawson (Hitech Grand Prix), takım arkadaşı Juri Vips'in 0.010 saniye önünde dördüncü oldu.
Theo Pourchaire (ART Grand Prix), Robert Shwartzman (Prema Racing), Bent Viscaal (Trident), Lirim Zendeli (MP Motorsport) ve şampiyona lideri Guanyu Zhou (UNI Virtuosi) ilk onu tamamladı.
Seans iki kez durduruldu. İlk olarak HWA pilotu Alessio Deledda, sonra da Carlin'den Jehan Daruvala yolda kaldı.
Öğleden sonra ise dereceler büyük oranda yavaşladı ve Trident sürücüsü Ben Viscaal, 1:30.280'lik turuyla zirvede yer aldı.
Viscaal'ı 0.066 saniye geriden HWA pilotu Matteo Nannini takip ederken, Trident'ten Marino Sato üçüncü oldu.
Deledda, DAMS pilotu Marcus Armstrong, Zendeli, Roy Nissany (DAMS), Shwartzman, Lawson ve Piastri'nin önünde dördüncü oldu.
Öğleden sonra ise Lawson ve Verschoor pistte kaldıkları için iki kez kırmızı bayrak çıktı.
F2'de sezonun bir sonraki yarışı 20-22 Mayıs'ta Monako'da yapılacak.
Üç günlük Barselona F2 test sonuçları:
|Poz.
|
Sürücü
Takım
|23 Nisan
|23 Nisan
|24 Nisan
|24 Nisan
|25 Nisan
|25 Nisan
|1
|Felipe Drugovich
UNI-Virtuosi
|1'29.772
26
|1'31.075
43
|1'28.544
45
|1'30.837
59
|1'27.945
21
|1'34.709
45
|2
|Oscar Piastri
Prema Racing
|1'30.425
21
|1'31.350
24
|1'29.059
25
|1'34.907
41
|1'28.105
23
|1'33.816
57
|3
|Richard Verschoor
MP Motorsport
|1'30.519
40
|1'30.165
45
|1'28.280
51
|1'29.951
35
|1'28.972
35
|1'34.540
37
|4
|Christian Lundgaard
ART Grand Prix
|1'29.594
34
|1'29.827
45
|1'28.805
49
|1'33.557
61
|1'28.285
43
|1'35.106
50
|5
|Liam Lawson
Hitech Grand Prix
|1'30.006
26
|1'30.739
41
|1'28.810
40
|1'34.658
49
|1'28.422
39
|1'33.782
24
|6
|Jüri Vips
Hitech Grand Prix
|1'29.988
26
|1'30.956
39
|1'28.872
53
|1'34.668
51
|1'28.433
25
|1'34.883
45
|7
|Ralph Boschung
Campos Racing
|1'30.259
31
|1'30.755
41
|1'28.474
32
|1'34.356
41
|1'28.992
21
|1'34.502
57
|8
|Théo Pourchaire
ART Grand Prix
|1'30.738
33
|1'30.167
42
|1'28.766
48
|1'34.497
59
|1'28.484
44
|1'34.308
49
|9
|Robert Shwartzman
Prema Racing
|1'31.435
27
|1'31.440
23
|1'29.260
24
|1'34.363
44
|1'28.491
31
|1'33.572
50
|10
|Marcus Armstrong
DAMS
|1'30.158
26
|1'30.617
46
|1'28.670
35
|1'35.270
50
|1'29.678
31
|1'33.199
44
|11
|Bent Viscaal
Trident
|1'30.727
33
|1'31.198
36
|1'28.675
39
|1'34.711
43
|1'28.736
38
|1'30.280
30
|12
|Roy Nissany
DAMS
|1'30.723
26
|1'36.166
14
|1'28.698
36
|1'34.806
59
|1'28.906
33
|1'33.529
55
|13
|Lirim Zendeli
MP Motorsport
|1'30.078
39
|1'30.767
6
|1'28.801
41
|1'30.928
33
|1'28.737
35
|1'33.271
47
|14
|Guanyu Zhou
UNI-Virtuosi
|1'30.083
27
|1'34.783
51
|1'28.880
50
|1'35.052
55
|1'28.755
24
|1'35.088
54
|15
|Jehan Daruvala
Carlin
|1'30.674
31
|1'35.511
47
|1'28.884
32
|1'35.278
39
|1'29.032
35
|1'34.693
43
|16
|Gianluca Petecof
Campos Racing
|1'30.882
30
|1'31.532
40
|1'28.929
37
|1'30.684
45
|1'28.973
29
|1'34.515
43
|17
|Dan Ticktum
Carlin
|1'30.598
34
|1'35.865
46
|1'29.012
34
|1'35.607
39
|1'28.993
36
|1'35.075
44
|18
|Marino Sato
Trident
|1'30.727
19
|1'34.503
40
|1'29.175
32
|1'35.196
45
|1'29.182
51
|1'30.943
22
|19
|David Beckmann
Charouz Racing System
|1'30.973
32
|1'30.824
31
|1'30.194
44
|1'29.384
37
|1'29.744
38
|1'35.310
60
|20
|Guilherme Samaia
Charouz Racing System
|1'31.305
31
|1'31.575
31
|1'30.125
49
|1'29.510
36
|1'30.166
36
|1'35.120
44
|21
|Matteo Nannini
HWA Racelab
|1'30.953
30
|1'35.787
35
|1'30.855
27
|1'31.033
40
|
6
|1'30.346
59
|22
|Alessio Deledda
HWA Racelab
|1'37.100
7
|1'34.629
7
|1'32.721
26
|1'36.174
43
|1'32.096
37
|1'32.183
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Bu Haber Hakkında
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|Editör
|Tom Howard