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FIA F2 Bahreyn
Sıralama turları raporu

2024 Bahreyn GP destek serileri: F2'de Bortoleto, F3'te Beganovic pole pozisyonunda

2024 Formula 1 Şampiyonası'nın ilk yarış hafta sonu olan Bahreyn GP'de destek serileri olan F2 ve F3'te sıralamalar geride kaldı.

Abdullah Çelik
Abdullah Çelik
Güncel:
maini

F2 Sakhir Sıralama Sonucu

Yeni nesil araçların ve 10 çaylak sürücünün yer aldığı Bahreyn sıralamalarında Kush Maini pole pozisyonunu kazanırken takım arkadaşı Gabriel Bortoleto takip etti. Invicta Racing böylece ilk sıralama seansında ilk iki sırayı almış oldu.

22 sürücünün katıldığı sıralamalarda Hadjar 3. olurken onun arkasında Maloney ve Hauger kendilerine yer buldular.

2025'te Mercedes F1 takımında Lewis Hamilton'ın yerine adı anılan Kimi Antonelli 18. olurken takım arkadaşı Oliver Bearman 19. olabildi. Son takımlar şampiyonu Prema böylece istediği gibi bir başlangıç yapamadı.

Bugünkü sıralama Cumartesi günü günü gerçekleştirilecek ana yarış için dizilimi belirledi. Yarınki Sprint'te ilk 10 sıra ters gridle dizilecek. Böylece Taylor Barnard sprint yarışına pole pozisyonundan başlayacak.

Not: Maini, sıralamalar sonrasında yapılan kontrollerin ardından diskalifiye edildi. Bunun sonucunda arkasında yer alan isimler birer sıra yükselecekler. Bu sayede Bortoleto pole pozisyonunda olacak.

   
1
 - 
3
   
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s
1 India K. Maini Invicta Racing 9 10

1'41.696

   191.582
2
G. Bortoleto Invicta Racing
 10 10

+0.219

1'41.915

 0.219 191.171
3 France I. Hadjar Campos Racing 20 8

+0.242

1'41.938

 0.023 191.127
4 Barbados Z. Maloney Rodin Motorsport 5 12

+0.286

1'41.982

 0.044 191.045
5 Norway D. Hauger MP Motorsport 11 12

+0.294

1'41.990

 0.008 191.030
6 Japan R. Miyata Rodin Motorsport 6 12

+0.307

1'42.003

 0.013 191.006
7 United Kingdom Z. O'Sullivan ART Grand Prix 2 11

+0.318

1'42.014

 0.011 190.985
8 Brazil E. Fittipaldi Van Amersfoort Racing 14 12

+0.374

1'42.070

 0.056 190.880
9 France V. Martins ART Grand Prix 1 11

+0.462

1'42.158

 0.088 190.716
10
T. Barnard PHM AIX Racing
 25 11

+0.511

1'42.207

 0.049 190.624
11 United States J. Crawford DAMS Lucas Oil 7 11

+0.591

1'42.287

 0.080 190.475
12
P. Martí Campos Racing
 21 8

+0.637

1'42.333

 0.046 190.390
13
P. Aron Hitech Pulse-Eight
 17 11

+0.644

1'42.340

 0.007 190.377
14 United States J. Correa DAMS Lucas Oil 8 12

+0.673

1'42.369

 0.029 190.323
15 Mexico R. Villagomez Van Amersfoort Racing 15 12

+0.696

1'42.392

 0.023 190.280
16 Argentina F. Colapinto MP Motorsport 12 12

+0.696

1'42.392

 0.000 190.280
17 Netherlands R. Verschoor Trident 22 10

+0.948

1'42.644

 0.252 189.813
18
A. Kimi Prema Powerteam
 4 11

+0.997

1'42.693

 0.049 189.722
19 United Kingdom O. Bearman Prema Powerteam 3 11

+1.014

1'42.710

 0.017 189.691
20 Belgium A. Cordeel Hitech Pulse-Eight 16 11

+1.249

1'42.945

 0.235 189.258
21 Czech Republic R. Staněk Trident 23 10

+1.372

1'43.068

 0.123 189.032
22
J. Duerksen PHM AIX Racing
 24 11

+1.457

1'43.153

 0.085 188.876
Tüm sonuçları görüntüle  

F3 Sakhir Sıralama Sonucu

2024 F3 Şampiyonası'nın ilk yarışı öncesinde pole pozisyonunu Ferrari destekli Dino Beganovic kazanırken onu Williams destekli Luke Browning ve Gabriele Mini takip ettiler.

Bu sıralama Cumartesi günkü ana yarış için grid dizilimini belirlemiş oldu. Yarın gerçekleştirilecek Sprint yarışında ilk 12 sürücü ters gridle yer değiştirecekler ve pole pozisyonu Laurens van Hoepen'in olacak.

   
1
 - 
3
   
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s
1
D. Beganovic Prema Powerteam
 1 10

1'46.431

   183.059
2
L. Browning Hitech Pulse-Eight
 14 10

+0.167

1'46.598

 0.167 182.772
3
G. Minì Prema Powerteam
 2 10

+0.170

1'46.601

 0.003 182.767
4
S. Meguetounif Trident
 5 11

+0.364

1'46.795

 0.194 182.435
5
S. Ramos Trident
 6 11

+0.367

1'46.798

 0.003 182.430
6
L. Fornaroli Trident
 4 11

+0.374

1'46.805

 0.007 182.418
7
T. Tramnitz MP Motorsport
 7 11

+0.397

1'46.828

 0.023 182.379
8
C. Mansell ART Grand Prix
 23 11

+0.412

1'46.843

 0.015 182.353
9
A. Lindblad Prema Powerteam
 3 10

+0.442

1'46.873

 0.030 182.302
10
M. Esterson Jenzer Motorsport
 18 11

+0.503

1'46.934

 0.061 182.198
11
N. Tsolov ART Grand Prix
 25 11

+0.510

1'46.941

 0.007 182.186
12
L. Van ART Grand Prix
 24 11

+0.531

1'46.962

 0.021 182.150
13
N. León Van Amersfoort Racing
 20 11

+0.600

1'47.031

 0.069 182.033
14
A. Dunne MP Motorsport
 9 12

+0.702

1'47.133

 0.102 181.859
15
M. Boya Campos Racing
 12 11

+0.739

1'47.170

 0.037 181.797
16
C. Wurz Jenzer Motorsport
 17 10

+0.760

1'47.191

 0.021 181.761
17
O. Goethe Campos Racing
 10 11

+0.767

1'47.198

 0.007 181.749
18
N. Bedrin PHM AIX Racing
 27 11

+0.778

1'47.209

 0.011 181.731
19
C. Voisin Rodin Motorsport
 29 11

+0.785

1'47.216

 0.007 181.719
20
M. Zagazeta Jenzer Motorsport
 19 10

+0.786

1'47.217

 0.001 181.717
21
J. Loake Rodin Motorsport
 31 11

+0.788

1'47.219

 0.002 181.714
22
M. Stenshorne Hitech Pulse-Eight
 15 11

+1.040

1'47.471

 0.252 181.287
23
T. Inthraphuvasak PHM AIX Racing
 26 11

+1.304

1'47.735

 0.264 180.843
24
K. Sztuka MP Motorsport
 8 11

+1.314

1'47.745

 0.010 180.826
25 Germany S. Floersch Van Amersfoort Racing 21 11

+1.381

1'47.812

 0.067 180.714
26
J. Dufek PHM AIX Racing
 28 7

+1.447

1'47.878

 0.066 180.604
27
T. Smith Van Amersfoort Racing
 22 11

+1.498

1'47.929

 0.051 180.518
28
P. Wiśnicki Rodin Motorsport
 30 11

+1.540

1'47.971

 0.042 180.448
29 Colombia S. Montoya Campos Racing 11 11

+1.927

1'48.358

 0.387 179.803
30
C. Shields Hitech Pulse-Eight
 16 11

+2.134

1'48.565

 0.207 179.461
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