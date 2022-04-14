Barselona F2 testi 3. gün: Drugovich testi lider kapattı
Formula 2'de Barselona'da gerçekleştirilen testlerin son gününde Felipe Drugovich zirvede yer aldı.
MP Motorsport'tan Felipe Drugovich, Formula 2'nin sezon içi Barselona testinin son sabah seansını lider tamamlayan isim oldu.
Sabah bölümünde sürücüleri daha iyi bir hava sıcaklığı ve açık gökyüzü karşılarken, önceki iki güne göre daha temsili şartlarda sürüş yaptılar. Bu da takımlara uzun sürüşlerin yanı sıra yumuşak lastikle sıralama simülasyonu yapma fırsatı verdi.
Atılan sıralama simülasyonlarının ardından Felipe Drugovich 1:27.529 yaptı ve sabah seansını lider bitiren isim oldu.
Onu sadece 0.291 saniye geriden Liam Lawson ve 0.309 saniye geriden Jack Doohan takip etti. Richard Verschoor'un 0.329 saniye geride dördüncü olduğu seansta Dennis Hauger daha iyi bir gün geçirdi ve beşinci sırada yer aldı.
Sabah ilk ve tek kırmızı bayrak Drugovich'in takım arkadaşı Clement Novalak'ın ikinci viraj çıkışında durmasıyla çıktı.
Öğleden sonra ise dereceler büyük oranda daha yavaştı. Üç saatlik bu seans, pistteki çalışma nedeniyle normalden yarım saat erken sona erdi. Red Bull'un genç sürücüsü Vips 1:29.288'lik turuyla bu bölümü lider tamamladı fakat derecesi sabaha göre çok yavaştı.
Jake Hughes ikinci olurken, Enzo Fittipaldi üçüncü ve sakatlığı nedeniyle testlerden çekilen Cem Bölükbaşı'nın yerini alan David Beckmann dördüncü oldu.
Seans içerisindeki ilk kırmızı bayrak Frederik Vesti'nin yakıt pompası sorunuyla kalmasıyla çıktı. Hauger ve Vips ise farklı sebeplerle günün ikinci ve üçüncü kırmızı bayrağına neden oldular.
Sabah sonucu:
|Poz.
|Sürücü
|Takım
|Derece
|Fark
|1
|Felipe Drugovich
|MP Motorsport
|1:27.529
|2
|Liam Lawson
|Carlin
|1:27.820
|+0.291
|3
|Jack Doohan
|Virtuosi
|1:27.838
|+0.309
|4
|Richard Verschoor
|Trident
|1:27.858
|+0.329
|5
|Dennis Hauger
|Prema
|1:27.945
|+0.416
|6
|Ayumu Iwasa
|DAMS
|1:27.989
|+0.460
|7
|Jehan Daruvala
|Prema
|1:28.019
|+0.490
|8
|Theo Pourchaire
|ART Grand Prix
|1:28.021
|+0.492
|9
|Enzo Fittipaldi
|Charouz Racing System
|1:28.027
|+0.498
|10
|Logan Sargeant
|Carlin
|1:28.164
|+0.635
|11
|Calan Williams
|Trident
|1:28.222
|+0.693
|12
|Clement Novalak
|MP Motorsport
|1:28.224
|+0.695
|13
|Marcus Armstrong
|Hitech GP
|1:28.236
|+0.707
|14
|Frederik Vesti
|ART Grand Prix
|1:28.281
|+0.752
|15
|Ralph Boschung
|Campos Racing
|1:28.321
|+0.792
|16
|Jake Hughes
|Van Amersfoort Racing
|1:28.352
|+0.823
|17
|Roy Nissany
|DAMS
|1:28.375
|+0.846
|18
|Olli Caldwell
|Campos Racing
|1:28.648
|+1.119
|19
|Amaury Cordeel
|Van Amersfoort Racing
|1:28.785
|+1.256
|20
|Juri Vips
|Hitech GP
|1:28.648
|+1.275
|21
|Marino Sato
|Virtuosi
|1:29.282
|+1.753
|21
|David Beckmann
|Charouz Racing System
|1:29.434
|+1.905
Öğleden sonra sonucu:
|Poz.
|Sürücü
|Takım
|Derece
|Tur
|1
|Juri Vips
|Hitech GP
|1:29.288
|2
|Jake Hughes
|Van Amersfoort Racing
|1:30.802
|+1.514
|3
|Enzo Fittipaldi
|Charouz Racing System
|1:31.541
|+2.253
|4
|David Beckmann
|Charouz Racing System
|1:31.633
|+2.345
|5
|Amaury Cordeel
|Van Amersfoort Racing
|1:31.801
|+2.513
|6
|Marino Sato
|Virtuosi
|1:32.037
|+2.749
|7
|Theo Pourchaire
|ART Grand Prix
|1:32.634
|+3.346
|8
|Clement Novalak
|MP Motorsport
|1:32.801
|+3.513
|9
|Felipe Drugovich
|MP Motorsport
|1:33.240
|+3.952
|10
|Marcus Armstrong
|Hitech GP
|1:34.275
|+4.987
|11
|Jack Doohan
|Virtuosi
|1:34.449
|+5.161
|12
|Ralph Boschung
|Campos Racing
|1:34.481
|+5.193
|13
|Ayumu Iwasa
|DAMS
|1:34.626
|+5.338
|14
|Jehan Daruvala
|Prema
|1:34.637
|+5.349
|15
|Frederik Vesti
|ART Grand Prix
|1:34.692
|+5.404
|16
|Olli Caldwell
|Campos Racing
|1:35.026
|+5.738
|17
|Logan Sargeant
|Carlin
|1:35.090
|+5.802
|18
|Liam Lawson
|Carlin
|1:35.301
|+6.013
|19
|Roy Nissany
|DAMS
|1:35.316
|+6.028
|20
|Calan Williams
|Trident
|1:35.449
|+6.161
|21
|Richard Verschoor
|Trident
|1:35.577
|+6.289
|21
|Dennis Hauger
|Prema
|1:36.186
|+6.898