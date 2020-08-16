Barcelona F2: Drugovich kazandı, Schumacher podyuma çıktı

Ters gridle beraber yarışa pole pozisyonundan başlayan Luca Ghiotto, kötü bir startla beraber Felipe Drugovich’e geçildi. Callum Ilott da Mic Schumacher’i geçerek üçüncü sıraya yükseldi.

Dünkü yarışın galibi Nobuharu Matsushita ise Robert Shwartzman’ı geçerek 7. sıraya yerleşti.

26 turluk yarışın yarısı geride kalırken Drugovich, arkasındaki gruba 7.5 saniyelik bir fark açmayı başardı.

İkincilik mücadelesi ise Ghiotto, Ilott ve Schumacher arasında çok yakındı.

Uzun süre boyunca bu pozisyonlarda devam etseler de, bitime 6 tur kala Schumacher, Ilott’u geçerek 3. sıraya yerleşti.

Sonrasında oldukça gerileyen Ilott puan barajının dışına kadar geriledi.

Yarışın sonlarında da temposunu koruyan Drugovich, rahat bir galibiyet almayı başardı.

Ghiotto iyi bir performansla ikinci olmayı başarırken, podyumu Schumacher tamamladı.

Yuki Tsunoda dördüncü olurken, dünkü yarışın galibi Matsushita beşinci, Nikita Mazepin altıncı, Pedro Piquet yedinci sırada yer aldı.

Günün son puanı ise Ilott'a gitti. Christian Lundgaard, son şikanda Ilott'u geçmesine rağmen pist dışından bu geçişi tamamladığı için 5 saniye zaman cezası aldı ve 11. sıraya geriledi.

Yarış sonucu: