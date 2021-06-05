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FIA F2 / Baku Yarış raporu

Bakü F2: Vips, olaylı yarışı Beckmann'ın önünde kazandı

Ekleyen:
Çeviren:
Selin Elif Köse

Hitech Grand Prix pilotu Juri Vips, iki kez güvenlik aracının çıktığı ve birçok kazanın yaşandığı olaylı sprint yarışında Formula 2’deki ilk galibiyetini kazandı.

Bakü F2: Vips, olaylı yarışı Beckmann'ın önünde kazandı

Red Bull akademisi pilotu, yarışa ikinci sıradan başladı ve 11. turda liderliği aldı. Ardından Vips, liderliğini koruyarak pole pozisyonu sahibi Charouz Racing System pilotu David Beckmann’ın 0.7 saniye önünde finiş gördü ve Formula 2’de ilk zaferini kazandı. Beckmann ise ikinci sıraya yerleşti.

7. sıradan start alan Carlin pilotu Jehan Daruvala podyuma çıkan üçüncü isim olurken, Trident’dan Bent Viscaal, yarışı 4. sırada tamamladı.

Kaos dolu yarışta, iki kez güvenlik aracı piste çıktı ve birçok kazanın ardından 6 pilot yarışta finiş göremedi.

Yarışın öne çıkan isimleri, 20. sıradan start alıp yarışı 7. sırada tamamlayan Liam Lawson ve ikinci turda, son sıradayken altıncılığa kadar yükselen Dan Ticktum oldu.

Prema Racing’den Oscar Piastri 19. başladığı yarıştta, puan barajı içerisinde finiş gördü ve 8. sıraya yerleşti.

Cumartesi sabahı sprint yarışının ilk on sırasını tersine çeviren yeni format, Viscaal'ın pole pozisyonundan, Beckmann'ın ikinci ve Vips'in üçüncü sıradan başlaması anlamına geliyordu.

1. virajda, Ticktum ve UNI-Virtuosi'den Guanyu Zhou'nun blokajının ardından yaşadıkları temas sonucunda, Zhou yarış dışı kaldı. Yaşanan bu olay damalı bayraktan sonra incelemeye alındı.

MP Motorsport'tan Lirim Zendeli de ilk turda aynı virajda kaçış alanına girerek yarışını sonlandırmış oldu.

Dakikalar sonra ART Grand Prix'den Theo Pourchaire ve Campos Racing'den Ralph Boschung'un arasında yaşanan temas, Pourchaire'in ön kanadının hasar görmesine ve Boschung'un da yarış dışı kalmasına neden oldu.

David Beckmann, Charouz Racing System

David Beckmann, Charouz Racing System

Photo by: Motorsport Images

Bu olayların ardından güvenlik aracı piste çıktı ve iki tur boyunca pistte kaldı.

Üçüncü turda yarışın tekrar start almasıyla Beckmann, birkaç viraj sonra Viscaal’ın önüne geçti. Sabahki yarışın galibi Prema Racing pilotu Robert Shwartzman ise 4 sıra kazanarak altıncı sıraya yükseldi.

Aynı zamanda güvenlik aracıyla birlikte Pourchaire, ön kanat hasarı için pite girdi.

4. tura gelindiğinde Ticktum, yine bir yükselişe geçti ve ilk turda yaptığı kaza sonrası gridin en gerisinde kalmasına rağmen 12. sıraya çıktı.

MP Motorsport’dan Richard Verschoor, 6. turda duvara çarptı ve takım arkadaşı Roy Nissany aracının arkasına temas etmesinin ardından Verschoor’un yarışı noktalanmış oldu.

Bu kaza sonrası bir güvenlik aracı daha çıktı ve Nissany ön kanat hasarından pite uğradı. Ardından ise kazaya sebep olmaktan dur kalk cezası aldı.

Sekizinci turda yarış ikinci kez yeniden başladığında, ART Grand Prix'den Christian Lundgaard, 1. virajı açıktan alırken duvara sıkıştı ve yarış dışı kaldı.

Saniyeler sonra DAMS'tan Marcus Armstrong da, Viscaal ile dördüncülük savaşının ortasında ısıtamadığı lastiklerle blokaj yaşayarak bariyerlere çarptı ve yarışın sonunu getiremedi.

Vips, 11. turda DRS’nin yardımıyla liderliği Viscaal’dan aldı ve damalı bayrağa kadar liderliğini korudu.

Yarınki yarışa Lawson pole pozisyonundan, Vips ikinci, Piastri üçüncü ise sıradan başlayacak. 

Pourchaire dördüncü, Ticktum beşinci ve Armstrong ise altıncı sıradan start alacak.

FIA Formula 2 Bakü 2. yarış sonuçları (21 tur):

Sıra Sürücü Takım Zaman Fark
1 Estonia Jüri Vips United Kingdom Hitech Racing 46'05.704  
2 Germany David Beckmann Czech Republic Charouz Racing System 46'08.964 3.260
3 India Jehan Daruvala United Kingdom Carlin 46'09.587 3.883
4 Netherlands Bent Viscaal Italy Trident 46'10.348 4.644
5 Russian Federation Robert Shwartzman Italy Prema Powerteam 46'10.706 5.002
6 United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom Carlin 46'11.917 6.213
7 New Zealand Liam Lawson United Kingdom Hitech Racing 46'12.455 6.751
8 Australia Oscar Piastri Italy Prema Powerteam 46'14.842 9.138
9 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 46'19.019 13.315
10 Brazil Felipe Drugovich United Kingdom UNI Virtuosi 46'21.177 15.473
11 Italy Matteo Nannini Spain Campos Racing 46'23.679 17.975
12 United Kingdom Jack Aitken HWA Racelab 46'28.532 22.828
13 Japan Marino Sato Italy Trident 46'31.379 25.675
14 Brazil Guilherme Samaia Czech Republic Charouz Racing System 46'55.685 49.981
15 Italy Alessio Deledda HWA Racelab 46'57.741 52.037
16 Israel Roy Nissany France DAMS 47'37.522 1'31.818
  New Zealand Marcus Armstrong France DAMS 14 laps  
  Denmark Christian Lundgaard France ART Grand Prix 14 laps  
  Netherlands Richard Verschoor Netherlands MP Motorsport 16 laps  
  Switzerland Ralph Boschung Spain Campos Racing    
  China Guan Yu Zhou United Kingdom UNI Virtuosi    
  Germany Lirim Zendeli Netherlands MP Motorsport    
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F2 Bakü 1. yarış: Shwartzman bu yılki ilk zaferini aldı

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Seri FIA F2
Etkinlik Baku
Editör Megan White

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