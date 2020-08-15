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FIA F2 / Barcelona / Yarış raporu

Barcelona F2: Matsushita, 18. sıradan başlayıp kazandı

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Barcelona F2: Matsushita, 18. sıradan başlayıp kazandı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
15 Ağu 2020 16:09

MP Motorsport sürücüsü Nobuharu Matsushita, Barcelona'da gerçekleştirilen Formula 2 yarışında harika bir zafer elde etti.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Callum Ilott, startla birlikte ikinciliğe gerilese de, sonrasında Robert Shwartzman'dan kaybettiği pozisyonu geri aldı. Sonrasında hem Shwartzman hem de Ilott erkenden pite geldiler.

Mick Schumacher ise beşinci başladığı yarışta iyi bir startla üçüncülüğe çıktı ve uzun bir bölüm atıp pite geldi.

Pite girdikten bir tur sonra eski F1 pilotu Jean Alesi'nin oğlu Giuliano ile Sean Gelael temas yaşadı. Bunun üzerine Alesi yolda kaldı ve piste güvenlik aracı girdi.

Güvenlik aracı girdiği için Ilott ve Shwartzman gibi isimler tekrar pit yapma şansı buldular.

Son bölümde uzun bir ilk bölüm geçiren Nobuharu Matsushita, Yuki Tsunoda ve Nikita Mazepin gibi isimlerin de içinde bulunduğu güzel bir galibiyet ve podyum savaşı vardı.

Uzun bir ilk bölüm geçirip, güvenlik aracından da faydalanan Matsushita, son bölümde güzel ataklarla rakiplerini geride bıraktı ve damalı bayrağı ilk sırada görerek galibiyete uzandı.

Böylelikle Japon sürücü, 18. başladığı yarışta harika bir yükselişle galibiyete ulaşmış oldu.

Son bölümde güzel ataklar yapan Shwartzman ikinci olup podyuma çıkarken, Guan Yu Zhou yakın geçen savaşta üçüncü olup podyumu tamamladı.

Tsunoda son bölümde sıralar kaybetti ve dördüncü oldu.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan ve son bölümde önemli sıralar kaybeden Callum Ilott beşinci olurken, Mick Schumacher altıncı, Felipe Drugovich yedinci ve Luca Ghiotto sekizinci oldu.

İlk onu Dan Ticktum ve Louis Deletraz tamamladı.

Nikita Mazepin normalde yarışı 3. sırada tamamlamasına rağmen 5 saniye zaman cezası sebebiyle 13. sıraya kadar geriledi.

Yarınki sprint yarışına, ters grid sayesinde Luca Ghiotto pole pozisyonunda başlayacak.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Takım Zaman Fark Ara Puan
1 Japan Nobuharu Matsushita Netherlands MP Motorsport 1:02'14.783     25
2 Russian Federation Robert Shwartzman Italy Prema Powerteam 1:02'16.382 1.599 1.599 18
3 China Guan Yu Zhou United Kingdom RUSSIAN TIME 1:02'20.949 6.166 4.567 15
4 Japan Yuki Tsunoda United Kingdom Carlin 1:02'22.579 7.796 1.630 12
5 United Kingdom Callum Ilott United Kingdom RUSSIAN TIME 1:02'22.737 7.954 0.158 10
6 Germany Mick Schumacher Italy Prema Powerteam 1:02'23.254 8.471 0.517 8
7 Brazil Felipe Drugovich Netherlands MP Motorsport 1:02'23.614 8.831 0.360 6
8 Italy Luca Ghiotto United Kingdom Hitech Racing 1:02'23.775 8.992 0.161 4
9 United Kingdom Dan Ticktum France DAMS 1:02'24.221 9.438 0.446 2
10 Switzerland Louis Deletraz Czech Republic Charouz Racing System 1:02'24.277 9.494 0.056 1
11 Denmark Christian Lundgaard France ART Grand Prix 1:02'24.441 9.658 0.164  
12 Russian Federation Artem Markelov Germany HWA AG 1:02'25.335 10.552 0.894  
13 Russian Federation Nikita Mazepin United Kingdom Hitech Racing 1:02'25.444 10.661 0.109  
14 Brazil Pedro Piquet Czech Republic Charouz Racing System 1:02'29.172 14.389 3.728  
15 Japan Marino Sato Italy Trident 1:02'29.940 15.157 0.768  
16 Brazil Guilherme Samaia Spain Campos Racing 1:02'30.110 15.327 0.170  
17 India Jehan Daruvala United Kingdom Carlin 1:02'33.220 18.437 3.110  
18 United Kingdom Jack Aitken Spain Campos Racing 1:00'47.820 1 Lap 1 Lap  
19 Indonesia Sean Gelael France DAMS 1:00'51.096 1 Lap 3.276  
  Israel Roy Nissany Italy Trident 5 Laps      
  France Giuliano Alesi Germany HWA AG 12 Laps      
  New Zealand Marcus Armstrong France ART Grand Prix 35 Laps      
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Barcelona F2: Pole pozisyonu Ilott'un

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Bu Haber Hakkında

Seri FIA F2
Etkinlik Barcelona
Alt-etkinlik Yarış 1
Pilotlar Nobuharu Matsushita
Takımlar MP Motorsport
Editör Matt Kew

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