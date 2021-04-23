Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / Red Bull destekli Vips, Tsunoda’dan sonra F1’e girmek için beklemeye hazır
FIA F2 / Barcelona Nisan testi / Test raporu

Barselona F2 testi: En hızlısı Lundgaard

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Alpine Sürücü Akademisi pilotu Christian Lundgaard, Barselona'daki FIA Formula 2 sezon içi testinin ilk gününde zirvede yer aldı.

Barselona F2 testi: En hızlısı Lundgaard

ART Grand Prix pilotu, Circuit de Barcelona-Catalunya'daki üç günlük testin hem sabah hem de öğleden sonra seanslarında zirvede yer aldı.

Kuru ve iyi şartlarda düzenlenen testte Lundgaard, günün çoğunluk kısmında en hızlı isimdi ve günün en iyi derecesi olan 1:29.594'lük zaman turunu, sabah bölümünde kaydetti.

UNI Virtuosi'den Felipe Drugovich, Lundgaard'ın en yakın takipçisiydi ve 0.178 saniye geride ikinci en iyi zamanın sahibi oldu. 

1:30'un altına inen son isim, 1:29.988'lik turuyla Juri Vips oldu. Red Bull'un genç pilotu, Lundgaard'ın yaklaşık 0.4 saniye ardında kaldı.

Bahreyn'de galibiyet ulaşmayı başaran çaylak Liam Lawson dördüncü olurken, onu MP Motorsport'tan Lirim Zendeli ve şampiyona lideri Guanyu Zhou takip etti.

Sabah bölümünde iki ayrı kırmızı bayrak vardı. Bunlardan ilki Gianluca Petecof'un (Campos Racing) ilk sektörde yolda kalması, ikincisi ise DAMS pilotu Roy Nissany'in ikinci sektörde sorun yaşaması nedeniyle ortaya çıktı.

Öğleden sonra seansında, sürücülerin büyük bir bölümü sabaha kıyasla yavaş kaldılar ve Lundgaard bu kez 1:29.827 yaparak zirvede yer almayı başardı.

Bu bölümde Richard Verschoor, MP Motorsport ile 0.338 saniye geride ikinci olurken, onu ART Grand Prix'den Theo Pourchaire takip etti.

İlk beşi Marcus Armstrong ve Lawson tamamlarken, Ralph Boschung ve Zendeli sırasıyla altıncı ve yedinci oldular. Zendeli, öğleden sonra seansında kırmızı bayrağa  sebep oldu.

Son şampiyon Prema Racing'de Oscar Piastri günü 11. sırada tamamlarken, Robert Shwartzman 21. sırada yer aldı. 

Üç günlük Barselona testinde takımlar, Pirelli'nin yeni 2021 versiyon sert ve orta lastiklerini kullanıyorlar.

Test, yarın ve pazar günü de devam edecek.

F2'nin bir sonraki yarışı 20-22 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.

FIA F2 Barselona testi 1. gün sonuçları:

Pozisyon Sürücü Takım Sabah bölümü Öğleden sonra bölümü
1 Christian Lundgaard ART Grand Prix 1:29.594

 1:29.827
2 Felipe Drugovich UNI-Virtuosi 1:29.772 1:31.075
3 Juri Vips Hitech Grand Prix 1:29.988 1:30.956
4 Liam Lawson Hitech Grand Prix 1:30.006 1:30.739
5 Lirim Zendeli MP Motorsport 1:30.078 1:30.767
6 Guanyu Zhou UNI-Virtuosi 1:30.083 1:34.783
7 Marcus Armstrong DAMS 1:30.158 1:30.617
8 Richard Verschoor MP Motorsport 1:30.519 1:30.165
9 Theo Pourchaire ART Grand Prix 1:30.738 1:30.167
10 Ralph Boschung Campos Racing 1:30.259 1:30.755
11 Oscar Piastri Prema Racing 1:30.425 1:31.350
12 Dan Ticktum Carlin 1:30.598 1:35.865
13 Jehan Daruvala Carlin 1:30.674 1:35.511
14 Roy Nissany DAMS 1:30.723 1:36.166
15 Bent Viscaal Trident 1:30.727 1:31.198
16 Marino Sato Trident 1:30.727 1:34.503
17 David Beckmann Charouz Racing System 1:30.973 1:30.824
18 Gianluca Petecof Campos Racing 1:30.882 1:31.532
19 Matteo Nannini HWA Racelab 1:30.953 1:35.787
20 Guilherme Samaia Charouz Racing System 1:31.305 1:31.575
21 Robert Shwartzman Prema Racing 1:31.435 1:31.440
22 Alessio Deledda HWA Racelab 1:37.100 1:34.629

 

paylaşım
yorumlar
Red Bull destekli Vips, Tsunoda’dan sonra F1’e girmek için beklemeye hazır

Önceki haber

Red Bull destekli Vips, Tsunoda’dan sonra F1’e girmek için beklemeye hazır
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri FIA F2
Etkinlik Barcelona Nisan testi
Pilotlar Christian Lundgaard
Takımlar ART Grand Prix
Editör Tom Howard

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Honda, 2021 F1 motorunun gelişim "sırlarını" açıkladı

1s
2
Formula 1

Red Bull Powertrains'in teknik direktörü, Mercedes'ten Ben Hodgkinson oldu!

5s
3
Formula 1

Jones: ‘’Russell olsam, Toto’ya kendi işine bakmasını söylerdim’’

22s
4
Formula 1

Mercedes, Bottas'ın Imola'daki hız eksikliğinin nedenini açıkladı

1g
5
Formula 1

F1, Miami pistinde atılan ilk "sanal turu" yayınladı

9s
Son Haberler
Barselona F2 testi: En hızlısı Lundgaard
FIA F2

Barselona F2 testi: En hızlısı Lundgaard

15dk
Red Bull destekli Vips, Tsunoda’dan sonra F1’e girmek için beklemeye hazır
FIA F2

Red Bull destekli Vips, Tsunoda’dan sonra F1’e girmek için beklemeye hazır

11 Nis 2021
Shwartzman, Bahreyn hafta sonunun ardından ‘’çok üzgün’’
FIA F2

Shwartzman, Bahreyn hafta sonunun ardından ‘’çok üzgün’’

2 Nis 2021
F2 Patronu, yeni hafta sonu formatının ‘’başarılı’’ geçtiğini açıkladı
FIA F2

F2 Patronu, yeni hafta sonu formatının ‘’başarılı’’ geçtiğini açıkladı

31 Mar 2021
Ticktum: ‘’Yavaş pit stop yüzünden ana yarışı kazanamadık’’
FIA F2

Ticktum: ‘’Yavaş pit stop yüzünden ana yarışı kazanamadık’’

30 Mar 2021
Tom Howard Daha fazlası
Tom Howard
Red Bull destekli Vips, Tsunoda’dan sonra F1’e girmek için beklemeye hazır
FIA F2 / Haberler

Red Bull destekli Vips, Tsunoda’dan sonra F1’e girmek için beklemeye hazır

Brundle: ‘’Sağduyu, Formula 1’in geleceğini güvenilir hale getirdi’’
Formula 1 / Haberler

Brundle: ‘’Sağduyu, Formula 1’in geleceğini güvenilir hale getirdi’’

Correa F3’e dönüşüyle birlikte ön sıralar için mücadele edebileceğini düşünüyor
FIA F3 / Son dakika

Correa F3’e dönüşüyle birlikte ön sıralar için mücadele edebileceğini düşünüyor

Daha fazlası
Christian Lundgaard
Alpine F1 destekli Lundgaard, F2 şampiyonluğuna odaklandı
FIA F2 / Haberler

Alpine F1 destekli Lundgaard, F2 şampiyonluğuna odaklandı

F2 Bahreyn testi 2. gün: Sabah bölümünün lideri Lundgaard Bahreyn Mart testleri
FIA F2 / Son dakika

F2 Bahreyn testi 2. gün: Sabah bölümünün lideri Lundgaard

Alpine, Zhou ve Lundgaard'ın F1'deki rollerini açıkladı
FIA F2 / Haberler

Alpine, Zhou ve Lundgaard'ın F1'deki rollerini açıkladı

Daha fazlası
ART Grand Prix
ART GP sürücüsü Smolyar, F3 Avusturya testlerinin ilk gününü, ilk sırada tamamladı
FIA F3 / Test raporu

ART GP sürücüsü Smolyar, F3 Avusturya testlerinin ilk gününü, ilk sırada tamamladı

F2'de ART GP ve UNI-Virtuosi, Lundgaard ve Zhou'yu açıkladılar
FIA F2 / Son dakika

F2'de ART GP ve UNI-Virtuosi, Lundgaard ve Zhou'yu açıkladılar

Correa, 2021 yılında ART ile Formula 3'e dönüyor!
FIA F3 / Son dakika

Correa, 2021 yılında ART ile Formula 3'e dönüyor!

Çok Okunanlar Bugün

Honda, 2021 F1 motorunun gelişim "sırlarını" açıkladı
Formula 1 Formula 1 / Haberler

Honda, 2021 F1 motorunun gelişim "sırlarını" açıkladı

Red Bull Powertrains'in teknik direktörü, Mercedes'ten Ben Hodgkinson oldu!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull Powertrains'in teknik direktörü, Mercedes'ten Ben Hodgkinson oldu!

Jones: ‘’Russell olsam, Toto’ya kendi işine bakmasını söylerdim’’
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Jones: ‘’Russell olsam, Toto’ya kendi işine bakmasını söylerdim’’

Mercedes, Bottas'ın Imola'daki hız eksikliğinin nedenini açıkladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes, Bottas'ın Imola'daki hız eksikliğinin nedenini açıkladı

F1, Miami pistinde atılan ilk "sanal turu" yayınladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

F1, Miami pistinde atılan ilk "sanal turu" yayınladı

Mercedes, W12'de durumu nasıl tersine çevirdi?
Haber video
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Mercedes, W12'de durumu nasıl tersine çevirdi?

23-25 Nisan Yarış Programı
GENEL GENEL / Ön Bakış

23-25 Nisan Yarış Programı

Palmer: ''Verstappen, Hamilton’ın nadir hatalarından birini yapmasına neden oldu''
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Palmer: ''Verstappen, Hamilton’ın nadir hatalarından birini yapmasına neden oldu''

Son Haberler

Barselona F2 testi: En hızlısı Lundgaard
FIA F2 FIA F2 / Test raporu

Barselona F2 testi: En hızlısı Lundgaard

Red Bull destekli Vips, Tsunoda’dan sonra F1’e girmek için beklemeye hazır
FIA F2 FIA F2 / Haberler

Red Bull destekli Vips, Tsunoda’dan sonra F1’e girmek için beklemeye hazır

Shwartzman, Bahreyn hafta sonunun ardından ‘’çok üzgün’’
FIA F2 FIA F2 / Son dakika

Shwartzman, Bahreyn hafta sonunun ardından ‘’çok üzgün’’

F2 Patronu, yeni hafta sonu formatının ‘’başarılı’’ geçtiğini açıkladı
FIA F2 FIA F2 / Son dakika

F2 Patronu, yeni hafta sonu formatının ‘’başarılı’’ geçtiğini açıkladı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.