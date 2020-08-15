Barcelona F2: Matsushita, 18. sıradan başlayıp kazandı

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Callum Ilott, startla birlikte ikinciliğe gerilese de, sonrasında Robert Shwartzman'dan kaybettiği pozisyonu geri aldı. Sonrasında hem Shwartzman hem de Ilott erkenden pite geldiler.

Mick Schumacher ise beşinci başladığı yarışta iyi bir startla üçüncülüğe çıktı ve uzun bir bölüm atıp pite geldi.

Pite girdikten bir tur sonra eski F1 pilotu Jean Alesi'nin oğlu Giuliano ile Sean Gelael temas yaşadı. Bunun üzerine Alesi yolda kaldı ve piste güvenlik aracı girdi.

Güvenlik aracı girdiği için Ilott ve Shwartzman gibi isimler tekrar pit yapma şansı buldular.

Son bölümde uzun bir ilk bölüm geçiren Nobuharu Matsushita, Yuki Tsunoda ve Nikita Mazepin gibi isimlerin de içinde bulunduğu güzel bir galibiyet ve podyum savaşı vardı.

Uzun bir ilk bölüm geçirip, güvenlik aracından da faydalanan Matsushita, son bölümde güzel ataklarla rakiplerini geride bıraktı ve damalı bayrağı ilk sırada görerek galibiyete uzandı.

Böylelikle Japon sürücü, 18. başladığı yarışta harika bir yükselişle galibiyete ulaşmış oldu.

Son bölümde güzel ataklar yapan Shwartzman ikinci olup podyuma çıkarken, Guan Yu Zhou yakın geçen savaşta üçüncü olup podyumu tamamladı.

Tsunoda son bölümde sıralar kaybetti ve dördüncü oldu.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan ve son bölümde önemli sıralar kaybeden Callum Ilott beşinci olurken, Mick Schumacher altıncı, Felipe Drugovich yedinci ve Luca Ghiotto sekizinci oldu.

İlk onu Dan Ticktum ve Louis Deletraz tamamladı.

Nikita Mazepin normalde yarışı 3. sırada tamamlamasına rağmen 5 saniye zaman cezası sebebiyle 13. sıraya kadar geriledi.

Yarınki sprint yarışına, ters grid sayesinde Luca Ghiotto pole pozisyonunda başlayacak.

Yarış sonucu: