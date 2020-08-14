Barcelona F2: Antrenmanların lideri Ticktum, Schumacher ikinci

Formula 2 sezonu, Silverstone yarışlarının ardından Barcelona'da devam ediyor.

Antrenman turları beklendiği üzere yakın geçti ve ilk dakikalarda Mick Schumacher 1:31.275 ile zirveye oturdu.

Roy Nissany ilk bölümde kısa bir pist dışı ziyaretinde bulundu. Sonrasında Schumacher en iyi dereceyi 1:29.993'e, ardından da 1:29.669'a çekti.

Ancak son sözü 1:29.660 yapan Dan Ticktum söyledi ve ilk seansı zirvede tamamlayan isim oldu.

Schumacher sadece 0.009 saniye geride ikinci olurken, Silverstone'daki son yarışı kazanan Yuki Tsunoda üçüncü oldu.

Louis Deletraz dördüncü, Callum Ilott beşinci ve Artem Markelov altıncı sırada yer aldı.

İlk onu Luca Ghiotto, Marino Sato, Felipe Drugovich ve Robert Shwartzman tamamladı.

Sato seans içerisinde yolda kalarak kırmızı bayrağa da sebep oldu.

Antrenman sonuçları: