2024 Bahreyn GP destek serileri: F2'de Bortoleto, F3'te Beganovic pole pozisyonunda

F2 Sakhir Sıralama Sonucu

Yeni nesil araçların ve 10 çaylak sürücünün yer aldığı Bahreyn sıralamalarında Kush Maini pole pozisyonunu kazanırken takım arkadaşı Gabriel Bortoleto takip etti. Invicta Racing böylece ilk sıralama seansında ilk iki sırayı almış oldu.

22 sürücünün katıldığı sıralamalarda Hadjar 3. olurken onun arkasında Maloney ve Hauger kendilerine yer buldular.

2025'te Mercedes F1 takımında Lewis Hamilton'ın yerine adı anılan Kimi Antonelli 18. olurken takım arkadaşı Oliver Bearman 19. olabildi. Son takımlar şampiyonu Prema böylece istediği gibi bir başlangıç yapamadı.

Bugünkü sıralama Cumartesi günü günü gerçekleştirilecek ana yarış için dizilimi belirledi. Yarınki Sprint'te ilk 10 sıra ters gridle dizilecek. Böylece Taylor Barnard sprint yarışına pole pozisyonundan başlayacak.

Not: Maini, sıralamalar sonrasında yapılan kontrollerin ardından diskalifiye edildi. Bunun sonucunda arkasında yer alan isimler birer sıra yükselecekler. Bu sayede Bortoleto pole pozisyonunda olacak.

F3 Sakhir Sıralama Sonucu

2024 F3 Şampiyonası'nın ilk yarışı öncesinde pole pozisyonunu Ferrari destekli Dino Beganovic kazanırken onu Williams destekli Luke Browning ve Gabriele Mini takip ettiler.

Bu sıralama Cumartesi günkü ana yarış için grid dizilimini belirlemiş oldu. Yarın gerçekleştirilecek Sprint yarışında ilk 12 sürücü ters gridle yer değiştirecekler ve pole pozisyonu Laurens van Hoepen'in olacak.