Barselona F2 testi 3. gün: Drugovich testi lider kapattı

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MP Motorsport'tan Felipe Drugovich, Formula 2'nin sezon içi Barselona testinin son sabah seansını lider tamamlayan isim oldu.

Sabah bölümünde sürücüleri daha iyi bir hava sıcaklığı ve açık gökyüzü karşılarken, önceki iki güne göre daha temsili şartlarda sürüş yaptılar. Bu da takımlara uzun sürüşlerin yanı sıra yumuşak lastikle sıralama simülasyonu yapma fırsatı verdi.

Atılan sıralama simülasyonlarının ardından Felipe Drugovich 1:27.529 yaptı ve sabah seansını lider bitiren isim oldu.

Onu sadece 0.291 saniye geriden Liam Lawson ve 0.309 saniye geriden Jack Doohan takip etti. Richard Verschoor'un 0.329 saniye geride dördüncü olduğu seansta Dennis Hauger daha iyi bir gün geçirdi ve beşinci sırada yer aldı.

Sabah ilk ve tek kırmızı bayrak Drugovich'in takım arkadaşı Clement Novalak'ın ikinci viraj çıkışında durmasıyla çıktı.

Öğleden sonra ise dereceler büyük oranda daha yavaştı. Üç saatlik bu seans, pistteki çalışma nedeniyle normalden yarım saat erken sona erdi. Red Bull'un genç sürücüsü Vips 1:29.288'lik turuyla bu bölümü lider tamamladı fakat derecesi sabaha göre çok yavaştı.

Jake Hughes ikinci olurken, Enzo Fittipaldi üçüncü ve sakatlığı nedeniyle testlerden çekilen Cem Bölükbaşı'nın yerini alan David Beckmann dördüncü oldu.

Seans içerisindeki ilk kırmızı bayrak Frederik Vesti'nin yakıt pompası sorunuyla kalmasıyla çıktı. Hauger ve Vips ise farklı sebeplerle günün ikinci ve üçüncü kırmızı bayrağına neden oldular.

Sabah sonucu:

Poz. Sürücü Takım Derece Fark 1 Felipe Drugovich MP Motorsport 1:27.529 2 Liam Lawson Carlin 1:27.820 +0.291 3 Jack Doohan Virtuosi 1:27.838 +0.309 4 Richard Verschoor Trident 1:27.858 +0.329 5 Dennis Hauger Prema 1:27.945 +0.416 6 Ayumu Iwasa DAMS 1:27.989 +0.460 7 Jehan Daruvala Prema 1:28.019 +0.490 8 Theo Pourchaire ART Grand Prix 1:28.021 +0.492 9 Enzo Fittipaldi Charouz Racing System 1:28.027 +0.498 10 Logan Sargeant Carlin 1:28.164 +0.635 11 Calan Williams Trident 1:28.222 +0.693 12 Clement Novalak MP Motorsport 1:28.224 +0.695 13 Marcus Armstrong Hitech GP 1:28.236 +0.707 14 Frederik Vesti ART Grand Prix 1:28.281 +0.752 15 Ralph Boschung Campos Racing 1:28.321 +0.792 16 Jake Hughes Van Amersfoort Racing 1:28.352 +0.823 17 Roy Nissany DAMS 1:28.375 +0.846 18 Olli Caldwell Campos Racing 1:28.648 +1.119 19 Amaury Cordeel Van Amersfoort Racing 1:28.785 +1.256 20 Juri Vips Hitech GP 1:28.648 +1.275 21 Marino Sato Virtuosi 1:29.282 +1.753 21 David Beckmann Charouz Racing System 1:29.434 +1.905

Öğleden sonra sonucu: