Barcelona F2: Pole pozisyonu Ilott'un

Barcelona'daki sıralama turları 30 dakika üzerinden gerçekleştirildi ve ilk on dakikanın lideri 1:28.862 yapan Robert Shwartzman'dı.

Daha sonra bu derece, 1:28.381 yapan Callum Ilott tarafından geride bırakıldı.

Sonrasında gözler tekrar Shwartzman'a çevrildi ve Rus pilot son zaman turunda 1:28.564 yaptı.

Son anlarda Guan Yu Zhou en hızlı turla gelse de, son sektörde vakit kaybetti ve böylelikle pole pozisyonu takım arkadaşı Ilott'a gitti.

Britanyalı sürücü bu sonuçla bu yılki üçüncü pole pozisyonunu kazandı.

Shwartzman ikinci sırada yer alırken, Zhou son turuyla üçüncü oldu.

Felipe Drugovich sürpriz bir dördüncülük elde etti. Mick Schumacher ise 0.5 saniye geride beşinci oldu.

Yuki Tsunoda güçlü performansını bu hafta sonu da devam ettirip seansı altıncı sırada tamamlarken, ilk onu Jack Aitken, Dan Ticktum, Nikita Mazepin ve Louis Deletraz tamamladı.

Şampiyonluk savaşındaki isimler arasında yer alan Christian Lundgaard ancak 14. olabildi.

Seans sonucu: