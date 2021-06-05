Bakü F2: Vips, olaylı yarışı Beckmann'ın önünde kazandı

Red Bull akademisi pilotu, yarışa ikinci sıradan başladı ve 11. turda liderliği aldı. Ardından Vips, liderliğini koruyarak pole pozisyonu sahibi Charouz Racing System pilotu David Beckmann’ın 0.7 saniye önünde finiş gördü ve Formula 2’de ilk zaferini kazandı. Beckmann ise ikinci sıraya yerleşti.

7. sıradan start alan Carlin pilotu Jehan Daruvala podyuma çıkan üçüncü isim olurken, Trident’dan Bent Viscaal, yarışı 4. sırada tamamladı.

Kaos dolu yarışta, iki kez güvenlik aracı piste çıktı ve birçok kazanın ardından 6 pilot yarışta finiş göremedi.

Yarışın öne çıkan isimleri, 20. sıradan start alıp yarışı 7. sırada tamamlayan Liam Lawson ve ikinci turda, son sıradayken altıncılığa kadar yükselen Dan Ticktum oldu.

Prema Racing’den Oscar Piastri 19. başladığı yarıştta, puan barajı içerisinde finiş gördü ve 8. sıraya yerleşti.

Cumartesi sabahı sprint yarışının ilk on sırasını tersine çeviren yeni format, Viscaal'ın pole pozisyonundan, Beckmann'ın ikinci ve Vips'in üçüncü sıradan başlaması anlamına geliyordu.

1. virajda, Ticktum ve UNI-Virtuosi'den Guanyu Zhou'nun blokajının ardından yaşadıkları temas sonucunda, Zhou yarış dışı kaldı. Yaşanan bu olay damalı bayraktan sonra incelemeye alındı.

MP Motorsport'tan Lirim Zendeli de ilk turda aynı virajda kaçış alanına girerek yarışını sonlandırmış oldu.

Dakikalar sonra ART Grand Prix'den Theo Pourchaire ve Campos Racing'den Ralph Boschung'un arasında yaşanan temas, Pourchaire'in ön kanadının hasar görmesine ve Boschung'un da yarış dışı kalmasına neden oldu.

David Beckmann, Charouz Racing System Photo by: Motorsport Images

Bu olayların ardından güvenlik aracı piste çıktı ve iki tur boyunca pistte kaldı.

Üçüncü turda yarışın tekrar start almasıyla Beckmann, birkaç viraj sonra Viscaal’ın önüne geçti. Sabahki yarışın galibi Prema Racing pilotu Robert Shwartzman ise 4 sıra kazanarak altıncı sıraya yükseldi.

Aynı zamanda güvenlik aracıyla birlikte Pourchaire, ön kanat hasarı için pite girdi.

4. tura gelindiğinde Ticktum, yine bir yükselişe geçti ve ilk turda yaptığı kaza sonrası gridin en gerisinde kalmasına rağmen 12. sıraya çıktı.

MP Motorsport’dan Richard Verschoor, 6. turda duvara çarptı ve takım arkadaşı Roy Nissany aracının arkasına temas etmesinin ardından Verschoor’un yarışı noktalanmış oldu.

Bu kaza sonrası bir güvenlik aracı daha çıktı ve Nissany ön kanat hasarından pite uğradı. Ardından ise kazaya sebep olmaktan dur kalk cezası aldı.

Sekizinci turda yarış ikinci kez yeniden başladığında, ART Grand Prix'den Christian Lundgaard, 1. virajı açıktan alırken duvara sıkıştı ve yarış dışı kaldı.

Saniyeler sonra DAMS'tan Marcus Armstrong da, Viscaal ile dördüncülük savaşının ortasında ısıtamadığı lastiklerle blokaj yaşayarak bariyerlere çarptı ve yarışın sonunu getiremedi.

Vips, 11. turda DRS’nin yardımıyla liderliği Viscaal’dan aldı ve damalı bayrağa kadar liderliğini korudu.

Yarınki yarışa Lawson pole pozisyonundan, Vips ikinci, Piastri üçüncü ise sıradan başlayacak.

Pourchaire dördüncü, Ticktum beşinci ve Armstrong ise altıncı sıradan start alacak.

FIA Formula 2 Bakü 2. yarış sonuçları (21 tur):