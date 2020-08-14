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FIA F2 / Barcelona / Antrenman raporu

Barcelona F2: Antrenmanların lideri Ticktum, Schumacher ikinci

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Barcelona F2: Antrenmanların lideri Ticktum, Schumacher ikinci
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
14 Ağu 2020 12:05

Dan Ticktum, Barcelona'da gerçekleştirilecek Formula 2 yarışı öncesinde antrenman turlarını zirvede tamamladı.

Formula 2 sezonu, Silverstone yarışlarının ardından Barcelona'da devam ediyor.

Antrenman turları beklendiği üzere yakın geçti ve ilk dakikalarda Mick Schumacher 1:31.275 ile zirveye oturdu.

Roy Nissany ilk bölümde kısa bir pist dışı ziyaretinde bulundu. Sonrasında Schumacher en iyi dereceyi 1:29.993'e, ardından da 1:29.669'a çekti.

Ancak son sözü 1:29.660 yapan Dan Ticktum söyledi ve ilk seansı zirvede tamamlayan isim oldu.

Schumacher sadece 0.009 saniye geride ikinci olurken, Silverstone'daki son yarışı kazanan Yuki Tsunoda üçüncü oldu.

Louis Deletraz dördüncü, Callum Ilott beşinci ve Artem Markelov altıncı sırada yer aldı.

İlk onu Luca Ghiotto, Marino Sato, Felipe Drugovich ve Robert Shwartzman tamamladı.

Sato seans içerisinde yolda kalarak kırmızı bayrağa da sebep oldu.

Antrenman sonuçları:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark
1 United Kingdom Dan Ticktum France DAMS 17 1'29.660  
2 Germany Mick Schumacher Italy Prema Powerteam 16 1'29.669 0.009
3 Japan Yuki Tsunoda United Kingdom Carlin 16 1'29.761 0.101
4 Switzerland Louis Deletraz Czech Republic Charouz Racing System 16 1'29.807 0.147
5 United Kingdom Callum Ilott United Kingdom RUSSIAN TIME 16 1'29.823 0.163
6 Russian Federation Artem Markelov Germany HWA AG 17 1'29.964 0.304
7 Italy Luca Ghiotto United Kingdom Hitech Racing 16 1'30.009 0.349
8 Japan Marino Sato Italy Trident 15 1'30.028 0.368
9 Brazil Felipe Drugovich Netherlands MP Motorsport 15 1'30.050 0.390
10 Russian Federation Robert Shwartzman Italy Prema Powerteam 17 1'30.111 0.451
11 Russian Federation Nikita Mazepin United Kingdom Hitech Racing 17 1'30.179 0.519
12 India Jehan Daruvala United Kingdom Carlin 18 1'30.222 0.562
13 China Guan Yu Zhou United Kingdom RUSSIAN TIME 16 1'30.314 0.654
14 Brazil Pedro Piquet Czech Republic Charouz Racing System 17 1'30.320 0.660
15 United Kingdom Jack Aitken Spain Campos Racing 15 1'30.380 0.720
16 Denmark Christian Lundgaard France ART Grand Prix 18 1'30.450 0.790
17 Indonesia Sean Gelael France DAMS 17 1'30.486 0.826
18 France Giuliano Alesi Germany HWA AG 16 1'30.604 0.944
19 Japan Nobuharu Matsushita Netherlands MP Motorsport 17 1'30.649 0.989
20 New Zealand Marcus Armstrong France ART Grand Prix 18 1'30.681 1.021
21 Brazil Guilherme Samaia Spain Campos Racing 17 1'30.947 1.287
22 Israel Roy Nissany Italy Trident 17 1'31.019 1.359
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Bu Haber Hakkında

Seri FIA F2
Etkinlik Barcelona
Pilotlar Dan Ticktum , Mick Schumacher
Editör Jamie Klein

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