Barselona F2 testi: En hızlısı Lundgaard

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ART Grand Prix pilotu, Circuit de Barcelona-Catalunya'daki üç günlük testin hem sabah hem de öğleden sonra seanslarında zirvede yer aldı.
Kuru ve iyi şartlarda düzenlenen testte Lundgaard, günün çoğunluk kısmında en hızlı isimdi ve günün en iyi derecesi olan 1:29.594'lük zaman turunu, sabah bölümünde kaydetti.
UNI Virtuosi'den Felipe Drugovich, Lundgaard'ın en yakın takipçisiydi ve 0.178 saniye geride ikinci en iyi zamanın sahibi oldu.
1:30'un altına inen son isim, 1:29.988'lik turuyla Juri Vips oldu. Red Bull'un genç pilotu, Lundgaard'ın yaklaşık 0.4 saniye ardında kaldı.
Bahreyn'de galibiyet ulaşmayı başaran çaylak Liam Lawson dördüncü olurken, onu MP Motorsport'tan Lirim Zendeli ve şampiyona lideri Guanyu Zhou takip etti.
Sabah bölümünde iki ayrı kırmızı bayrak vardı. Bunlardan ilki Gianluca Petecof'un (Campos Racing) ilk sektörde yolda kalması, ikincisi ise DAMS pilotu Roy Nissany'in ikinci sektörde sorun yaşaması nedeniyle ortaya çıktı.
Öğleden sonra seansında, sürücülerin büyük bir bölümü sabaha kıyasla yavaş kaldılar ve Lundgaard bu kez 1:29.827 yaparak zirvede yer almayı başardı.
Bu bölümde Richard Verschoor, MP Motorsport ile 0.338 saniye geride ikinci olurken, onu ART Grand Prix'den Theo Pourchaire takip etti.
İlk beşi Marcus Armstrong ve Lawson tamamlarken, Ralph Boschung ve Zendeli sırasıyla altıncı ve yedinci oldular. Zendeli, öğleden sonra seansında kırmızı bayrağa sebep oldu.
Son şampiyon Prema Racing'de Oscar Piastri günü 11. sırada tamamlarken, Robert Shwartzman 21. sırada yer aldı.
Üç günlük Barselona testinde takımlar, Pirelli'nin yeni 2021 versiyon sert ve orta lastiklerini kullanıyorlar.
Test, yarın ve pazar günü de devam edecek.
F2'nin bir sonraki yarışı 20-22 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.
|Pozisyon
|Sürücü
|Takım
|Sabah bölümü
|Öğleden sonra bölümü
|1
|Christian Lundgaard
|ART Grand Prix
|1:29.594
|1:29.827
|2
|Felipe Drugovich
|UNI-Virtuosi
|1:29.772
|1:31.075
|3
|Juri Vips
|Hitech Grand Prix
|1:29.988
|1:30.956
|4
|Liam Lawson
|Hitech Grand Prix
|1:30.006
|1:30.739
|5
|Lirim Zendeli
|MP Motorsport
|1:30.078
|1:30.767
|6
|Guanyu Zhou
|UNI-Virtuosi
|1:30.083
|1:34.783
|7
|Marcus Armstrong
|DAMS
|1:30.158
|1:30.617
|8
|Richard Verschoor
|MP Motorsport
|1:30.519
|1:30.165
|9
|Theo Pourchaire
|ART Grand Prix
|1:30.738
|1:30.167
|10
|Ralph Boschung
|Campos Racing
|1:30.259
|1:30.755
|11
|Oscar Piastri
|Prema Racing
|1:30.425
|1:31.350
|12
|Dan Ticktum
|Carlin
|1:30.598
|1:35.865
|13
|Jehan Daruvala
|Carlin
|1:30.674
|1:35.511
|14
|Roy Nissany
|DAMS
|1:30.723
|1:36.166
|15
|Bent Viscaal
|Trident
|1:30.727
|1:31.198
|16
|Marino Sato
|Trident
|1:30.727
|1:34.503
|17
|David Beckmann
|Charouz Racing System
|1:30.973
|1:30.824
|18
|Gianluca Petecof
|Campos Racing
|1:30.882
|1:31.532
|19
|Matteo Nannini
|HWA Racelab
|1:30.953
|1:35.787
|20
|Guilherme Samaia
|Charouz Racing System
|1:31.305
|1:31.575
|21
|Robert Shwartzman
|Prema Racing
|1:31.435
|1:31.440
|22
|Alessio Deledda
|HWA Racelab
|1:37.100
|1:34.629
|Seri
|FIA F2
|Etkinlik
|Barcelona Nisan testi
|Pilotlar
|Christian Lundgaard
|Takımlar
|ART Grand Prix
|Editör
|Tom Howard