Barselona F2 testi: En hızlısı Lundgaard

ART Grand Prix pilotu, Circuit de Barcelona-Catalunya'daki üç günlük testin hem sabah hem de öğleden sonra seanslarında zirvede yer aldı.

Kuru ve iyi şartlarda düzenlenen testte Lundgaard, günün çoğunluk kısmında en hızlı isimdi ve günün en iyi derecesi olan 1:29.594'lük zaman turunu, sabah bölümünde kaydetti.

UNI Virtuosi'den Felipe Drugovich, Lundgaard'ın en yakın takipçisiydi ve 0.178 saniye geride ikinci en iyi zamanın sahibi oldu.

1:30'un altına inen son isim, 1:29.988'lik turuyla Juri Vips oldu. Red Bull'un genç pilotu, Lundgaard'ın yaklaşık 0.4 saniye ardında kaldı.

Bahreyn'de galibiyet ulaşmayı başaran çaylak Liam Lawson dördüncü olurken, onu MP Motorsport'tan Lirim Zendeli ve şampiyona lideri Guanyu Zhou takip etti.

Sabah bölümünde iki ayrı kırmızı bayrak vardı. Bunlardan ilki Gianluca Petecof'un (Campos Racing) ilk sektörde yolda kalması, ikincisi ise DAMS pilotu Roy Nissany'in ikinci sektörde sorun yaşaması nedeniyle ortaya çıktı.

Öğleden sonra seansında, sürücülerin büyük bir bölümü sabaha kıyasla yavaş kaldılar ve Lundgaard bu kez 1:29.827 yaparak zirvede yer almayı başardı.

Bu bölümde Richard Verschoor, MP Motorsport ile 0.338 saniye geride ikinci olurken, onu ART Grand Prix'den Theo Pourchaire takip etti.

İlk beşi Marcus Armstrong ve Lawson tamamlarken, Ralph Boschung ve Zendeli sırasıyla altıncı ve yedinci oldular. Zendeli, öğleden sonra seansında kırmızı bayrağa sebep oldu.

Son şampiyon Prema Racing'de Oscar Piastri günü 11. sırada tamamlarken, Robert Shwartzman 21. sırada yer aldı.

Üç günlük Barselona testinde takımlar, Pirelli'nin yeni 2021 versiyon sert ve orta lastiklerini kullanıyorlar.

Test, yarın ve pazar günü de devam edecek.

F2'nin bir sonraki yarışı 20-22 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.

FIA F2 Barselona testi 1. gün sonuçları:

Pozisyon Sürücü Takım Sabah bölümü Öğleden sonra bölümü 1 Christian Lundgaard ART Grand Prix 1:29.594



1:29.827 2 Felipe Drugovich UNI-Virtuosi 1:29.772 1:31.075 3 Juri Vips Hitech Grand Prix 1:29.988 1:30.956 4 Liam Lawson Hitech Grand Prix 1:30.006 1:30.739 5 Lirim Zendeli MP Motorsport 1:30.078 1:30.767 6 Guanyu Zhou UNI-Virtuosi 1:30.083 1:34.783 7 Marcus Armstrong DAMS 1:30.158 1:30.617 8 Richard Verschoor MP Motorsport 1:30.519 1:30.165 9 Theo Pourchaire ART Grand Prix 1:30.738 1:30.167 10 Ralph Boschung Campos Racing 1:30.259 1:30.755 11 Oscar Piastri Prema Racing 1:30.425 1:31.350 12 Dan Ticktum Carlin 1:30.598 1:35.865 13 Jehan Daruvala Carlin 1:30.674 1:35.511 14 Roy Nissany DAMS 1:30.723 1:36.166 15 Bent Viscaal Trident 1:30.727 1:31.198 16 Marino Sato Trident 1:30.727 1:34.503 17 David Beckmann Charouz Racing System 1:30.973 1:30.824 18 Gianluca Petecof Campos Racing 1:30.882 1:31.532 19 Matteo Nannini HWA Racelab 1:30.953 1:35.787 20 Guilherme Samaia Charouz Racing System 1:31.305 1:31.575 21 Robert Shwartzman Prema Racing 1:31.435 1:31.440 22 Alessio Deledda HWA Racelab 1:37.100 1:34.629