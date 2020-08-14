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FIA F2 / Barcelona / Sıralama turları raporu

Barcelona F2: Pole pozisyonu Ilott'un

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Barcelona F2: Pole pozisyonu Ilott'un
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
14 Ağu 2020 16:16

Ferrari'nin genç yeteneği Callum Ilott, Barcelona'daki Formula 2 yarışı öncesinde pole pozisyonunu kazanan sürücü oldu.

Barcelona'daki sıralama turları 30 dakika üzerinden gerçekleştirildi ve ilk on dakikanın lideri 1:28.862 yapan Robert Shwartzman'dı.

Daha sonra bu derece, 1:28.381 yapan Callum Ilott tarafından geride bırakıldı.

Sonrasında gözler tekrar Shwartzman'a çevrildi ve Rus pilot son zaman turunda 1:28.564 yaptı.

Son anlarda Guan Yu Zhou en hızlı turla gelse de, son sektörde vakit kaybetti ve böylelikle pole pozisyonu takım arkadaşı Ilott'a gitti.

Britanyalı sürücü bu sonuçla bu yılki üçüncü pole pozisyonunu kazandı.

Shwartzman ikinci sırada yer alırken, Zhou son turuyla üçüncü oldu.

Felipe Drugovich sürpriz bir dördüncülük elde etti. Mick Schumacher ise 0.5 saniye geride beşinci oldu.

Yuki Tsunoda güçlü performansını bu hafta sonu da devam ettirip seansı altıncı sırada tamamlarken, ilk onu Jack Aitken, Dan Ticktum, Nikita Mazepin ve Louis Deletraz tamamladı.

Şampiyonluk savaşındaki isimler arasında yer alan Christian Lundgaard ancak 14. olabildi.

Seans sonucu:

Sıra # Sürücü Takım Zaman Fark
1 4 United Kingdom Callum Ilott United Kingdom RUSSIAN TIME 1'28.381  
2 21 Russian Federation Robert Shwartzman Italy Prema Powerteam 1'28.564 0.183
3 3 China Guan Yu Zhou United Kingdom RUSSIAN TIME 1'28.601 0.220
4 15 Brazil Felipe Drugovich Netherlands MP Motorsport 1'28.767 0.386
5 20 Germany Mick Schumacher Italy Prema Powerteam 1'28.889 0.508
6 7 Japan Yuki Tsunoda United Kingdom Carlin 1'28.903 0.522
7 9 United Kingdom Jack Aitken Spain Campos Racing 1'28.979 0.598
8 2 United Kingdom Dan Ticktum France DAMS 1'28.986 0.605
9 24 Russian Federation Nikita Mazepin United Kingdom Hitech Racing 1'29.033 0.652
10 11 Switzerland Louis Deletraz Czech Republic Charouz Racing System 1'29.199 0.818
11 16 Russian Federation Artem Markelov Germany HWA AG 1'29.297 0.916
12 8 India Jehan Daruvala United Kingdom Carlin 1'29.308 0.927
13 1 Indonesia Sean Gelael France DAMS 1'29.316 0.935
14 6 Denmark Christian Lundgaard France ART Grand Prix 1'29.333 0.952
15 22 Israel Roy Nissany Italy Trident 1'29.469 1.088
16 23 Japan Marino Sato Italy Trident 1'29.493 1.112
17 12 Brazil Pedro Piquet Czech Republic Charouz Racing System 1'29.524 1.143
18 14 Japan Nobuharu Matsushita Netherlands MP Motorsport 1'29.641 1.260
19 5 New Zealand Marcus Armstrong France ART Grand Prix 1'29.686 1.305
20 25 Italy Luca Ghiotto United Kingdom Hitech Racing 1'29.690 1.309
21 17 France Giuliano Alesi Germany HWA AG 1'29.748 1.367
22 10 Brazil Guilherme Samaia Spain Campos Racing 1'30.093 1.712
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Barcelona F2: Antrenmanların lideri Ticktum, Schumacher ikinci

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Barcelona F2: Antrenmanların lideri Ticktum, Schumacher ikinci
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Bu Haber Hakkında

Seri FIA F2
Etkinlik Barcelona
Pilotlar Callum Ilott
Takımlar RUSSIAN TIME
Editör Jamie Klein

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