2024 Bahreyn GP destek serileri: F2'de Bortoleto, F3'te Beganovic pole pozisyonunda
2024 Formula 1 Şampiyonası'nın ilk yarış hafta sonu olan Bahreyn GP'de destek serileri olan F2 ve F3'te sıralamalar geride kaldı.
F2 Sakhir Sıralama Sonucu
Yeni nesil araçların ve 10 çaylak sürücünün yer aldığı Bahreyn sıralamalarında Kush Maini pole pozisyonunu kazanırken takım arkadaşı Gabriel Bortoleto takip etti. Invicta Racing böylece ilk sıralama seansında ilk iki sırayı almış oldu.
22 sürücünün katıldığı sıralamalarda Hadjar 3. olurken onun arkasında Maloney ve Hauger kendilerine yer buldular.
2025'te Mercedes F1 takımında Lewis Hamilton'ın yerine adı anılan Kimi Antonelli 18. olurken takım arkadaşı Oliver Bearman 19. olabildi. Son takımlar şampiyonu Prema böylece istediği gibi bir başlangıç yapamadı.
Bugünkü sıralama Cumartesi günü günü gerçekleştirilecek ana yarış için dizilimi belirledi. Yarınki Sprint'te ilk 10 sıra ters gridle dizilecek. Böylece Taylor Barnard sprint yarışına pole pozisyonundan başlayacak.
Not: Maini, sıralamalar sonrasında yapılan kontrollerin ardından diskalifiye edildi. Bunun sonucunda arkasında yer alan isimler birer sıra yükselecekler. Bu sayede Bortoleto pole pozisyonunda olacak.
|Sıra
|Sürücü
|#
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|1
|K. Maini Invicta Racing
|9
|10
|
1'41.696
|191.582
|2
|
G. Bortoleto Invicta Racing
|10
|10
|
+0.219
1'41.915
|0.219
|191.171
|3
|I. Hadjar Campos Racing
|20
|8
|
+0.242
1'41.938
|0.023
|191.127
|4
|Z. Maloney Rodin Motorsport
|5
|12
|
+0.286
1'41.982
|0.044
|191.045
|5
|D. Hauger MP Motorsport
|11
|12
|
+0.294
1'41.990
|0.008
|191.030
|6
|R. Miyata Rodin Motorsport
|6
|12
|
+0.307
1'42.003
|0.013
|191.006
|7
|Z. O'Sullivan ART Grand Prix
|2
|11
|
+0.318
1'42.014
|0.011
|190.985
|8
|E. Fittipaldi Van Amersfoort Racing
|14
|12
|
+0.374
1'42.070
|0.056
|190.880
|9
|V. Martins ART Grand Prix
|1
|11
|
+0.462
1'42.158
|0.088
|190.716
|10
|
T. Barnard PHM AIX Racing
|25
|11
|
+0.511
1'42.207
|0.049
|190.624
|11
|J. Crawford DAMS Lucas Oil
|7
|11
|
+0.591
1'42.287
|0.080
|190.475
|12
|
P. Martí Campos Racing
|21
|8
|
+0.637
1'42.333
|0.046
|190.390
|13
|
P. Aron Hitech Pulse-Eight
|17
|11
|
+0.644
1'42.340
|0.007
|190.377
|14
|J. Correa DAMS Lucas Oil
|8
|12
|
+0.673
1'42.369
|0.029
|190.323
|15
|R. Villagomez Van Amersfoort Racing
|15
|12
|
+0.696
1'42.392
|0.023
|190.280
|16
|F. Colapinto MP Motorsport
|12
|12
|
+0.696
1'42.392
|0.000
|190.280
|17
|R. Verschoor Trident
|22
|10
|
+0.948
1'42.644
|0.252
|189.813
|18
|
A. Kimi Prema Powerteam
|4
|11
|
+0.997
1'42.693
|0.049
|189.722
|19
|O. Bearman Prema Powerteam
|3
|11
|
+1.014
1'42.710
|0.017
|189.691
|20
|A. Cordeel Hitech Pulse-Eight
|16
|11
|
+1.249
1'42.945
|0.235
|189.258
|21
|R. Staněk Trident
|23
|10
|
+1.372
1'43.068
|0.123
|189.032
|22
|
J. Duerksen PHM AIX Racing
|24
|11
|
+1.457
1'43.153
|0.085
|188.876
|Tüm sonuçları görüntüle
F3 Sakhir Sıralama Sonucu
2024 F3 Şampiyonası'nın ilk yarışı öncesinde pole pozisyonunu Ferrari destekli Dino Beganovic kazanırken onu Williams destekli Luke Browning ve Gabriele Mini takip ettiler.
Bu sıralama Cumartesi günkü ana yarış için grid dizilimini belirlemiş oldu. Yarın gerçekleştirilecek Sprint yarışında ilk 12 sürücü ters gridle yer değiştirecekler ve pole pozisyonu Laurens van Hoepen'in olacak.
|Sıra
|Sürücü
|#
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|1
|
D. Beganovic Prema Powerteam
|1
|10
|
1'46.431
|183.059
|2
|
L. Browning Hitech Pulse-Eight
|14
|10
|
+0.167
1'46.598
|0.167
|182.772
|3
|
G. Minì Prema Powerteam
|2
|10
|
+0.170
1'46.601
|0.003
|182.767
|4
|
S. Meguetounif Trident
|5
|11
|
+0.364
1'46.795
|0.194
|182.435
|5
|
S. Ramos Trident
|6
|11
|
+0.367
1'46.798
|0.003
|182.430
|6
|
L. Fornaroli Trident
|4
|11
|
+0.374
1'46.805
|0.007
|182.418
|7
|
T. Tramnitz MP Motorsport
|7
|11
|
+0.397
1'46.828
|0.023
|182.379
|8
|
C. Mansell ART Grand Prix
|23
|11
|
+0.412
1'46.843
|0.015
|182.353
|9
|
A. Lindblad Prema Powerteam
|3
|10
|
+0.442
1'46.873
|0.030
|182.302
|10
|
M. Esterson Jenzer Motorsport
|18
|11
|
+0.503
1'46.934
|0.061
|182.198
|11
|
N. Tsolov ART Grand Prix
|25
|11
|
+0.510
1'46.941
|0.007
|182.186
|12
|
L. Van ART Grand Prix
|24
|11
|
+0.531
1'46.962
|0.021
|182.150
|13
|
N. León Van Amersfoort Racing
|20
|11
|
+0.600
1'47.031
|0.069
|182.033
|14
|
A. Dunne MP Motorsport
|9
|12
|
+0.702
1'47.133
|0.102
|181.859
|15
|
M. Boya Campos Racing
|12
|11
|
+0.739
1'47.170
|0.037
|181.797
|16
|
C. Wurz Jenzer Motorsport
|17
|10
|
+0.760
1'47.191
|0.021
|181.761
|17
|
O. Goethe Campos Racing
|10
|11
|
+0.767
1'47.198
|0.007
|181.749
|18
|
N. Bedrin PHM AIX Racing
|27
|11
|
+0.778
1'47.209
|0.011
|181.731
|19
|
C. Voisin Rodin Motorsport
|29
|11
|
+0.785
1'47.216
|0.007
|181.719
|20
|
M. Zagazeta Jenzer Motorsport
|19
|10
|
+0.786
1'47.217
|0.001
|181.717
|21
|
J. Loake Rodin Motorsport
|31
|11
|
+0.788
1'47.219
|0.002
|181.714
|22
|
M. Stenshorne Hitech Pulse-Eight
|15
|11
|
+1.040
1'47.471
|0.252
|181.287
|23
|
T. Inthraphuvasak PHM AIX Racing
|26
|11
|
+1.304
1'47.735
|0.264
|180.843
|24
|
K. Sztuka MP Motorsport
|8
|11
|
+1.314
1'47.745
|0.010
|180.826
|25
|S. Floersch Van Amersfoort Racing
|21
|11
|
+1.381
1'47.812
|0.067
|180.714
|26
|
J. Dufek PHM AIX Racing
|28
|7
|
+1.447
1'47.878
|0.066
|180.604
|27
|
T. Smith Van Amersfoort Racing
|22
|11
|
+1.498
1'47.929
|0.051
|180.518
|28
|
P. Wiśnicki Rodin Motorsport
|30
|11
|
+1.540
1'47.971
|0.042
|180.448
|29
|S. Montoya Campos Racing
|11
|11
|
+1.927
1'48.358
|0.387
|179.803
|30
|
C. Shields Hitech Pulse-Eight
|16
|11
|
+2.134
1'48.565
|0.207
|179.461
|Tüm sonuçları görüntüle
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Marko: "VCARB uluslararası bir takım, diğer takımlardan bir çok mühendis getirdiler"
Marko: "VCARB uluslararası bir takım, diğer takımlardan bir çok mühendis getirdiler" Marko: "VCARB uluslararası bir takım, diğer takımlardan bir çok mühendis getirdiler"
Wolff, takım ittifaklarına ilişkin Formula 1 kurallarının "sıfırlanması" fikrini destekliyor
Wolff, takım ittifaklarına ilişkin Formula 1 kurallarının "sıfırlanması" fikrini destekliyor Wolff, takım ittifaklarına ilişkin Formula 1 kurallarının "sıfırlanması" fikrini destekliyor
2024 Bahreyn GP 3. antrenman: Sainz lider, Alonso ikinci!
2024 Bahreyn GP 3. antrenman: Sainz lider, Alonso ikinci! 2024 Bahreyn GP 3. antrenman: Sainz lider, Alonso ikinci!
McLaren şimdiden Norris'in güç ünitesini değiştirdi
McLaren şimdiden Norris'in güç ünitesini değiştirdi McLaren şimdiden Norris'in güç ünitesini değiştirdi
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar