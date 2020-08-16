Öne çıkan etkinlikler
TOSFED Dijital Şampiyonası
R
TOSFED Dijital Şampiyonası
TDPŞ Raund VII: Circuit de Catalunya
15 Ağu
Etkinlik Bitti
R
TOSFED Dijital Şampiyonası
TDPŞ Raund VIII: Spa
29 Ağu
Yarış:
13 gün
Tüm programı gör
Formula 1
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
Yarış:
01 Saat
:
54 Dakika
:
35 Saniye
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Çek GP
02 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Avusturya GP
14 Ağu
Yarış:
00 Saat
:
44 Dakika
:
35 Saniye
Tüm programı gör
WRC
R
WRC
Kenya Rallisi
16 Tem
Postponed
R
WRC
Estonya Rallisi
04 Eyl
Shakedown:
18 gün
Tüm programı gör
World Superbike
R
World Superbike
Algarve
07 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
World Superbike
Assen
21 Ağu
Postponed
Formula E
R
Formula E
Berlin ePrix V
12 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Berlin ePrix VI
13 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
FIA F2 / Barcelona / Yarış raporu

Barcelona F2: Drugovich kazandı, Schumacher podyuma çıktı

paylaşım
yorumlar
Barcelona F2: Drugovich kazandı, Schumacher podyuma çıktı
Ekleyen:
, Editör
16 Ağu 2020 10:03

Formula 2’nin Barcelona’da gerçekleştirilen sprint yarışını kazanan isim Felipe Drugovich oldu.

Ters gridle beraber yarışa pole pozisyonundan başlayan Luca Ghiotto, kötü bir startla beraber Felipe Drugovich’e geçildi. Callum Ilott da Mic Schumacher’i geçerek üçüncü sıraya yükseldi.

Dünkü yarışın galibi Nobuharu Matsushita ise Robert Shwartzman’ı geçerek 7. sıraya yerleşti.

26 turluk yarışın yarısı geride kalırken Drugovich, arkasındaki gruba 7.5 saniyelik bir fark açmayı başardı.

İkincilik mücadelesi ise Ghiotto, Ilott ve Schumacher arasında çok yakındı.

Uzun süre boyunca bu pozisyonlarda devam etseler de, bitime 6 tur kala Schumacher, Ilott’u geçerek 3. sıraya yerleşti.

Sonrasında oldukça gerileyen Ilott puan barajının dışına kadar geriledi.

Yarışın sonlarında da temposunu koruyan Drugovich, rahat bir galibiyet almayı başardı.

Ghiotto iyi bir performansla ikinci olmayı başarırken, podyumu Schumacher tamamladı.

Yuki Tsunoda dördüncü olurken, dünkü yarışın galibi Matsushita beşinci, Nikita Mazepin altıncı, Pedro Piquet yedinci sırada yer aldı.

Günün son puanı ise Ilott'a gitti. Christian Lundgaard, son şikanda Ilott'u geçmesine rağmen pist dışından bu geçişi tamamladığı için 5 saniye zaman cezası aldı ve 11. sıraya geriledi.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Puan
1 Brazil Felipe Drugovich Netherlands MP Motorsport 26   15
2 Italy Luca Ghiotto United Kingdom Hitech Racing 26 9.500 12
3 Germany Mick Schumacher Italy Prema Powerteam 26 10.900 10
4 Japan Yuki Tsunoda United Kingdom Carlin 26 14.900 8
5 Japan Nobuharu Matsushita Netherlands MP Motorsport 26 19.900 6
6 Russian Federation Nikita Mazepin United Kingdom Hitech Racing 26 23.200 4
7 Brazil Pedro Piquet Czech Republic Charouz Racing System 26 24.500 2
8 Denmark Christian Lundgaard France ART Grand Prix 26 29.100 1
9 United Kingdom Callum Ilott United Kingdom RUSSIAN TIME 26 29.700  
10 Switzerland Louis Deletraz Czech Republic Charouz Racing System 26 31.900  
11 United Kingdom Dan Ticktum France DAMS 26 32.100  
12 Israel Roy Nissany Italy Trident 26 34.800  
13 Russian Federation Robert Shwartzman Italy Prema Powerteam 26 41.200  
14 China Guan Yu Zhou United Kingdom RUSSIAN TIME 26 41.900  
15 New Zealand Marcus Armstrong France ART Grand Prix 26 43.400  
16 Russian Federation Artem Markelov Germany HWA AG 26 45.600  
17 India Jehan Daruvala United Kingdom Carlin 26 46.200  
18 United Kingdom Jack Aitken Spain Campos Racing 26 48.400  
19 France Giuliano Alesi Germany HWA AG 26 54.700  
20 Brazil Guilherme Samaia Spain Campos Racing 26 1'09.000  
21 Japan Marino Sato Italy Trident 26 1'14.600  
Tüm sonuçları görüntüle
Omurgasını kıran Gelael, Barcelona'daki ikinci yarışı kaçıracak

Önceki haber

Omurgasını kıran Gelael, Barcelona'daki ikinci yarışı kaçıracak
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri FIA F2
Etkinlik Barcelona
Alt-etkinlik Yarış 2
Editör Cem Özel

Çok Okunanlar Bugün

"Vettel, Racing Point'ten 15 milyon dolar alacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
34dk

"Vettel, Racing Point'ten 15 milyon dolar alacak"

F1 dünyası, Türkiye GP'nin dönüş haberlerinden mutlu!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

F1 dünyası, Türkiye GP'nin dönüş haberlerinden mutlu!

İspanya GP öncesi: Yarış gridi
Haber video
Formula 1 Formula 1 / Sonuçlar
1s

İspanya GP öncesi: Yarış gridi

İspanya GP: Hamilton, 0.059 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı!
Formula 1 Formula 1 / Sıralama turları raporu

İspanya GP: Hamilton, 0.059 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı!

Wolff'un gelecek kararı, Hamilton'ın geleceğini etkilemeyecek
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
1s

Wolff'un gelecek kararı, Hamilton'ın geleceğini etkilemeyecek

14-16 Ağustos Yarış Programı
GENEL GENEL / Ön Bakış

14-16 Ağustos Yarış Programı

Leclerc: "Bugünkü sıralama turlarından memnun değilim"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Bugünkü sıralama turlarından memnun değilim"

Barcelona F2: Drugovich kazandı, Schumacher podyuma çıktı
FIA F2 FIA F2 / Yarış raporu
1s

Barcelona F2: Drugovich kazandı, Schumacher podyuma çıktı

Son Haberler

Barcelona F2: Drugovich kazandı, Schumacher podyuma çıktı
F2 FIA F2 / Yarış raporu
1s

Barcelona F2: Drugovich kazandı, Schumacher podyuma çıktı

Omurgasını kıran Gelael, Barcelona'daki ikinci yarışı kaçıracak
F2 FIA F2 / Son dakika
2s

Omurgasını kıran Gelael, Barcelona'daki ikinci yarışı kaçıracak

DAMS pilotu Gelael, F2 aracından çıkamayınca hastaneye kaldırıldı
F2 FIA F2 / Son dakika

DAMS pilotu Gelael, F2 aracından çıkamayınca hastaneye kaldırıldı

Barcelona F2: Matsushita, 18. sıradan başlayıp kazandı
F2 FIA F2 / Yarış raporu

Barcelona F2: Matsushita, 18. sıradan başlayıp kazandı

Çok Okunanlar

1
Formula 1

"Vettel, Racing Point'ten 15 milyon dolar alacak"

34dk
2
Formula 1

F1 dünyası, Türkiye GP'nin dönüş haberlerinden mutlu!

3
Formula 1

İspanya GP öncesi: Yarış gridi

1s
4
Formula 1

İspanya GP: Hamilton, 0.059 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı!

5
Formula 1

Wolff'un gelecek kararı, Hamilton'ın geleceğini etkilemeyecek

1s

Son Haberler

Barcelona F2: Drugovich kazandı, Schumacher podyuma çıktı
F2

Barcelona F2: Drugovich kazandı, Schumacher podyuma çıktı

Omurgasını kıran Gelael, Barcelona'daki ikinci yarışı kaçıracak
F2

Omurgasını kıran Gelael, Barcelona'daki ikinci yarışı kaçıracak

DAMS pilotu Gelael, F2 aracından çıkamayınca hastaneye kaldırıldı
F2

DAMS pilotu Gelael, F2 aracından çıkamayınca hastaneye kaldırıldı

Barcelona F2: Matsushita, 18. sıradan başlayıp kazandı
F2

Barcelona F2: Matsushita, 18. sıradan başlayıp kazandı

Barcelona F2: Pole pozisyonu Ilott'un
F2

Barcelona F2: Pole pozisyonu Ilott'un

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.